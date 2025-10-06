À¸³èÊÝ¸î¡¢¾ã³²¼Ô¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡ÖÌó1Ëü5000±ß¡×¤¬¼«¼£ÂÎ¤Î¡ÈºÛÎÌ¡É¤Ç»ÙµëµñÈÝ¡ÄÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÉÔ¹çÍý¤Ê±¿ÍÑ¡×¤ÎÌäÂê¤È¤Ï
À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾ã³²¤òÊú¤¨¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢·î³Û1Ëü5000±ßÁ°¸å¤Î¡Ö¾ã³²¼Ô²Ã»»¡×¤ÏÌ¿¹Ë¤Ç¤¹¡£
¾ã³²¤æ¤¨¤ËÀ¸¤¸¤ëÄÉ²Ã¤Î½ÐÈñ¡Ê¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÎäÃÈË¼Èñ¤Ê¤É¡Ë¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼õµë¤·¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤Ë¡ÖÍ¾Íµ¡×¤¬À¸¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ë½»¤à¥¿¥±¥·¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40ÂåÃËÀ¡Ë¤Ï¡¢°å»Õ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¡ÖÀº¿À¾ã³²¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢2µé¡×¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î²Ã»»¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¾ã³²¤Î½Å¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¡Ö¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿»þ´ü¤¬Áá¤¹¤®¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤â¡¢¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤Ï»öÁ°¤Ë¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤Ø²Ã»»¤Î¿½ÀÁÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹¤é¤¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿Ëö¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´ñ²ø¤Ê±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¾ã³²¼Ô²Ã»»¤ÎÊ£»¨¤Ê±¿ÍÑ¤È¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¹ñ¤Î¡ÖÄÌÃÎ¡×¤ÎÊ¸¸À¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤Ä¤Ä¡¢À©ÅÙ¤ÎÌÕÅÀ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Î¸½¼Â¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦»°ÌÚ¤Ò¤È¤ß¡Ë¤Ê¤¼¡ÖÁá¤¹¤®¤¿¡×¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡© Ææ¤Î¡Ö1Ç¯È¾¥ëー¥ë¡×
¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤¬Ê¡»ã»öÌ³½ê¤«¤é¼õ¤±¤¿ÀâÌÀ¤Ï¡¢¤³¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¿ÇÆü¡Ê¾ã³²¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉÂµ¤¤Ç½é¤á¤Æ°å»Õ¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿Æü¡Ë¤«¤é1Ç¯È¾¤¬·Ð¤ÄÁ°¤Ë¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡²ó¤Î¼êÄ¢¹¹¿·¤Þ¤Ç²Ã»»¤ÏÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡¢½é¿ÇÆü¤«¤é1Ç¯È¾¤¬·Ð²á¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤«¤é²Ã»»¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê±¿ÍÑ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹ñ¤ÎÄÌÃÎ¡ÊÊ¿À®7Ç¯¡Ê1995Ç¯¡Ë¼Ò±çÊÝÂè218¹æ¡Ë¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¡¢ÄÌ¾Î¡Ö1Ç¯È¾¥ëー¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÄÌÃÎ¤Ë¤Ï¡¢¼êÄ¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ã³²¤ÎÄøÅÙ¤òÈ½Äê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¼ñ»Ý¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼êÄ¢¤Î¸òÉÕÇ¯·îÆü¤Þ¤¿¤Ï¹¹¿·Ç¯·îÆü¤¬Åö³º¾ã³²¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë½ýÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ°å»Õ¤Î¿ÇÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¸å1Ç¯6·î¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢¡ÊÃæÎ¬¡Ë¼êÄ¢¤ËµºÜ¤¹¤ë¾ã³²¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤è¤ê¾ã³²¼Ô²Ã»»¤Ë·¸¤ë¾ã³²¤ÎÄøÅÙ¤òÈ½Äê¤Ç¤¤ë¡Ù
