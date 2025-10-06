¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¤Î±§ÅÔµÜÎ¦¤¬³«ËëÀá¤ÇÉé½ý¡Ä±¦Â´ØÀá³°²ÌÃ¦±±¹üÀÞ¤ÇÁ´¼£Ì¤Äê
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¤ー¥°¥ë¥¹Ì¾¸Å²°¤Ï10·î6Æü¡¢±§ÅÔµÜÎ¦¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤Ï5Æü¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÈúÇÇÅç¥¹¥Ýー¥Ä¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤È¤Î¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¡¥LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè1Àá¤ÇÉé½ý¡£±¦Â´ØÀá³°²ÌÃ¦±±¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Æ±Æü¤Ë°ìÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¡¢¶áÆüÃæ¤ËºÆÅÙ¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£Á´¼£¤ÏÌ¤Äê¤Ç¡¢¡Ö°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤Î¤â¤È¡¢·Ð²á¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÈ½ÃÇ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤ÎÉé½ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¸¥§¥ì¥ßー¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥ê¥¯¡Ê±§ÅÔµÜ¡Ë¤Ë³§¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ê¥¸ー¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èà¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¿É¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤ò¡¢¥¨ー¥ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Instagram¡¢X¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£Èà¤Ïº£¡¢ËÜÅö¤Ë¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£³§¤µ¤ó¤âÈà¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕJ¤«¤é¤â¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÅÏî´ÍºÂÀ¤¬¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¹ó¤½¤¦¤Ê²ø²æ¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë1Æü¤Ç¤âÁá¤¯²óÉü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¥È¥ì¥ô¥¡ー¡¦¥°¥êー¥½¥ó¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤â¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë±§ÅÔµÜÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¤É¤ÎÁª¼ê¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿²ø²æ¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£1Æü¤âÁá¤¯¥ê¥«¥Ð¥êー¤·¤ÆÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¡¢¥Áー¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£