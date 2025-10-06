Ä¹ÃË¤Ï¤â¤¦¤¹¤°2ºÐ¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»Ò°é¤Æ¤Ç¤Î¡ÖÊ¬¶È¡×ÌÀ¤«¤¹¡¡¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡Ê49¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡¡Ç¥¿±½Ð»º1»þ´ÖSP¡×¡Ê¤³¤ÎÆü¤ÏÆÃÊÌÊÔÀ®¤Î¤¿¤áÆüÍË¸å10¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë·ëº§¡£¸½ºß¤Ï¤â¤¦¤¹¤°2ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Ñ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡Ä¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¥¤¥¯¥á¥ó¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤µ¤ó¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢Á´Á³¤À¤±¤É¡£Èó¥¤¥¯¥á¥ó¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³ä¤È¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤ÏÉ×ÉØ¤Ç¡ÖÊ¬¶È¡×¤À¤È¤·¡Ö±ü¤µ¤ó¤¬¡Ê»Ò¶¡¤È¡Ë°ì½ï¤ËÆþ¤ë¡£¤Ç¡¢¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¿¡¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥àÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤à¤Ä¤òÍú¤«¤»¤Æ¡¢ÉþÃå¤»¤Æ¡¢È±´¥¤«¤·¤Æ¡¢¿²¼¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Þ¤Ç¤ÏËÍ¡×¤È¹ðÇò¡£¶¦±é¼Ô¤Î¥Þ¥Þ¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡Ö°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£