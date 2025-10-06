¡ÚÉô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª¡ÛËÙ¹¾æÆÂÀ¤¬FW¤Ê¤Î¤Ë¥¥Ã¥¯¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×»äÎ©¤ò¤¢¤¤é¤á¸øÎ©¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤«¤é
¡¡³Ø¹»¤Ç¤ÎÉô³è¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬ÊÑ²½¤·¡¢Éô°÷¿ô¸º¾¯¤â²ÝÂê¤È¸À¤ï¤ì¤ë¸½ºß¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉô³èÆ°¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÉô³è¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÃøÌ¾¿Í¤Ë¡¢Éô³è¤Î»×¤¤½Ð¡¢Éô³è¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¯¨¡¨¡¡£Éô³è¤ä¤í¤¦¤¼¡ª
ËÙ¹¾æÆÂÀ¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¸øÎ©¹â¹»¡×¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡©¡¡photo by Shiga Yuka
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼¤Ç¤ä¤¬¤ÆÂçÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¸µÆüËÜÂåÉ½HOËÙ¹¾æÆÂÀ¤Ï¡¢Ãæ³Ø¤Ç¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤ËÆþ¤ê¡¢°ìµ¤¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¢¨¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¬¾Î¡áHO¡Ê¥Õ¥Ã¥«¡¼¡Ë¡¢PR¡Ê¥×¥í¥Ã¥×¡Ë¡¢LO¡Ê¥í¥Ã¥¯¡Ë¡¢FL¡Ê¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡Ë¡¢No.8¡Ê¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢SH¡Ê¥¹¥¯¥é¥à¥Ï¡¼¥Õ¡Ë¡¢SO¡Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥Õ¡Ë¡¢CTB¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢WTB¡Ê¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¡¢FB¡Ê¥Õ¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¼þ¤ê¤«¤é´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¾®5¤«¤é¿áÅÄ¥é¥°¥Ó¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ç»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¡Ö¹â¹»¤«¤é¤Ï½¸Ãæ¤¹¤ë¡×¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿ËÙ¹¾¤Î·è°Õ¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÍÉ¤ë¤¬¤º¡¢»äÎ©¹â¹»¤«¤é¤Î¿äÁ¦¤âÃÇ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆîÀéÎ¤Ãæ¤ÎËÙ¹¾¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿ËÙ¹¾¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯´Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¼¤á¡¢¤É¤Î¹â¹»¤Ç¥é¥°¥Ó¡¼¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤«¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨¡¡¡¡¡¡¢¨
¡ÖËÍ¤Ï·¼¸÷¡Ê·¼¸÷³Ø±à¹â¡¿¸½¡¦¾ïæÆ·¼¸÷³Ø±à¹â¡Ë¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»äÎ©¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¶â¤¬¤«¤«¤ë¤Ã¤ÆÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¿Æ¤Ë¡Ø»äÎ©¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢µã¤¯µã¤¯¸øÎ©¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸øÎ©¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤¤Î¤ÏÅçËÜ¹â¹»¤ä¤È¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢ÅçËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÂçºåÉÜÎ©ÅçËÜ¹â¹»¡£ËÙ¹¾¤ÎÃÏ¸µ¡¦¿áÅÄ»Ô¤è¤ê¤âËÌÅìÊýÌÌ¤ËÎ¥¤ì¤¿µþÅÔÉÜ´ó¤ê¤Î¸øÎ©¹»¤À¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ÅçËÜ¹â¹»¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ³Ø¤Ç¤ÏNBA¤Î±ÇÁü¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Í§¤À¤Á¤«¤é¥Ó¥Ç¥ª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤ä¤Ã¤Æ³Ø¤Ó¡¢¸«¤Æ³Ø¤Ó¡¢ºÆ¤Ó¥é¥°¥Ó¡¼¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿ËÙ¹¾¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Í³¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö¹â1¡¢¹â2¤Î¤³¤í¤Ï²¿¤«Ìò³ä¤ò»ý¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÀèÇÚ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤ª¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢LO¤«¤éNo.8¤ËÂå¤ï¤Ã¤¿¹â3¤«¤é¤Ï¥¥Ã¥¯¤È¤«¼«Í³¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¥Î¥ê¤Ç¥°¥é¥Ð¡¼¥¥Ã¥¯¤â¡Û
