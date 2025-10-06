¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¡¡¡ØÀ±ÌîÀèÀ¸¤Ïº£Æü¤âÁö¤ë¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õÍ½¹ð¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿ °ìµó²ò¶Ø
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÀ±ÌîÀèÀ¸¤Ïº£Æü¤âÁö¤ë¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î10Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍ½¹ðÊÔ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦ ¡ØÀ±ÌîÀèÀ¸¤Ïº£Æü¤âÁö¤ë¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡±Ç²è¡ØÌÀÆü¤Îµ²±¡Ù¤ÇÂè30²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿»°±ºÍ°Ù»Ò¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤ß¤ä¤¾¤ó±é¤¸¤ë¿·Ç¤¶µ»Õ¡¦À±ÌîÍµ°ì¤¬ÎáÏÂ¤òÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£Í¥¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢±Ç²è¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡ÖÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¡×¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ±ÌîÍµ°ì¡¢Ç®·ì¶µ»Õ¤Ç¤¹¡£º£Æü¤«¤éÀèÀ¸¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¹¡×¡½¡½Á¥²¬¾®³Ø¹»6Ç¯2ÁÈ¤Ë»ºµÙÂåÂØ¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿À±Ìî¤Ï¡¢³«¸ý°ìÈÖ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¤½¤¦°§»¢¤·¤¿¡£»×¤ï¤º¿á¤½Ð¤¹À¸ÅÌ¤¿¤Á¡£¤À¤¬À±Ìî¤Ï¿¿·õ¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹Ç¯½Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿À±Ìî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤ÏÆ´¤ì¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÍýÁÛ¤Î¡ÖÇ®·ì¶µ»Õ¡×¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¡¢»þ¤Ë¤Ï¿¿·õ¤Ë¡¢»þ¤Ë¤Ï¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦À±Ìî¤Ï¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á³Ø¹»¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£À¸ÅÌ¤Î°ì¿Í¡¢½ÕÉ÷Íý±û¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ±Ìî¤ò¿®Íê¤·¡¢¡ÖÆÉ¤ß½ñ¤¾ã³²¡×¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈëÌ©¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢Ä«¤äÊü²Ý¸å¤Ë°ì½ï¤Ë³Ø½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£À±Ìî¤ÎÇ®¿´¤Ê»ÑÀª¤Ë¡¢Æ±Î½¤Î²Ö±ºÀèÀ¸¤äÂ¾¤Î¶µ»Õ¤¿¤Á¤â½ù¡¹¤Ë¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤ä¤¬¤ÆÀ±Ìî¤Ï¡¢¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¬Â¾¤Ë¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¥®¥Õ¥Æ¥£¥Ã¥É¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤ËÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÜËÜ¥«¥Ê¡£¤½¤·¤ÆÉã¿Æ¤«¤é¶µ°éµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë°ËÆ£±ÍÅÍ¡£Èà¤é¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢À±Ìî¤Ï¤¢¤ë¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡»ºµÙÂåÂØ¶µ°÷¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿Ç®·ì¶µ»Õ¡¦À±ÌîÍµ°ìÌò¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤ß¤ä¤¾¤ó¡£¶õ²ó¤ê¤¹¤ëÀ±Ìî¤Î¹ÔÆ°¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥óÌò¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥«¥Î¥¸¥ç¤Ï±³¤ò°¦¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡Ù¤ÇÁ´¹ñ¥Ò¥í¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó5000¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡õCDÆ±»þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Âç¸¶Ý¯»Ò¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ç¥£¥±¥¤¥É¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿°æ¾åÀµÂç¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤Ç¥¸¥ç¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿»°±º¤¢¤«¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÊü²Ý¸å¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿»³¸ýÃÈ¿Í¤äÉ¢¸ã¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ã¤¬¤¤¤ä¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¡¢³Ø¹»Æâ¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÌäÂê¤Ê¤É¡Ú»Ò¤É¤â¤È¼Ò²ñÌäÂê¡Û¤òÂêºà¤Ë¿ô¡¹¤ÎÃ»ÊÔ±Ç²è¤òÀ©ºî¤·¡¢¡ÖSTARDUST DIRECTORS film fes. 2022¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ä¡Ö²£ßÀ¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë Ã»ÊÔÉôÌç¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ê¤É¹ñÆâ±Ç²èº×¤Ç¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÁêÇÏÍºÂÀ¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤Î¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬Âç¤¤¯±Ç¤ê¡¢¤½¤Î¼þ°Ï¤òÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬°Ï¤à¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀèÀ¸¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤È²ÈÂ²¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤Ë¤Ï¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÁêÇÏ´ÆÆÄ¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤â´°À®¤·¤¿¡£¶µ²Ê½ñ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤Íý±û¡¢ÊÙ³Ø¤ËÎå¤à¤¬¤É¤³¤«ÊªÍ«¤²¤Ê±ÍÅÍ¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤¿¥«¥Ê¤Î3¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢À±ÌîÍµ°ì¤ò±é¤¸¤ë¤ß¤ä¤¾¤ó¤È¡¢ÎÙ¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¶µ°÷¡¦²Ö±º»í¿¥¤ò±é¤¸¤ëÂç¸¶¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¸åÈ¾¤ÏHazy Sparkle¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖÊõÀÐ¡×¤¬¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØÀ±ÌîÀèÀ¸¤Ïº£Æü¤âÁö¤ë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯1·î10Æü¸ø³«¡£
