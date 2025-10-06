¡Ö²È¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡×¶¦Æ¯¤»Ò°é¤ÆÃË½÷8³äÄ¶¤¬¼Â»Ü - Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤È¤Ï?
NTT¥½¥Î¥ê¥Æ¥£¤Ï10·î1Æü¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¥ï¡¼¥«¡¼¤Î°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡ ²þÀµ¤È¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯9·î11Æü¡Á9·î17Æü¡¢Á´¹ñ¤Ë½»¤à¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë20ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷550Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Î²þÀµ¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×Ìó7³ä
»öÁ°Ä´ºº¤ÇÃË½÷43,283Ì¾¤Ë¡Ö2025Ç¯10·î¤Î°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Î²þÀµ(»Ä¶ÈÌÈ½üÂÐ¾Ý¤Î³ÈÂç)¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Î69.5%¤¬¡ÖÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä»Ä¶ÈÌÈ½ü¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼«¿È¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë½ÀÆðÀ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Î°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤Î²þÀµ(»Ä¶ÈÌÈ½üÂÐ¾Ý¤Î³ÈÂç)¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«?
¡û»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤¬ÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï8³ä°Ê¾å
¶¦Æ¯¤¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃË½÷550Ì¾¤Ë¡Ö»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤¬ÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Á´ÂÎ¤Î81.8%¤¬¡Ö»×¤¦¡×¤È²óÅú¡£ÃË½÷¤ÇÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÃËÀ¤Ï78.2%¡¢½÷À¤Ï85.4%¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬Î¾Î©¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£»Ò°é¤Æ¤ÎÉéÃ´¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½÷À¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤¬ÂçÊÑ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï83.8%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬¡Ö»Å»ö¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
¡û»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬¡Ö½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÏÈ¾¿ô
¡Ö¶ÐÌ³Àè¤¬¡¢º£²ó¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿À©ÅÙÂÐ±þ¤ä´Ä¶À°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½½Ê¬¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï50.0%¤ÈÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢3ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ö¶È¼ç¤ÎÅØÎÏµÁÌ³¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î88.7%¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¶ÐÌ³Àè¤¬¡¢º£²ó¤ÎË¡²þÀµ¤Ë¸þ¤±¤¿À©ÅÙÂÐ±þ¤ä´Ä¶À°È÷¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
Q¡§°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¡Ö3ºÐÌ¤Ëþ¡×¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ö¶È¼ç¤ÎÅØÎÏµÁÌ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¡Öº£²ó¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÁý¤ä¤¹Í½Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁý¤ä¤¹Í½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î42.2%¤ÈÈ¾¿ô¤ò²¼²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï37.5%¡¢½÷À¤Ï46.9%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÆ¯¤Êý¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ÎÆ³Æþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤ÎÌóÈ¾¿ô¤È¡¢´õË¾¤¹¤ëÆ¯¤Êý¤È¸½¼Â¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
°é»ù¡¦²ð¸îµÙ¶ÈË¡¤ÎË¡²þÀµ¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤òÁý¤ä¤¹Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡û8³ä°Ê¾å¤¬²È¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÃæ¤Ç¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ò¼Â»Ü
¼ÂºÝ¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬ºßÂðÃæ¤Ç¤â¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï84.2%¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼«Âð¤Ç´Ç¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤ä»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï84.7%¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¬ºßÂðÃæ¤Ç¤â¡¢¥ê¥â¡¼¥È¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
ÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼«Âð¤Ç´Ç¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤ä»Å»ö¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ»þ¤Î¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢¼ª¤À¤±»²²Ã¤Î²ñµÄ(¥«¥á¥é¥ª¥Õ¡¦È¯¸À¤Ê¤·)¤äÄ°¤¯¤À¤±¤Î»²²Ã¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¿Í¤Ï72.9%¡£ÃËÀ¤Ï68.7%¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À¤Ï77.1%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬»Å»öÃæ¤Î°é»ù¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
»Ò°é¤Æ»þ¤Î¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ç¡¢¡Ö¼ª¤À¤±»²²Ã¡×¤Î²ñµÄ(¥«¥á¥é¥ª¥Õ¡¦È¯¸À¤Ê¤·)¤äÄ°¤¯¤À¤±¤Î»²²Ã¤¬Áý¤¨¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
¡û¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ç¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î»ÈÍÑ»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤¿?
¡Ö¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï80.9%¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÄË¤ß¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï76.1%¤È¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ËÈ¼¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò»ÈÍÑ»þ´Ö¤¬¿¤Ó¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?
¤Þ¤¿¡¢ÄË¤ß¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ï71.8%¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À81.3%¤È10%¶á¤¯¾å²ó¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷À¤ÎÊý¤¬»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¾å¤Ë¡¢±Æ¶Á¤âÂ¿¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ÎÃåÍÑ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤ÇÄË¤ß¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Î»ÈÍÑ¤Çµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍèµÒ¡¦ÂðÇÛ(39.3%)¡×¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤äµã¤À¼(35.3%)¡×¡¢¡Ö²ÈÂ²¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±(30.2%)¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ç¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¤ê¤Î²»¤äÀ¼¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤±¤ºÀ¸³è¤Ø±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯Ãæ¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÃåÍÑ¤Ë¤è¤ê¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
¡û¼«Âð¤Îºî¶È´Ä¶¤ÇÉÔ½½Ê¬¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï?
¼«Âð¤Îºî¶È´Ä¶¤ÇÉÔ½½Ê¬¤Ë´¶¤¸¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎPCµ¡´ï(32.5%)¡×¡Öºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹(32.0%)¡×¡¢¡Ö²»¤äÀ¸³è²»¤Ø¤ÎÇÛÎ¸(32.0%)¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¼«Âð¤Îºî¶È´Ä¶¤Ç¡¢ÉÔ½½Ê¬¤À¤È´¶¤¸¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ì¤ÐÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î»Ùµë¤ä¼ª¤ËÉéÃ´¤Î¤Ê¤¤²»¶Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï79.1%¤Ë¡£¼ª¤ËÉéÃ´¤Î¤Ê¤¤²»¶Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î»Ùµë¤ä¼ª¤ËÉéÃ´¤Î¤Ê¤¤²»¶Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