¤³¤Î¥ëー¥ë¤Î¼ñ»Ý¤Ï¡¢½é¿ÇÆü¤«¤é1Ç¯6¤«·î¤¬·Ð²á¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Î¾ã³²¤Î¡Ö¾É¾õ¸ÇÄê¡Ê¢¨¡Ë¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ã³²Ç¯¶â¤ÈÆ±¤¸¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¢¨¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤â¤½¤ì°Ê¾å¾É¾õ¤Î²þÁ±¤¬¸«¹þ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¡£¾É¾õ¸ÇÄê¤ÎÆü¤¬¾ã³²Ç§ÄêÆü¤È¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤Î¼ñ»Ý¤òÌµ»ë¤·¤¿¹ÅÄ¾Åª¤Ê²ò¼á¤È±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£
¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¿ÇÆü¤«¤é1Ç¯6¤«·î¤¬·Ð²á¤·¡¢¾É¾õ¤¬¸ÇÄê¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï°²½¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«¼£ÂÎÂ¦¤Ï¡Ö1Ç¯6¤«·î¤è¤êÁ°¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¼êÄ¢¤Ï¡¢¼¡¤Î¹¹¿·¤Þ¤ÇÇ§Äê¤Îº¬µò¤È¤·¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ã³²¤Î¾õÂÖ¤¬¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ò¹ÍÎ¸¤»¤º¡¢¡Ö½ñÎà¤ÎÈ¯¹ÔÆü¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Î¤ß¤òÍýÍ³¤Ë»Ù±ç¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤³¤Î±¿ÍÑ¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê±¿ÍÑ¤¬Ë¡Îá¾åµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤â¡ÖÄÌÃÎ¡×¤Ï¹ÔÀ¯ÆâÉô¤Î±¿ÍÑ´ð½à¤Ë¤¹¤®¤º¡¢Ë¡µ¬ÈÏÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡¤Î¼ñ»Ý¤ËÈ¿¤·¤Æ¹ÅÄ¾Åª¤Ë±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖË¡Î§¤Ë¤è¤ë¹ÔÀ¯¤Î¸¶Íý¡×¡Ê·ûË¡41¾òÅù»²¾È¡Ë¤ËÈ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¸½¤Ë¡¢»ä¤Î¹ÔÀ¯½ñ»Î»öÌ³½ê¤¬¤¢¤ëÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¹ÅÄ¾Åª¤Ê±¿ÍÑ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±»Ô¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥±ー¥¹¡Ê¼êÄ¢¤Î¤ß2µéÊÝ»ý¡¢Ç¯¶âÉÔ³ºÅö¤Î¼õµë¼Ô¤¬½é¿ÇÆü¤è¤ê1Ç¯È¾·Ð²áÁ°¤Ë¼êÄ¢¼èÆÀ¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢½é¿ÇÆü¤«¤é1Ç¯È¾¤Î»þÅÀ¤Ç¼ç¼£°å¤ËÉÂ¾õ¾È²ñ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Ç¯È¾¤Î»þÅÀ¤Ç¼êÄ¢2µéÁêÅö¤ÎÉÂ¾õ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢½é¿ÇÆü¤«¤é1Ç¯È¾¤Î»þÅÀ¤«¤é¾ã³²¼Ô²Ã»»¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤È¤¤¤¦À¼Á¾å¡¢½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£°å»Õ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¡Ö¼êÄ¢¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ä
¤â¤È¤â¤È¡¢¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤µ¤¨º¤Æñ¤Ê¡¢´°Á´¤Ê°ú¤¤³¤â¤ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¼õ¤±¤¿½¸ÃÄ¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤òÊú¤¨Â³¤±¡¢Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿¶¯¤¤Àº¿ÀÅª¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤â¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°¤Ë½Ð¤ë¤ÈÆÍÁ³È¯ºî¤¬µ¯¤¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Í¤Ø¤Î¶²ÉÝ¿´¤«¤é½õ¤±¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤µ¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤«·î¤Ë°ìÅÙ¤ÎÄÌ±¡¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ç¼£°å¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤ÆÀº¿À¾ã³²¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¡Ê2µé¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄÌÃÎ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¼êÄ¢¤Î¡Ö2µé¡×¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¾ã³²Åùµé2µé¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤ÈÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾ã³²¼Ô²Ã»»¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤Î´«¤á¤Ë½¾¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼êÄ¢¼èÆÀ¤¬¡ÖÁá¤¹¤®¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢¾ã³²¼Ô²Ã»»¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÉÔ¿Ô¤Ê»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö2µé¼êÄ¢¡×¤Ç¤â²Ã»»¤Ï¥¼¥í
¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊ¡»ã»öÌ³½ê¤Ï¡Ö1Ç¯6¤«·î·Ð²á¸å¤Ë¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¸·³Ê¤Ê²ò¼á¤ò¤È¤ê¡¢ËÜÍè¡¢¾ã³²¤Î¡Ö¼ÂÂÖ¡×¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤»Ù±ç¤ò¡¢¡Ö½ñÎà¤Î¼èÆÀ»þ´ü¡×¤È¤¤¤¦·Á¼°Åª¤ÊÍýÍ³¤À¤±¤Ç1Ç¯°Ê¾å¤âÀèÁ÷¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥±¥·¤µ¤óËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»Ù±ç¼Ô¤âÀä¶ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹ñ¤ÎÄÌÃÎ¤Ë¤Ï¡Ö½é¿ÇÆü¤«¤é1Ç¯6¤«·î¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤³¤½¤¢¤ì¡¢¡Ö¤â¤·Áá¤¯¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¹¹¿·¤Þ¤Ç²Ã»»¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È³Â§Åª¤Êµ¬Äê¤Ï¤É¤³¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¾ã³²¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢½é¿ÇÆü¤«¤é1Ç¯6¤«·î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë²Ã»»¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÉÔ¿Ô¤Ê³Êº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾õÂÖ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö½é¿ÇÆü¤«¤é1Ç¯6¤«·î¡×¤ò¶¤Ë¡¢¼êÄ¢¤òÁá¤¯¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÇÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÔ²Ä²ò¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¼ÁÌä¡¢ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À©ÅÙ¤Î¡ÖÍî¤È¤··ê¡×
¤³¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤Ï¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë1Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤«¤é¡¢¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤Ë¡Ö¾ã³²¼Ô²Ã»»¤òÉÕ¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÄ´¤Ù¤ÆÀÞ¤êÊÖ¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤ê¡¢²¿¤ÎÏ¢Íí¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤³¤Î»þ¡¢¡Ö½é¿ÇÆü¤«¤é1Ç¯6¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¿½ÀÁ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤°¤Ë²Ã»»¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡¢À©ÅÙ¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ðÊó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï°å»Õ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê»þ´ü¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀâÌÀ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤Ï²á¤®¡¢Ã´Åö¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤ÏÉÂµ¤¤ÇÄ¹´üÉÔºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇ¤¤Î¥±ー¥¹¥ïー¥«ー¤Ë²þ¤á¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë½é¿ÇÆü¤«¤é2Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼êÃÙ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¡»ã»öÌ³½êÂ¦¤Ï¡Ö¼¡²ó¤Î¹¹¿·»þ¤Ë¤Ï²Ã»»¤¬ÉÕ¤¯¡×¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï½é¿ÇÆü¤«¤é3Ç¯¶á¤¯¤¬·Ð²á¤·¤¿»þÅÀ¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¹ÔÀ¯Â¦¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤ÎÉÔÈ÷¤¬¾·¤¤¤¿ÉÔÍø±×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÀ¸³è¤Îº¤µç¤òÅö»ö¼Ô¤Ë¶¯¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢À©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£¾ã³²¼Ô²Ã»»¤ÎËÜ¼Á¡£²Ã»»¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡ÖºÇÄã¸ÂÅÙ¡×¤ÎÀ¸³è¤Ë
