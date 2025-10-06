Snow Man¡ÖTRUE LOVE¡×MV¸ø³«¡ª¥Æー¥Þ¤Ï¡È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー¡É
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Snow Man¤Î¿·¶Ê¡ÖTRUE LOVE¡×¤¬10·î5Æü¤ËÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡£MV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖTRUE LOVE¡×MV¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー¡É
¡ÖTRUE LOVE¡×¤Ï11·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëSnow Man5ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤È¤Ï¡¢»Í»ú½Ï¸ì¤Î¡È²¹¸ÎÃÎ¿·¡É¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤òÁÏ¤ê¡¢»þÂå»þÂå¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿²»³Ú¤òSnow Man¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤ÈÉ½¸½¤Ç¼¡¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£
¥êー¥É¶Ê¡ÖTRUE LOVE¡×¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à1¶ÊÌÜ¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ò´¶¤¸¤ë²¦Æ»JŽ°POP¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¯ËèÆü¤¬´ñÀ×¤Ç¤¢¤ê¡¢°î¤ì½Ð¤ëÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡Ö°¦¤·¤µ¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë²Î»ì¤Ï¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤Î5Ç¯´Ö¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤È¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÌ¤Íè¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥ê¥¹¥Êー¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æー¥Þ¤Ï¡È¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿ー¡É¡£Snow Man¤¬9¿Í¤Çºî¤ê¾å¤²¤ë¡ÈÉñÂæ¡É¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿MV¡£ËÁÆ¬¤Î¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤¤·Ò¤°Å¸³«¤Ï¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä°¦¤Ë°î¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¤Ç¼êºî¤ê´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥È¤ä¾®Æ»¶ñ¤«¤é¤â²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤Þ¤¿Ì¾ºî±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤µ¤»¤ë¾ìÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥á¥¤¥ó¼Ì¿¿¡§¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¡ÖTRUE LOVE¡×MV
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.11.05 ON SALE
ALBUM¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù
Snow Man OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/43
https://mentrecording.jp/snowman/