U-20ÆüËÜÂåÉ½¡¢¡Èµ´Ìç¡É¤ÎWÇÕ¥é¥¦¥ó¥É16¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ë! ÆîÌîÆ±Î½¥¨¡¼¥¹¤éÍ×·Ù²ü¡¢CB¤Ë¤Ï195cm¤Î¥¸¥À¥ó»ÍÃË
¡¡U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï5Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Á´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£AÁÈ¤ò3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤·¤¿U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇEÁÈ3°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£»î¹ç¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9Æü¸áÁ°8»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Ï½éÀï¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò2-1¤ÇÇË¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2Àá¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë0-3¤Î´°ÇÔ¡£ºÇ½ªÀá¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤Ë6-0¤ÎÂç¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å°Ì3¤«¹ñ¤¬¾¡¤ÁÅÀ6¤ÇÊÂ¤ÖÂçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤Î½ç°Ì·èÄê¤ÇÍ¥Àè¤µ¤ì¤ë¡ÖÅö³º¹ñÆ±»Î¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¡×¤Ç¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Î´°ÇÔ¤¬¶Á¤¡¢¥°¥ë¡¼¥×3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯Âå¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÏMF¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê(¥Ñ¥êSG)¡¢FW¥Ç¥¸¥ì¡¦¥É¥¥¥¨(Æ±)¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¤½£¥¯¥é¥Ö¤Ç¼çÎÏ¤òÃ´¤¦¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ï¾·½¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤ÎÂç²ñ¤Î²ÝÂê¡£17ºÐ¤ÎMF¥À¥ê¥ë¡¦¥Ð¥³¥é(¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ)¡¢18ºÐ¤ÎMF¥Ï¥ê¥¹¡¦¥á¥é¡¼(¥ê¥è¥ó)¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤Âå¤Î¼ã¼ê¤â¾·½¸¸ò¾Ä¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤º¡¢Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¤ÏDF¥Ö¥é¥Ç¥ë¡¦¥¥ï¤¬¥â¥Ê¥³¤Ë¸Æ¤ÓÌá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤âµ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢µÞÂ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬À¤³¦¤ËÌ¾¤À¤¿¤ë¥¿¥ì¥ó¥ÈÂç¹ñ¤È¤¢¤ê¡¢Ì¾Á°¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Á´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿8ÈÖ¤ÎMF¥é¥Ó¡¼¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¥°¥é(¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë)¤Ïºòµ¨¥í¡¼¥ó°ÜÀÒÀè¤Î¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤Ç27»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿MF¡£¥»¥ó¥¿¡¼FW¤È¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ëº£Âç²ñ3ÆÀÅÀ¥¨¡¼¥¹¤ÎFW¥ê¥å¥«¡¦¥ß¥·¥ã¥ë(¥â¥Ê¥³)¤ÏMFÆîÌîÂó¼Â¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢ºòµ¨UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°3»î¹ç¤Î½Ð¾ì·Ð¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Éé½ýÌÀ¤±¤Î¤¿¤á»þ´Ö¸ÂÄê¤Ê¤¬¤éÁ´3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëFW¥Ç¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥¨¥ó¥²¥Ã¥µ¥ó(¥µ¥ó¥Æ¥Æ¥£¥¨¥ó¥Ì)¤Ïº£Ç¯1·î¡¢16ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¡£Âç²ñÅÐÏ¿195cm¤ÎÄ¹¿È¤ò¸Ø¤ëDF¥¨¥ê¥¢¥¹¡¦¥¸¥À¥ó(¥Ù¥Æ¥£¥¹)¤Ï¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó»á¤Î»ÍÃË¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂç·¿CB¤Ç¡¢º£µ¨³«ËëÄ¾¸å¤Ë¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç¤â½ÐÈÖ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿MF¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ù¥ë¥â¥ó(RC¥é¥ó¥¹)¤â¥Ý¥ê¥Ð¥ì¥ó¥È¤Ê¹¥¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¡¢·Ù²ü¤¹¤Ù¤Áª¼ê¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡´ðËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï4-3-3¡£µÞÂ¤¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÌ¤´°À®¤À¤¬¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢Àï¤Ç¤Ï3-4-1-2¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÛ¿Ø¤â¥Æ¥¹¥È¡£Á°Àþ¤ËÎ®Æ°À¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃæÈ×µ¯ÍÑ¤Ç¤â¹â¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë18ºÐ¤ÎDF¥Î¥¢¥à¡¦¥«¥Þ¥é(¥Ñ¥êSG)¤ò¥ê¥Ù¥í¤ËÃÖ¤¯·Á¤Ç¼éÈ÷¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÀï¤ÏÉÛ¿Ø¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤È½Å¤Ê¤ëÆüËÜÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎU-17WÇÕ·è¾¡¤ÇÆÀÅÀ¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µ»¹ªÇÉ¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤ÎMF¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥Ö¥¢¥Ö¥ì¤ÈDF¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¼¥¼(¤¤¤º¤ì¤â¥Í¥ª¥àSC)¤¬¹çÎ®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£2¿Í¤ÏÂç²ñÄ¾Á°¤ÎÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Î¾·½¸¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÉ²ÃÅÐÏ¿¤Ç¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯´ü´Ö¤Î¤ß¤Î¾·½¸¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹ç°Õ¤¬¼è¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤À¤¬¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤Ïº£Ç¯3·î¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó±óÀ¬¤ÇÂÐÀï¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¾¹ñ¤È¤â¤Ëº£²ó¤ÎWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤´¶¿¨¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ÏÃæ4Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÏÃæ2Æü¤È»î¹ç´Ö³Ö¤âÍÍø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï²áµî¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç05Ç¯¡¢07Ç¯¡¢17Ç¯¡¢19Ç¯¤È4Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤¬¡È5ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¡£ºäÅÄÂçÊå»á¤Î±äÄ¹Àï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç´Ú¹ñ¤òÇË¤Ã¤¿03Ç¯¤ÎUAEÂç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ëµ´ÌçÆÍÇË¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
