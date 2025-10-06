¤ä¤Î¤Þ¤ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×¥¸¥å¥Ç¥£¡õ¥Ü¥´½ðÄ¹

¤ä¤Î¤Þ¤ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¿·´¶³Ð¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£

°ì½ï¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤­¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ñ¥º¥ë¤¬¤è¤êË­ÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ù

 

¤ä¤Î¤Þ¤ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×

 

 

È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î²¼½Ü

²Á³Ê¡§³Æ660±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

ÆâÍÆ¡§¥Ñ¥º¥ë¥Ô¡¼¥¹¡Ê70¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢Âæ»æ¡¢¥¹¥ê¡¼¥Ö

´°À®¥µ¥¤¥º¡§5.9¡ß8.6cm

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ê¤É

 

Ï·ÊÞ¥Ñ¥º¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¤ä¤Î¤Þ¤ó¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡¢´°À®¸å¤Ï»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¿·´¶³Ð¤Î¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë¥³¥Ñ¥ó¡×¤ÎÂè3ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£

¿·¤·¤¯18¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢º£¸å¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¿Íµ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª

 

 

2025Ç¯3·î¤ËÂè1ÃÆ¡¢2025Ç¯7·î¤ËÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Âè3ÃÆ¤ÎÈ¯Çä¤Ç¤µ¤é¤ËË­ÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×

¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÕÂ°¤ÎÂæ»æ¤È¥¹¥ê¡¼¥Ö¤ò»È¤¨¤Ð¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥Ñ¥º¥ë¤Ç¤¹¡£

 

 

¥«¥Õ¥§¤Ç°ìÂ©¤Ä¤¯¤È¤­¤äÎ¹¹ÔÀè¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¹¥­¥Þ»þ´Ö¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£

¤Þ¤¿¡¢´°À®¸å¤Ï¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÌÇä¤ÎÀìÍÑ¥±¡¼¥¹¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡ù

¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤ª½Ð¤«¤±¤Ç¤­¤ë¡¢¿·¤·¤¤¿ä¤·³è¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

 

¤ä¤Î¤Þ¤ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥¯

 

 

¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¤È¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×

ÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤Î¸ÄÀ­¤ò³è¤«¤·¤¿É½¾ð¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

 

¤ä¤Î¤Þ¤ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×¥¸¥å¥Ç¥£¡õ¥Ü¥´½ðÄ¹

 

 

¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤«¤é¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¥Ü¥´½ðÄ¹¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£

·Ù»¡´±¤é¤·¤¤Æ²¡¹¤È¤·¤¿2¿Í¤Î»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£

 

¤ä¤Î¤Þ¤ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×¥â¥¢¥Ê

 

 

¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥â¥¢¥Ê¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£

Æî¹ñ¥Æ¥¤¥¹¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢»Ò¥Ö¥¿¤Î¡Ö¥×¥¢¡×¤ä¥Ë¥ï¥È¥ê¤Î¡Ö¥Ø¥¤¥Ø¥¤¡×¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ù

 

¤ä¤Î¤Þ¤ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¿»°ÊÑ²½

 

 

¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¡£

¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Æ¬¤Ë¸Ó¤È±©¿¥¤Ç¤ªÅÂÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤äÇ¦¼Ô¡¢½ÀÆ»Ãå¤È¡¢ÏÂÉ÷¤Ê»°ÊÑ²½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª

 

¤ä¤Î¤Þ¤ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥í¡¼¥º

 

 

¾ë¤òÎ¥¤ì¤Æ¿ÈÊ¬¤ò±£¤·¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥¢¡¦¥í¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¡ØÌ²¤ì¤ë¿¹¤ÎÈþ½÷¡Ù¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ö¥ª¡¼¥í¥éÉ±¡×

±£¤ì½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤Î¤Þ¤ÞÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×¤Ç¤¹¡ù

 

¤ä¤Î¤Þ¤ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ê¥¹

 

 

°¦¤é¤·¤¤¡Ö¥¢¥ê¥¹¡×¤Î»Ñ¤ò¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£

¡Ö¤Õ¤·¤®¤Î¹ñ¡×¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹1Ëç¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£

 

¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ä¡Ö¥â¥¢¥Ê¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¿Íµ¤ºî¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¡£

¤ä¤Î¤Þ¤ó¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¥¸¥°¥½¡¼¥Ñ¥º¥ë ¥³¥Ñ¥ó¡×Âè3ÃÆ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î²¼½ÜÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ª

©︎Disney
©︎Disney/Pixar