¡¡¥¥Ã¥¯¤Ï¼ç¤ËBK¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î»Å»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢FW¡Ê¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¡Ë¤¬¥¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤äÂåÉ½¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤âFW¤¬¥¥Ã¥¯¤òÊü¤Ä¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢´ðËÜ¥×¥ì¡¼¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÙ¹¾¤Ë¥¥Ã¥¯¤¬µö¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ð°Þ¤ÈÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÃç¤¬¤è¤«¤Ã¤¿FW¤¬3¿Í¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤ÏLO¤ÈHO¤ÈPR¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¸å¤Î¡Ê¥ì¥·¡¼¥ÖÂ¦¤Î¡Ë¥ê¥Õ¥È¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ëÎý½¬¤ò¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤ò½³¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¥Ã¥¯¤ÎÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Ãç´Ö¤ÎÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¥¥Ã¥¯¤¬¾åÃ£¤·¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤Î¥¹¥¥ë¤Ï´ÆÆÄ¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¤â¥Î¥ê¤Ç¥°¥é¥Ð¡¼¥¥Ã¥¯¡ÊÄã¤¤ÃÆÆ»¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÅ¾¡¹¤ÈÅ¾¤¬¤¹¥¥Ã¥¯¡Ë¤Ê¤ó¤«¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¿¤é¡¢Å·Ìî´²Ç·´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦ÂçºåÉÜ¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¡£²£ÉÍ¥¥ä¥Î¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹SHÅ·Ìî¼÷µª¡¢¸µ¥Û¥ó¥À¥Ò¡¼¥ÈHOÅ·Ìî¹ëµª¤ÎÉã¡Ë¤Ë¤â¡¢¤Þ¤¿Åö»þ¤Î10ÈÖ¡ÊSO¡Ë¤Î¥ä¥Ä¤Ë¤â¡Ø¡Ê»î¹ç¤Ç¡Ë¥¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù ¤Ã¤Æµö¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¡Ø¤¢¤½¤³¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é½³¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥§¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ê¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ë¥Ï¥¤¥Ñ¥ó¥È¤â½³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊËÙ¹¾¤Î¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤È¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë2012Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ç·°Æ«¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ê¸½¡¦ÆüËÜÂåÉ½HC¡Ë¤Ë¤â¼«Í³¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÇ§¤á¤µ¤»¤ë¤Û¤ÉÂî±Û¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¤³¦ÅªÌ¾¾¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿ËÙ¹¾¤Ï¥¯¥¹¤Ã¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¥¨¥Ç¥£¡¼¤µ¤ó¤â¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¼«Í³¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥¸¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¸½Ìò»þÂå¤Î´Ö¤Ï¤º¤Ã¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¥×¥ì¡¼¤¬À¸¤Â³¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸øÎ©¹â¹»¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Ê¤ó¤Ç¡¢·è¤á»ö¤é¤·¤¤·è¤á»ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¶õ¤¤¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¸å¤â¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ê¹¶¤á¤ë¡Ë¥¯¥»¡¢°Õ¼±¤¬¤Ä¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡Ú¥ä¥ó¥¡¼¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¹¹À¸¡Û
¡¡¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÙ¹¾¤Ï¡¢¸½ºß¤Î²º¤ä¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¸åÇÚ¤ò¼¸¤êÈô¤Ð¤¹¥¿¥¤¥×¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¸åÇÚ¤¬¥ß¥¹¤·¤¿¤é¡Ø²¿¤·¤È¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÅÜ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ïº£¤â¤¢¤ó¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¸À¤¤Êý¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥ß¥¹¤·¤¿¤¯¤Æ¥ß¥¹¤·¤¿¤ï¤±¤ä¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥ß¥¹¤·¤¿¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¸¶°ø¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Á¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÅçËÜ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢ËÙ¹¾¤Î¤è¤¦¤Ë¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤ëÉô°÷¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Éô°÷¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1³ØÇ¯10¿Í¤°¤é¤¤¡¢¥È¡¼¥¿¥ë30¿Í¤ª¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡ÊÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¡Ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÉô°÷¿ô¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤é¤ÎÂå¤Ï11¿Í¤Ç¡¢¥é¥°¥Ó¡¼Ì¤·Ð¸³¼Ô¤¬¤Õ¤¿¤ê¡¢¥ä¥ó¥¡¼¤¬¤Õ¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹¹À¸¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¥é¥°¥Ó¡¼¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤½¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬1Ç¯¤Î»þ¤ËÎý½¬¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¤¼¡Ù¤Ã¤Æ¼ê»æ¤òÃÖ¤¤¤¿¤é¤Þ¤¿Éô³è¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ø¤½¤¤¤Ä¤¬¤ª¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¾ìÌÌ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥ä¥ó¥¡¼¤âºÇ½é¤ÏÁÇ¿Í¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢CTB¤Ç¥ª¡¼¥ëÂçºå¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ê£¿ô¤ÎÌ¤·Ð¸³¼Ô¤¬¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ê¤¬¤é¡¢3Ç¯»þ¤Ï²Ö±à¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÇ÷¤ë¡£
¡Ö¡Ê²Ö±à¤ÎÂçºåÂèÆóÃÏ¶èÍ½Áª¡Ë½à·è¾¡¤Ç¹©Âç¡ÊÂçºå¹©Âç¹â¡¿¸½¡¦¾ïæÆ³Ø±à¹â¡Ë¤òÅÝ¤·¤Æ·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Ê½à·è¾¡¤Ï27-12¡£·è¾¡¤ÏÅì³¤Âç¶ÄÀ±¹â¡¿¸½¡¦Åì³¤Âç¶ÄÀ±Âçºå¹â¤Ë12-36¤ÇÇÔÀï¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ß¤ó¤Ê¥é¥°¥Ó¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¥ª¥ì¤éÁÇ¿Í¤ä¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¤â¤¦¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê½ã¿è¤Ë¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤«¡Ù¡¢¡Ø¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î»äÎ©¹â¹»¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú¹â¹»£²Ç¯»þ¤Ë²Ö±à¤ÎÆÀÅÀ·¸¡Û
¡¡¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ç²Ö±à¤Ø¤Î½Ð¾ì¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÙ¹¾¤Ï°ã¤¦·Á¤Ç²Ö±à¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö²Ö±à¤ÇÆÀÅÀ·¸¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£2Ç¯¤Î»þ¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¥á¥¤¥ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤È¡¢Âè3¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÆÀÅÀ·¸¤â¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤ÎÎ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢·ä´Ö¤«¤é»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥¤¤·¤¿¤éÆÀÅÀ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡×
¡¡²Ö±à¤ÎÆÀÅÀ·¸¤¬¥é¥°¥Ó¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×4Âç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÎò»Ë¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤â´Þ¤áÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼ä¤·¤¯»¨ÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î±ÇÁü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÃµ¤·¤Æ¤ë¤ó¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ËÙ¹¾æÆÂÀ¤È¤¤¤¦¥é¥°¥Ó¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÁÃ¡Ê¤¤¤·¤º¤¨¡Ë¤òÃÛ¤¤¤¿ÅçËÜ¹â¹»¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤âÉô°÷¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤âÃÏ¸µ¤Ëµ¢¤ë¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊì¹»¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢¡¢¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×
¡¡¤à¤í¤ó¡¢Âç³Ø¤Ç¤â¥é¥°¥Ó¡¼¤òÂ³¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿ËÙ¹¾¤Ï¡¢Åö½é¤ÏÃÏ¸µ¡¦´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤¬¤¢¤ë´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥é¥°¥Ó¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é´ØÅì¤¬¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤ä¤È¡£ÅçËÜ¹â¹»¤Î2¸Ä¾å¤ÎÀèÇÚ¤¬ÄëµþÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤âÄëµþ¤ÎÏÃ¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Î¤Á¤Ë²«¶â»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÄëµþÂç³Ø¤Ç¡¢ËÙ¹¾¤Î±¿Ì¿¤ÏºÆ¤ÓÆ°¤»Ï¤á¤ë¡£
¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡¿Ê¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡Úprofile¡Û
ËÙ¹¾æÆÂÀ¡Ê¤Û¤ê¤¨¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¡Ë
1986Ç¯1·î21Æü¡¢ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅçËÜ¹â¢ªÄëµþÂç¤ò·Ð¤Æ»°ÍÎÅÅµ¡¡Ê¸½¡¦ºë¶Ì¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¡Ë¤Ø¡£¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤È¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÇMVPÄÌ»»3ÅÙ¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¿ÍFW¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥°¥Ó¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡Ê¥ì¥Ù¥ë¥º¡¢¥µ¥ó¥¦¥ë¥Ö¥º¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë4ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½76¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤ë¡£2023-24¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¸½Ìò°úÂà¡£2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¥ï¥¤¥ë¥É¥Ê¥¤¥Ä¤ÎFW¥³¡¼¥Á¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡áHO¡£180cm¡¢105kg¡£