Ìá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë? Ê¡²¬¤Ë¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¡×½Ð¸½¤Ç¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³! -¡Ö¤ª¡¢¤ª¤ï¤¢¡Á¡Á¡ÁËÜÊª¡Á¡Á¡×¡Ö¤³¤ï¤Ã¡×¡ÖÌÂ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¥¥Î¥³¤¬´Ä¾õ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¸½¾Ý¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«? ¼Â¤ÏÀèÆü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à¡×¤Ë¸«»ö¤Ê¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¤¬½Ð¸½¤·¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö¤ÎµÖ¤Î¼þÊÕ¤Ç¡¢¤¤Î¤³¤¬ÎØ¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!🍄
(@uminakapark¤è¤ê°úÍÑ)
¤¹¤´¤¤! ¤¤ì¤¤¤Ê¥¥Î¥³¤ÎÎØ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä³¨ËÜ¤Ê¤É¤ÎºîÃæ¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹!!
¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¡¢¤ª¤ï¤¢¡Á¡Á¡ÁËÜÊª¡Á¡Á¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤³¤ó¤Ê·Á¤ËÊÂ¤Ö¤ó¤ä¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤ß¤¿!!!¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¥¹¥´¥¤¤Ç¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡£¸«»ö¤ÊÍÅÀº¤ÎÎØ¡×¤È´¶Æ°¤ÎÍò¡£±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤â¤³¤ì¤À¤±¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Á¤ã¤¦¤Î¤«(¾Ð)¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤ÆÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤ÇÍÙ¤ê½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï!?
¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿! ¼Â¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ÎÎØ¤Ï¶ÝÎØ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤ÈÍÅÀº¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ôÆü¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤¬¹ß¤ì¤Ð¤Þ¤¿¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
(@uminakapark¤è¤ê°úÍÑ)
¤½¤ó¤Ê¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£´í¤Ê¤¤¡¢´í¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ï¤Ã¡×¡Ö¶á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤w¡×¡Ö²æ¤¬²È¤Î¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥° ¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¥Û¥Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌÂ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÍÅÀº¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
ÍÅÀº¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÍÅÀº¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤«¤â⁉ ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë?
²Ö¤ÎµÖ¤Î¼þÊÕ¤Ç¡¢¤¤Î¤³¤¬ÎØ¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª🍄¤³¤ÎÎØ¤Ï¶ÝÎØ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤ÈÍÅÀº¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ôÆü¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤¬¹ß¤ì¤Ð¤Þ¤¿¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ pic.twitter.com/HKAKLg8tq9- ³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à (@uminakapark) September 15, 2025
²Ö¤ÎµÖ¤Î¼þÊÕ¤Ç¡¢¤¤Î¤³¤¬ÎØ¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!🍄
(@uminakapark¤è¤ê°úÍÑ)
¤¹¤´¤¤! ¤¤ì¤¤¤Ê¥¥Î¥³¤ÎÎØ¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä³¨ËÜ¤Ê¤É¤ÎºîÃæ¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹!!
¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿! ¼Â¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ÎÎØ¤Ï¶ÝÎØ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤ÈÍÅÀº¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ôÆü¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤¬¹ß¤ì¤Ð¤Þ¤¿¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
(@uminakapark¤è¤ê°úÍÑ)
¤½¤ó¤Ê¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡£´í¤Ê¤¤¡¢´í¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¸À¤¤ÅÁ¤¨¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ï¤Ã¡×¡Ö¶á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤w¡×¡Ö²æ¤¬²È¤Î¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥° ¿¿¤óÃæ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¥Û¥Ã¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÌÂ¤¤¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÍÅÀº¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
ÍÅÀº¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÍÅÀº¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤«¤â⁉ ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë?
²Ö¤ÎµÖ¤Î¼þÊÕ¤Ç¡¢¤¤Î¤³¤¬ÎØ¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª🍄¤³¤ÎÎØ¤Ï¶ÝÎØ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥ê¥ó¥°¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤ÈÍÅÀº¤ÎÀ¤³¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿ôÆü¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤¬¹ß¤ì¤Ð¤Þ¤¿¸½¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ pic.twitter.com/HKAKLg8tq9- ³¤¤ÎÃæÆ»³¤ÉÍ¸ø±à (@uminakapark) September 15, 2025