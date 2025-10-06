¡Úµð¿Í¡Û Ä¹Ìîµ×µÁ¤¬£±·³¹çÎ®¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡ÖÂåÂÇ¤ÎÀïÎÏ¡×£Ã£Ó¤ØÍê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó²Ã¤ï¤ë
¡¡µð¿Í¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤¬£¶Æü¡¢£±·³¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï£´Æü¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¦ÃæÆüÀï¡Ê¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£¹²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÀèÆ¬¤Çº¸Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¡££µÆü¤ÎÎý½¬¸å¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºòÆü¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ë¡Ë¥Á¥ç¡¼¤µ¤ó¤â½Ð¤Æ¤¿¤«¤é¡¢ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÃÖ¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÂÇ¤Î¤Í¡×¤È£±·³¹çÎ®¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤«¤é¤Ï£Ã£ÓÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡££±£³Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç¡¢Ã»´ü·èÀï¤ÎÀï¤¤Êý¤â½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ëÍê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£