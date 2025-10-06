¸½ÌòAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¹©Æ£²Ú½ã¡Ö¥¥¹¤Ï¥»¥¤¥¦¥Á¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡¡¥°¥é¥É¥ë¹âÍü¿ð¼ù¤¬ÌÔÈ¿ÏÀ¡Ö°ìÈÖÃË¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëABEMA¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¤¬¡¢5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¶¯¤¤¥Ï¡¼¥È¤ò»ý¤Ä¡ÈÎáÏÂ¤Î¥¨¡¼¥¹¡É¥¢¥¤¥É¥ë¤òÈ¯·¡¤¹¤ë´ë²è¡ÖÂè5²ó »ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤ ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢8¿Í¤Î½÷À¤¬¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¥«¥ï¥¤¥¤¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤ÏÂç¸ç¡¢AMEMIYA¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤Ç¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥°¥é¥É¥ë¹âÍü¿ð¼ù¡Ö»ä¥é¥¯¥À¤Ë´ò¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢²áµî¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤ÎÆ£¸¶¤Á¤Î¡¢¹âÍü¿ð¼ù¡¢¥¢¥¤¥ª¥±¤ÎÂçÌî¤Þ¤ê¤«¤¬¡È¸«ÆÏ¤±¿Í¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÃæ¡¢Á°È¾Àï¤«¤éÁá¤¯¤â²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢¸¦µæÀ¸¤«¤éÀµµ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¾º³Ê¤·¤¿AKB48¤Î¹©Æ£²Ú½ã¤Ï¡¢¡ÖÆ°Êª±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ä¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¥â¥ë¥â¥Ã¥È¤Ë¤¦¤ì¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¡×¤È¡ÈÆ°Êª³¦¤Ç¤â¥â¥Æ¤ë¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤Ë¹âÍü¤¬¡Ö¿Í¤«¤é¥â¥Æ¤Ê¤¤¤«¤éÆ°Êª¤ÎÏÃ¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¹âÍü¤¬¡Ö»ä¥é¥¯¥À¤Ë¤¦¤ì¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¹©Æ£¤Ï¡Ö±³¡¢±³¡¢ÀäÂÐ±³¡ª¡×¤È±þÀï¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥»¥¤¥¦¥Á¤Ë¤â¥¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¥¹¤Ï¥»¥¤¥¦¥Á¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¹âÍü¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡£°ìÈÖÃË¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌÔÈ¿ÏÀ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡È¸ý¤ÎÃæ¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î°ì¸À¡É¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¹©Æ£¤¬Êü¤Ã¤¿²óÅú¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤¬¡Ö¥Éµé¤Î²¼¥Í¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¹âÍü¤â¡Ö¤À¤«¤é°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥Ð¥È¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥°¥é¥É¥ë¹âÍü¿ð¼ù¡Ö»ä¥é¥¯¥À¤Ë´ò¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢²áµî¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó»²²Ã¼Ô¤ÎÆ£¸¶¤Á¤Î¡¢¹âÍü¿ð¼ù¡¢¥¢¥¤¥ª¥±¤ÎÂçÌî¤Þ¤ê¤«¤¬¡È¸«ÆÏ¤±¿Í¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÃæ¡¢Á°È¾Àï¤«¤éÁá¤¯¤â²Ð²Ö¤¬»¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÍü¤¬¡Ö»ä¥é¥¯¥À¤Ë¤¦¤ì¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡¢¹©Æ£¤Ï¡Ö±³¡¢±³¡¢ÀäÂÐ±³¡ª¡×¤È±þÀï¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥»¥¤¥¦¥Á¤Ë¤â¥¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¥¥¹¤Ï¥»¥¤¥¦¥Á¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£¹âÍü¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡£°ìÈÖÃË¤Î¥Ë¥ª¥¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÌÔÈ¿ÏÀ¤·¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡È¸ý¤ÎÃæ¤ËÈ±¤ÎÌÓ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î°ì¸À¡É¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¹©Æ£¤¬Êü¤Ã¤¿²óÅú¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤¬¡Ö¥Éµé¤Î²¼¥Í¥¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¹âÍü¤â¡Ö¤À¤«¤é°ìÈÖ¥ä¥Ð¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¥Ð¥È¥ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£