¹â»Ô¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤Ç¡Ö±ßÇä¤ê¡¦¥É¥ëÇã¤¤¡×¡ÄÁ°½µËöÈæ£²±ß£³£°Á¬°Â¤Î£±¥É¥ë¡á£±£´£¹±ßÂæ¸åÈ¾
¡¡£¶Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢Á°½µËö¡Ê¸á¸å£µ»þ¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£²±ß£³£°Á¬ÄøÅÙ±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤Î£±¥É¥ë¡á£±£´£¹±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´ÆüÅê³«É¼¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¹â»Ô»á¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤Ç·Êµ¤¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤ÎºâÀ¯³ÈÄ¥¤ò°Õ¼±¤·¤¿±ßÇä¤ê¡¦¥É¥ëÇã¤¤¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ï´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»À¯ºö¤Î°Ý»ý¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£´Æü¤ÎÁíºÛÁª½Ð¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÆ°¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢±ßÇä¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¥æ¡¼¥í¤Ç¤Ï¡¢£²±ß£µ£°Á¬ÄøÅÙ±ß°Â¡¦¥æ¡¼¥í¹â¤Î£±¥æ¡¼¥í¡á£±£·£µ±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£