¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤ÇÈþµÓÈäÏª¡ÖÆ´¤ì¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/06¡Û¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë½÷Í¥¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡ÊSon Yejin¡Ë¤¬10·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤ÇÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×½÷Í¥¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ
¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡¢Çò¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë¹õ¤ÎÉ¨¾å¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£Â¸µ¤Ï¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤È·¤²¼¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ï¹õ¡¢¤È¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤ëÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥§¥¸¥ó»Ð¤µ¤ó¤ÎÈþµÓåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤ë¡×¡Ö¥â¥Î¥È¡¼¥ó¤À¤«¤éµÓ¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¡ÊHyun Bin¡Ë¤ÈNetflixÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢2022Ç¯3·î31Æü¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¡£¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¿¿¼Â¤Î°¦¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ºîÉÊ¤òÄ¶¤¨¤ÆËÜÅö¤ÎÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡È°¦¤ÎÉÔ»þÃåº§¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2022Ç¯11·î27Æü¤Ë¤ÏÂè1»ÒÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó¥³¡¼¥Ç¤Ë±Ç¤¨¤ëÈþµÓÈäÏª
¢¡´Ú¹ñ½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡Ö°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡×¤ÇÏÃÂê¤Ë
