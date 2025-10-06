746Æü¤Ö¤ê°ì·â¡Ö¶ì¤·¤¤2Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡¡ÇØÃæ²¡¤µ¤ì¤¿¡ÈÁêÃÌÌò¡É±óÆ£ÊÝ¿Î¡Ö¶òÃÔ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×
GÂçºå¤Î¿©ÌîÎ¼ÂÀÏº¤Ï¥¿¡¼¥ó¢ªµ»¤¢¤êº¸ÂÃÆ¤ÇÉü³è
¡¡746Æü¡½¡½¡£
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºåMF¿©ÌîÎ¼ÂÀÏº¤¬10·î2Æü¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àï¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼Àï¡Ê2-0¡Ë¤ÇÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¿©Ìî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉü³è¤Î°ì·â¡£¡È¤é¤·¤¤¡É¤Ò¤È¿¶¤ê¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¸«¾å¤²¤ë¤Û¤É¹â¤«¤Ã¤¿ÊÉ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢ÅØÎÏ¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Î»Ñ¤È¡¢»Ù¤¨¤¿²ÈÂ²¡¢MF±óÆ£ÊÝ¿Î¥³¡¼¥Á¤é¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Å·¤ò¸«¾å¤²¡¢³ú¤ßÄù¤á¤ë¤è¤¦¤ËÎ¾¼ê¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤·¤¿¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢±¦¤Ç¼õ¤±¤¿¿©Ìî¤Ï²ÚÎï¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ÇÁê¼ê¤ò¤«¤ï¤·º¸Â°ìÁ®¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤È¡¢¥´¡¼¥ë¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ´î¤Ó¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£¶î¤±¤Ä¤±¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤µ¤ì¡¢¼Ç¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¯¡£¼Â¤Ë746Æü¤Ö¤ê¡¢2023Ç¯9·î17Æü¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ãÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¡¢Éüµ¢¤·¤Æ¤ÏÎ¥Ã¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¤³¤³2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¶ì¤·¤ó¤À¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¾å¤¬¤ê¤¤é¤º¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ìä¼«Åú¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æü¡¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¤«¡¢»î¹ç¤Ï³Ú¤·¤¤¤Î¤«¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¿©Ìî¤ò¾Ç¤é¤»¤¿¤Î¤ÏÆ±À¤Âå¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤¬³èÌö¤·¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÂåÉ½¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¤Æ¡£²ù¤·¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ÏÀµÄ¾¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¤âÎý½¬¸å¤Ë¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¶ì¤·¤¤2Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡ÂåÉ½¤Ç³èÌö¡Ä¡Ä¡£Èô¤Óµé¤Ç¥æ¡¼¥¹¤«¤é¾º³Ê¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÆþÃÄ¤Ï¿©Ìî¤è¤ê1Ç¯Áá¤«¤Ã¤¿¤¬Æ±´ü¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFÆ²°ÂÎ§¤Î»Ñ¤Ï¤º¤Ã¤È»É·ã¤À¤Ã¤¿¡£Èæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¿©Ìî¤¬¼«¤éÆ²°Â¤ÎÏÃÂê¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£27ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤Î¡Èµ÷Î¥¡É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼ã¤¤»þ¤Î¼«Ê¬¤ä¤Ã¤¿¤é»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤éÉå¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤«¤ò¤³¤Î2Ç¯´Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤Ê¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó1¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ï»Ù¤¨¡£²Ã¤¨¤Æ¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï±óÆ£¥³¡¼¥Á¤é¡¢GÂçºåOB¤Î¹ë²Ú¥³¡¼¥Á¿Ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ä¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤¤¡£¼«Ê¬¤ß¤¿¤¤¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ACL2¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶òÃÔ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡£¡Ê¹âÌÚ¡ËÏÂÆ»¤µ¤ó¤äÌÀ¤µ¤ó¡ÊÌÀ¿ÀÃÒÏÂ¡Ë¤â¡£¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅú¤¨¤Ï¥é¡¼¥Á¥ã¥Ö¥ê¡¼Àï¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Í¯¤½Ð¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡£¤É¤¦¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼Â´¶¤·¤¿¡£¡Ö»î¹ç¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤¿¤éÆ¬¤âÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤¤¤¤·Á¤ËÆþ¤ì¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡£¿©Ìî¤ÏÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¡£¼«Ê¬¤ËÌð°õ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤¦1ÅÙ¡£GÂçºå¤òÇØÉé¤¦¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë