¡Ö³ÕÎ½¿Í»ö¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤ë¡Ä¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡©¡×¡Ä¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ö³ÕÎ½¿Í»ö¡×ÊóÆ»¡Ä¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×ÅÄºê»ËÏº»á¤¬¶ì¸À¡Ö¤±¤¸¤á¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡ÄÃ¯¤«¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£¶Æü¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬Âè£²£¹ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÞÌò°÷¡¢³ÕÎ½¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤¬´´»öÄ¹µ¯ÍÑ¤ÇÄ´À°¡£ËãÀ¸ÇÉ¥È¥Ã¥×¤ÎËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤¬ÉûÁíºÛµ¯ÍÑ¤Ç¸¡Æ¤¡£µìÌÐÌÚÇÉ¤ÎÌÚ¸¶ÌÁ°ËÉ±ÒÁê¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦µ¯ÍÑ¤¬ÍÎÏ¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬½Ð±é¡£ÅÄºê»á¤Ï¡¢¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡ÖËãÀ¸ÇÉ¡¢µìÌÐÌÚÇÉ¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¥«¥é¡¼¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡ÖÉÔµºÜÌäÂê¤Ç³èÌö¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤é¤âÍ×¿¦¤Ë½¢¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¾¡¤ÁÁÈ¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¾¡¤ÁÁÈ¤ÏÃ¯¤«¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏµìÌÐÌÚÇÉ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç³ÕÎ½¿Í»ö¤ÎÍ½Â¬¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö³ÕÎ½¿Í»ö¤¬º£¡¢¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¡Ö¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤ÎÆü¼è¤ê¤¬°ì±þ¡¢£±£µÆü¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±£µÆü¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£ÁíÍý¤¬Ã¯¤«·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë³ÕÎ½¤ÎÌ¾Á°¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î»þ¡¢°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ï¤¤Á¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£ÁÈ³Õ¤ÎÁ°Æü¤ÎÌë¤Ë°ìÀÆ¤ËÏ¢Íí¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¾ðÊó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤±¤¸¤á¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡Ö½Ð¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÃ¯¤«¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡Ö¹â»Ô¤µ¤óÄ¾ÀÜ¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¾ðÊó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤¤¤¦¿Í¤·¤«µ»ö¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
