JR¾å±ÛÀþ¤ÇÉáÄÌÎó¼Ö¤È¥¯¥Þ¤¬¾×ÆÍ¡¡±¿¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤Ê¤·¡Ô¿·³ã¡Õ
5Æü¸á¸å11»þÈ¾²á¤®¡¢JR¾å±ÛÀþ¾å¤ê¤ÎÂçÂô±Ø～ÀÐÂÇ±Ø´Ö¤Ç¥¯¥Þ¤ÈÎó¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢°ì»þ¡¢Ï»ÆüÄ®±Ø～ÀÐÂÇ±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤¬¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¯¥Þ¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤ÏJR¾å±ÛÀþ¡¦ÀÐÂÇ¹Ô¤¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤Ç¤¹¡£
¥¯¥Þ¤È¾×ÆÍ¤·¤¿¤Î¤Ï5Æü¤Î¾å±ÛÀþ¤ÎºÇ½ªÊØ¤Ç¡¢¾èµÒ¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿Æ¥¯¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾×ÆÍ¸å¡¢»Ñ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀþÏ©¤äÎó¼Ö¤òÅÀ¸¡¤·¤¿¤È¤³¤í°Û¾ï¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º¡¢6Æü¤Î¾å±ÛÀþ¤Î±¿¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£