²Ö±àÂç³Ø¤ÎµÈ±Ê½ã¡Ê¤¢¤Ä¤·¡Ë¶µ¼ø¡Ê¸øÅªÉÞ½õÏÀ¡Ë¤Ï¡ØÄÂ¶â¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã 2025Ç¯3·î¾å½Ü¹æ¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾ã³²¼Ô²Ã»»¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²Ã»»¤ò·×¾å¤·¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï¡¢ºÇÄãÀ¸³èÈñ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿À¸³è¿å½à¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×
¾ã³²¼Ô²Ã»»¤Ï¡¢À¸³è¤Ë¡Ö¤æ¤È¤ê¡×¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ã³²¤æ¤¨¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÄÉ²Ã¥³¥¹¥È¤òÊä¤¦À¼Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ã»»¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ï¡¢·ûË¡¤¬ÊÝ¾ã¤¹¤ë¤Ù¤ºÇÄã¥é¥¤¥ó¤ò²¼²ó¤ëÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î½ÅÍ×¤Ê²Ã»»¤ÎÇ§Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Àº¿À¾ã³²¤Ï¿ÈÂÎ¾ã³²¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃø¤·¤¯ÉÔ°ÂÄê¤ÊÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¾ã³²¤Ï¼êÄ¢¤ÎÅùµé¡Ê1～3µé¡Ë¤ÇÁ´¹ñÅý°ìÅª¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Àº¿À¾ã³²¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎºÛÎÌ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖºÛÎÌ¡×¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¹çÍý¤Ê±¿ÍÑ¤Î²¹¾²¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤Î¥±ー¥¹¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ÆÈ¼«¤Î±¿ÍÑ¥ëー¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¬»ÔÌ±¤ËÁ´¤¯¼þÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£»öÂÖ¤¬È¯³Ð¤·¤¿¸å¤Ç¤µ¤¨¡¢Û£Ëæ¤Ê²óÅú¤Ë½ª»Ï¤·¡¢¡Ö¼êÄ¢¤òºÆ¼èÆÀ¤¹¤ì¤Ð²Ã»»¤¬¤Ä¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤âÌÀ³Î¤ËÅú¤¨¤º¡¢Ê¸½ñ¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤âµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾É¾õ¤Ï²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¿ÇÃÇ½ñÎÁ¤òºÆÅÙÉéÃ´¤·¤Æ¼êÄ¢¤ò¡Ö¼è¤êÄ¾¤¹¡×¤À¤±¤Ç¡¢·î1.5Ëü±ß¤Î»Ùµë¤¬»Ï¤Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍý¶þ¤¬¤Þ¤«¤êÄÌ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔÀ¿¼Â¤Ç¤¹¡£¡ÖÁá´ü¤Ë¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤ÈÉÔÍø±×¤¬À¸¤¸¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤³¤½¡¢¹ÔÀ¯¤¬Î¨Àè¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
»öÁ°ÀâÌÀ¤â¤Ê¤¯¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ëー¥ë¤ò½â¤Ë»Ù±ç¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ëÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Ë¡¤Î¼ñ»Ý¤½¤Î¤â¤Î¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£Á´¹ñ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¸í¤ê¤È¡¢ÆÏ¤«¤Ì²þÁ±¤ÎÀ¼
¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÆÃ¼ì¤Ê»öÎã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àº¿À¾ã³²¼Ô²Ã»»¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ£»¨¤µ¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¸í¤ê¤¬ÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ·×¸¡ºº±¡¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²Ã»»¤Î»»Äê¥ß¥¹¤Ï2021Ç¯ÅÙ¤Ë22·ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë¤â15·ï»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤¬³ÆÃÏ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Àº¿À¾ã³²¤ÎÇ§Äê¤¬¼«¼£ÂÎ¤ÎºÛÎÌ¤ËÂç¤¤¯°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