3Æü¡¢ÂçÀç»Ô¤ÎÀî¤ÎÄéËÉ¤Ë¤¤¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Ë¤ÏÃæ³Ø¹»¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀç·Ù»¡½ð¤ä¸©¤Î¥Ä¥¥Î¥ï¥°¥ÞÅù¾ðÊó¥Þ¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¯¥Þ¥À¥¹¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3Æü¸á¸å1»þ45Ê¬¤´¤í¡¢ÂçÀç»ÔÄ¹Ìî»ú¿·»³¤Ç¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂçÀç»Ô¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÀÆÆâÀî¤ÎÄéËÉ¤òÊâ¤¯¥¯¥Þ1Æ¬¤òÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÎÂÎÄ¹¤ÏÌó50¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢ÃæÀçÃæ³Ø¹»¤¬¤¢¤ë²¼Î®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃæÀçÃæ³Ø¹»¤Þ¤Ç¤ÏÌó200¥áー¥È¥ë¡¢¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤Þ¤Ç¤ÏÌó50¥áー¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£