Åìµþ»þ´Ö10:17¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªAUG 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á18953.00¡Ê+458.00¡¡+2.48%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3930.20¡Ê+21.30¡¡+0.54%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜµ¡´ØÊÄº¿¤Ø¤Î·Ù²ü¤â¤¢¤ê¡¢NY¶âÀè¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡£Åìµþ¶â¤Ï±ß°Â¤â»Ù¤¨¤Ë¾å¾º¡£
