¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡Û·¬ÅÄ²ÂÍ´¡¢¸Î¶¿¡¦³ý¥öºê¤Ë¤Æ¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡Ù¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ

·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬¡¢¸Î¶¿¡¦³ý¥öºê¤Ë¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡Ù¡ÊTOKYO FM·ÏÎó38¶É¡Ü³ý¥öºêFM¡Ë¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¡Ö·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡ÉÌëÍ·¤Ó¡×in ³ý¥öºê¡Ù¤ò¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¦³ý¥öºê»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¢£·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç³ý¥öºê¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê
3·î¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¼ê¤ËÁ´¹ñ13¥õ½ê26¸ø±é¤ò¤á¤°¤Ã¤¿¥¢¥êー¥Ê¡õ5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢11·î19Æü¤Ë¤Ï±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤ÆBlu-ray & DVD¤ÎÈ¯Çä¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
·¬ÅÄ²ÂÍ´¥½¥í¤È¤·¤Æ¤âÂ³¡¹¤È¤¢¤é¤¿¤Ê³èÆ°¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î12Æü¤ËTOKYO FM ³«¶É55¼þÇ¯¡ß¡Ö·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡×ÊüÁ÷30¼þÇ¯¡Ø¶åÃÊ²¼¥Õ¥©ー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·¬ÅÄÈ¯°Æ¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë·¬ÅÄ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÅöÆü¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥²¥¹¥È¤â¶î¤±¤Ä¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤½¤ó¤Ê·¬ÅÄ²ÂÍ´¤¬¡¢¸Î¶¿¡¦³ý¥öºê¤Ë¡¢½é¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£FM¤È¤·¤Æ³«¶É¤·¤¿¡Ö³ý¥öºêFM¡Ê89.2MHz¡Ë¡×¤Î³«¶É2¼þÇ¯¡Ê2025Ç¯10·î1Æü¡Ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢TOKYO FM·ÏÎó38¶É¤È³ý¥öºêFM¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡Ù¤Î¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³ý¥öºê»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£
·¬ÅÄ¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç³ý¥öºê¤Ëµ¢¤ë¤Î¤Ï¡¢³ý¥öºêFM¤¬³«¶É¤·¤¿2Ç¯Á°¤Î²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ìî³°¥é¥¤¥Ö¡Ø¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º ³ý¥öºê¥é¥¤¥Ö2023¡Ù°ÊÍè¡£µ×¡¹¤Î¡ÈÎ¤µ¢¤ê¡É¤òÌÜ·â¤·¤è¤¦¤È¡¢¸ø³«¼ýÏ¿¤Î´ÑÍ÷¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë±þÊç¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¼ýÏ¿¤Ï¡¢¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á·¬ÅÄ¥½¥í¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥á¥ó¥Ðー¡ÊºØÆ£ À¿/Gu¡¢ÊÒ»³ÆØÉ×/P¡õKey¡¢TIGER/Cho¡¢»³Æâ ·°/Ba¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÊÔÀ®¤Ç¼Â»Ü¡£
³ý¥öºê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Èー¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ëÀ¸²Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¶¥ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢·¬ÅÄ¤¬Â¿Âç¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¶¡¦¥Óー¥È¥ë¥º¤ä¡¢³ý¥öºê¤¬À¸¤ó¤ÀÂç¥¹¥¿ー¡¢²Ã»³Íº»°¤Î¥«¥Ðー¤Ê¤É¤òÈäÏª¡£µ®½Å¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÂ©¤òÆÝ¤àµÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤ËÂç´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
·¬ÅÄ¤Ï¡Ö³ý¥öºêFM¡¢2¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¸Î¶¿¡Ê¤Õ¤ë¤µ¤È¡Ë¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³ý¥öºê¤È³ý¥öºêFM¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤´¿À¼¤È°ìÂÎ´¶¤Î¤Ê¤«¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
³ý¥öºêFM¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎµÜ¼£½ß°ì¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂçÀ¹¶·¤ò¼õ¤±¡Ö·¬ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ³«¶É¤·¤¿¤³¤Î³ý¥öºêFM¤¬¡¢³ý¥öºê»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª±¢¤Ç2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë·¬ÅÄ²ÂÍ´¤µ¤ó¤ò¸ø³«¼ýÏ¿¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª·Þ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Êー¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢³ý¥öºê»ÔÌ±°ìÆ±¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îµ®½Å¤Ê¸ø³«¼ýÏ¿¤Î°ìÉô¤Ï¡¢10·î11Æü23»þ¤«¤éÊüÁ÷¤Î¥ì¥®¥å¥éー¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡Ù¡ÊTOKYO FM/JFN·ÏÎó¡Ü³ý¥öºê¥¨¥Õ¥¨¥à¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡Ú²èÁü¡Û¡Ø¡Ö·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡ÉÌëÍ·¤Ó¡×in ³ý¥öºê¡Ù¤ÎÌÏÍÍ
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
TOKYO FM¡Ø·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡Ù
¢¨TOKYO FM¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJFNÁ´¹ñ38¶É¥Í¥Ã¥È¡Ü³ý¥öºê¥¨¥Õ¥¨¥à¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢
10/11¡ÊÅÚ¡Ë23:00～23:55¡¡¢¨¸ø³«¼ýÏ¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò°ìÉôÊüÁ÷¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ ·¬ÅÄ²ÂÍ´
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
TOKYO FM ³«¶É55¼þÇ¯¡ß¡Ö·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¤ä¤µ¤·¤¤ÌëÍ·¤Ó¡×ÊüÁ÷30¼þÇ¯¡Ø¶åÃÊ²¼¥Õ¥©ー¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ç25¡Ù
10/12¡ÊÆü¡Ë Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
½Ð±é¼Ô¡§·¬ÅÄ²ÂÍ´ Â¾
¥²¥¹¥È¤¢¤ê¡ÊÁ°ºÂ¡¦ÅÄÆâÞÌé¡Ë ¢¨ÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª
