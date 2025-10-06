¡ÚÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡ÛËÙ¹¾æÆÂÀ¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾å²¼´Ø·¸¤Ï¤¤¤é¤ó¡×¤ÈÄëµþÂç¤ÎÅÁÅý¤òÊÑ¤¨¤¿¡¡Éô³è¤ò¤¬¤ó¤Ð¤ë³ØÀ¸¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
ËÙ¹¾æÆÂÀ¤¬ÄëµþÂç¤ÇÊÑ¤¨¤¿ÅÁÅý¤È¤Ï¡©¡¡photo by Shiga Yuka
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½HO¤È¤·¤Æ¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤ËÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëËÙ¹¾æÆÂÀ¤Ï¡¢²Ö±à¡ÊÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¡Ë½Ð¾ì¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅçËÜ¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢ÃÏ¸µÂçºå¤òÎ¥¤ì¤Æ´ØÅì¤Î¶¯¹ë¡¦ÄëµþÂç³Ø¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¡£
¢¨¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¬¾Î¡áHO¡Ê¥Õ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¢PR¡Ê¥×¥í¥Ã¥×¡Ë¡¢LO¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¢FL¡Ê¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡Ë¡¢No.8¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢SH¡Ê¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¡¢SO¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¡Ë¡¢CTB¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢WTB¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¡¢FB¡Ê¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
¡¡¤½¤³¤Ç¤è¤êËÜ³ÊÅª¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëËÙ¹¾¤À¤¬¡¢½é¤á¤ÏÎý½¬¤ä´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂç¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¡ÖÎý½¬¸å¤Ë¡Ø1500¥á¡¼¥È¥ëÁö3ËÜ¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Ø1Æü1ËÜ¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ÅçËÜ¤Ç¤Ï¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Æþ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤¦À®Ä¹¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¹â¹»¤Þ¤Ç¤Î¼«Í³¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤ä¤Ê¤¯ÁÈ¿¥Åª¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Ç¸À¤¦°ìÈÌÅª¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Ë¶á¤¤¥é¥°¥Ó¡¼¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Äëµþ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¹â¹»¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤À¤Ã¤¿ËÙ¹¾¤â¡ÖÉô°÷¤Ï120¿Í¤Ï¤ª¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÂç½êÂÓ¤ÎÄëµþ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤½¤Î°ìÉô°÷¤À¡£
¡ÖÅçËÜ¤Ç¤ÏËÍ¤òÃæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¼þ¤ê¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Äëµþ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÏÆÌò¤â¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤â³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´Ä¶¤äÌò³ä¤ÎÊÑ²½¤Ë½ç±þ¤·¤¿ËÙ¹¾¤Ï¡¢1Ç¯À¸¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥×¥ì¡¼¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëNo.8¤È¤·¤Æ¹â¹»»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤ò¡¢¶¯¼Ô¤¾¤í¤¤¤Î´ØÅì¤Ç¤â°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·Â³¤±¤¿ËÙ¹¾¤Ï¡¢4Ç¯¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÇÒÌ¿¤¹¤ë¡£
¡Ö¿ÍÀ¸½é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤·¤¿¡£¤±¤É¡¢ËÍ¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥¥ã¥é¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥·¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ØÀäÂÐ¤Ë¤³¤¦¤·¤í¡Ù¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥×¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¾ÃµîË¡¤Ç¡¢1¸Ä¾å¤ÎÂå¤«¤é¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÚÁÝ½ü¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¡Û
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¼«Í³¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç³«²Ö¤·¤¿ËÙ¹¾¤Ï¡¢Âç³Ø¤Ç¤âºÆ¤Ó¼«Í³¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤òëð²Î¤¹¤ë¡£
¡Ö4Ç¯À¸¤Î»þ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó·è¤á»ö¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¤½¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Ç¯À¸¤«¤é4Ç¯À¸¤Þ¤Ç¤ÎËÍ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ø¤Õ¤À¤ó¤Ê¤éNo.8¤Ï¤³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ËÙ¹¾¤Ï¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢ËÍ¤¬¼«Í³¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò1¸Äºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡2007Ç¯ÅÙ¤ÎËÙ¹¾¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÂå¤Ï¡¢´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³ÀïA¥°¥ë¡¼¥×¤Ï4¾¡3ÇÔ¤Ç4°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢Á´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ï¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¡£Áá°ðÅÄÂç¤È¤Î½à·è¾¡¤Ç5-12¤ÈÀËÇÔ¤·¥Ù¥¹¥È4¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Î½àÍ¥¾¡¤ÈÍâ¡¹Ç¯¤«¤é¤ÎÁ°¿ÍÌ¤Åþ¤Î9Ï¢ÇÆ¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤ËÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢ËÙ¹¾¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¤ÎÄëµþÂç¤Ë¤Ï4Ç¯À¸¤¬ÎÀ¤ÎÁÝ½ü¤Ê¤É¤Î»¨ÍÑ¤ò¼õ¤±»ý¤ÄÊ¸²½¤¬º¬¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´·½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏËÙ¹¾¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦±½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤¬¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤«Á´Á³¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Á³¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±µéÀ¸¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡ØÁÝ½ü¤ò¡Ê²¼µéÀ¸¤Ë¡ËÍê¤à¤È¤«ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤·¡¢¼ê¤Î¶õ¤¤¤Æ¤ë¥ä¥Ä¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤òËÍ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±µéÀ¸¤«¤é¡Ø¤½¤ì¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¡¢¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ÁÝ½ü¤Ê¤ó¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤ä¤ó¡¢¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×
¡¡ÂÎ°é²ñÆÃÍ¤Î¸·¤·¤¤¾å²¼´Ø·¸¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÙ¹¾¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤Ò¤È¤Ä¾å¤ÎÂå¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¹¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ¸²½¤Ï¡¢ËÍ¤ÏÉ¬Í×¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤È¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¤à¤·¤í¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥¤¬²¿¤«¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¥Ñ¥Ã¤È¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¾å²¼´Ø·¸¤Ï¤¤¤é¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£ÁÝ½ü¤·¤¿¤ê¡¢ÀöÂõ¤·¤¿¤ê¤ò¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤º1Ç¯À¸¤ä¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ëËÍ¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡Ú¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡Û
¡¡Áª¼ê¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¡¢Ä¹¤é¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿´·½¬¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤¿ËÙ¹¾¤Ï¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¤È±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¡Ø¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¡Ù¤Ã¤Æ´ó¤»½ñ¤¤«²¿¤«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«À¼¤â¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤«¤é2Ç¯·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢ËÍ¤Î¿ÈÄ¹¡Ê180cm¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤éNo.8¤è¤ê¤âHO¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢HO¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬HO¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Âç³Ø¤â´Þ¤á¤¿Éô³è¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¡Ê¤«¤Æ¡Ë¤Ë¡¢ËÙ¹¾¤Ï¥×¥í¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×4Âç²ñ½Ð¾ì¤Ë»ê¤ëÂè°ìÊâ¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£À¤³¦Í¿ô¤ÎHO¤È¤·¤Æ¤Î¤½¤Î¸å¤Îµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Éô³è¤Ë¶Ð¤·¤àº£¤Î³ØÀ¸¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ÈËÙ¹¾¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡ÖÉô³è¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤ò¤Ò¤È¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤«¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤Ò¤È°®¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Î·Ð¸³¾å¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ç·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤ÊÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤¤´Ä¶¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤¤Éô³è¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ìÀ¸¥é¥°¥Ó¡¼¤Ò¤È¶Ú¡¢¤È¤¤¤¦²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÙ¹¾¤Ï¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë²¿¤¬¹ç¤¦¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¹ç¤¦¤«¹ç¤ï¤ó¤«¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ³Ú¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤â¤Î¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤À¤±¤ä¤Ê¤¯²»³Ú¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢º£¤ä¤Ã¤¿¤é¡Ê¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤¬¤¢¤ë¡Ë¥²¡¼¥à¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ø¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤¬Ãµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ú¡Ö½õ¤±¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Û
¡¡Éô³è¤Ë¶Ð¤·¤à°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤ë³ØÀ¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÜÅª¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡£¤½¤³¤Ë¤É¤ó¤À¤±¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¡¢¤¤¤«¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤«¤±¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤¬Ì¤Íè¤Î³«¤±¤ë¥«¥®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤È¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤É¤ó¤À¤±ÀÚâøÂöËá¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤«¼è¤êÁÈ¤à¡£¤½¤ì¤¬¼¡¤ÎÆ»¤Ç¤â¡¢¤¤Ã¤ÈÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢Âç³Ø°Ê¹ß¤Î¤Û¤ÜÁ´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿ËÙ¹¾¤Ë¡¢Æü¡¹Éô³è¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÁ´¹ñ¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤í¤Ê¡×¤ÈÄ¹¹Í¤·¤Æ¤«¤é¡¢ËÙ¹¾¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢Á´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤ß¤ó¤Ê¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤ò¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÀµÄ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£ÊÑ¤Ë¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ä¤«¤é¡¢¤¨¤¨¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¢¤«¤ó¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤»¤ó¤Ç¤¨¤¨¤«¤é¡£¼«Ê¬°Ê¾å¡¢¼«Ê¬°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤ò¡¢¤É¤ì¤À¤±ÁÇÄ¾¤Ë½Ð¤»¤ë¤«¡£
¡¡¤½¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤À¤±ÆÍ¤µÍ¤á¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ø½õ¤±¤Æ¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¤»þ¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡Ã¯¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Îµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿ËÙ¹¾¤Ï¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÍ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜµ¤¤ÇÉô³è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸¤Ë¡¢ËÙ¹¾æÆÂÀ¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÙ¹¾æÆÂÀ¡Ê¤Û¤ê¤¨¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë
1986Ç¯1·î21Æü¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅçËÜ¹â¢ªÄëµþÂç¤ò·Ð¤Æ»°ÍÎÅÅµ¡¡Ê¸½¡¦ºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¤Ø¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤È¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÇMVPÄÌ»»3ÅÙ¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¿ÍFW¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ê¥ì¥Ù¥ë¥º¡¢¥µ¥ó¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë4ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½76¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤ë¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤ÎFW¥³¡¼¥Á¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áHO¡£180cm¡¢105kg¡£