¡¡ÊÆ¹ò°ÂÄê¶¡µë³ÎÊÝ»Ù±çµ¡¹½¤Ï6Æü¡¢¸þ¤³¤¦3¥«·î¤Î¥³¥á²Á³Ê¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤¹9·î¤Î»Ø¿ô¤¬Á°·î¤«¤é12¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¤Î57¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2¥«·îÏ¢Â³¤ÇÀáÌÜ¤Î50¤ò¾å²ó¤ê¡¢Àè¹â´Ñ¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·ÊÆ¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¡¢¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£°ìÊý¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¼ý³ÏÎÌ¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤ÆÉÔÂ´¶¤¬²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤ÎÍ½Â¬¤â¤¢¤ê¡¢Á°·î¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È»Ø¿ô¤ÏÂç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÊÆ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊJA¡Ë¤ÈÂ¾¶È¼Ô¤¬³ÎÊÝ¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£JA¤¬Çä¾å¶â¤Î°ìÉô¤òÇÀ²È¤ËÁ°¤â¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¦¡Ö³µ»»¶â¡×¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤â¹âÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£