ã³²¼ÔÇ¯¶â¤Ï¼õµë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¼êÄ¢2µé¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬²Ã»»¤«¤éÏ³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢»Ù±ç¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤¬À©ÅÙ¤ÎÌÖ¤ÎÌÜ¤«¤é¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Îº®Íð¤ò¼õ¤±¡¢½©ÅÄ¸©¤Ê¤É¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Ï¡ÖÀº¿À¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¿ÈÂÎ¾ã³²¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¼êÄ¢¤ÎÅùµé¤À¤±¤Ç²Ã»»¤òÇ§Äê¤Ç¤¤ë¤è¤¦À©ÅÙ¤ò´ÊÁÇ²½¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±Í×µá¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¹ñ¤Î²óÅú¤Ï¡Ö¸«Ä¾¤·¤ÏÅ¬Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÌäÂê¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¸½¾ì¤«¤é²þÁ±¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À©ÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤òÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤
¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿»ä¤¬¼«¼£ÂÎ¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿ºÝ¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤«¤é¤·¤ÆÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢ÌäÂê¤Î°Û¼Á¤µ¤òÇ§¤á¤ë¿¦°÷¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊ¡»ã»öÌ³½ê¤«¤é¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê²óÅú¤Ï¡¢¡Ö¥ëー¥ë¤Ï¥ëー¥ë¤Ç¤¹¡£¼¡²ó¹¹¿·»þ¤Þ¤Ç²Ã»»¤Ï¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¸Ä¡¹¤Î¿¦°÷¤¬ÍýÉÔ¿Ô¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤¯¡¢¹ÅÄ¾Åª¤Ê±¿ÍÑ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤âÀº¿À¼À´µ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼«¤éÀ¼¤ò¾å¤²¡¢¹ÔÀ¯¤È¸ò¾Ä¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¼«ÂÎ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¹¡£¥¿¥±¥·¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ±¤¸¾õ¶·¤Î¿Í¤¬¡¢Á´¹ñ¤ËÂçÀª¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê±¿ÍÑ¤¬¡¢»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¾¤ÎÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Ë¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
À©ÅÙ¤òÄê¤á¤¿Ë¡Îá¤Î¾òÊ¸¤È¸½¾ì¤Î±¿ÍÑ¤È¤¬ÐªÎ¥¤¹¤ë¤È¤¡¢¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤ë¤Î¤Ï¾ï¤Ë¡¢½õ¤±¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÉÔ¹çÍý¤ò¡Ö»ÅÊý¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÊüÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¼¤Ê¤¿Í¡¹¤Ï¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¿Í¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¾å¤²¤¿Í¦µ¤¤¢¤ëÀ¼¤¬¡¢¤³¤Î¹ÅÄ¾²½¤·¤¿À©ÅÙ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¸øÊ¿¤ÇÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤Î°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¯¤¯Ë¾¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£»°ÌÚ¤Ò¤È¤ß
¹ÔÀ¯½ñ»Î¡Ê¹ÔÀ¯½ñ»ÎË¡¿Í¤Ò¤È¤ßÁî¹çË¡Ì³»öÌ³½ê¡Ë¡£´±¸øÄ£¤ËÄó½Ð¤·¤¿½ñÎà¤Ë·¸¤ëµöÇ§²ÄÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔÉþ¿½Î©¤Æ¤Î¼êÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂåÍý¸¢¤ò»ý¤Ä¡ÖÆÃÄê¹ÔÀ¯½ñ»Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Ç1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÀ¸³èÊÝ¸î¿½ÀÁ¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ï¤¿¤·À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡Ê2024Ç¯²þÄûÈÇ¡Ë¡Ù¡Ê¥Ú¥ó¥³¥à¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£