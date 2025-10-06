¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤«¥¹¥ß¥¹¤«¡Ä¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Âè2Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥óÊá¼ê¤Ï¡©´ÆÆÄ¡ÖPS¤Ï»î¹ç¤Î¶¯ÅÙ¤âÄ¹¤µ¤â¡Ä¡×
¡¡¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤«¥¹¥ß¥¹¤«¡½¡½¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB.com¡×¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¥á¥óÊá¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡ÀµÊá¼ê¤Ç¤¢¤ë¥¹¥ß¥¹¤Ï9·î3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ç±¦¼ê¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Á¥Ã¥×¤ò¼õ¤±¤¿±Æ¶Á¤Ç¡¢°ìÅÙ¤Ï»î¹çÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÆ±13Æü¤ËILÆþ¤ê¡£¤½¤Î¸å¤Î¸¡ºº¤Ç¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ·ç¾ì¤¬Â³¤¡¢Á°Æü4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç5²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢ÂÇ·â¤Ç¤Ï2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢1»àµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤Ï7·îËö¤Î¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Ç¥ì¥¤¥º¤«¤é°ÜÀÒ¡£¥¹¥ß¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè2Êá¼ê¤Î¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤â¥±¥¬¤Ç·ç¤¯¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿9·î¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê»Ï¤á¤ë¤È¡¢»³ËÜÍ³¿¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ç¤Î¡È¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥óÌ¤¿ë¡É¡Ê9²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¡Ë¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹¥¥ê¡¼¥É¤ÇÀèÈ¯¿Ø¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¡¥¹¥ß¥¹¤ÏÂè2Àï¤Ç¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¤ÈÂê¤·¡¢Âè2Àï¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤É¤Á¤é¤¬Èï¤ë¤Î¤«¤ÈÆÃ½¸µ»ö¤òÁÈ¤ß¡¢¥¹¥ß¥¹¤ÎÍøÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£µ¨¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦¤¹¤ë9·î½é½Ü¤Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤È¤Ê¤ëÂÇÎ¨¡¦296¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ·âÌÌ¤ÇÂÇÀþ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬9·î½é½Ü¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÁ°Æü¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Þ¤Ç24»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨1¡¦64¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µß±ç¿Ø¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÉ¸æÎ¨4¡¦98¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤ÎËÉ¸æÎ¨4¡¦29¤È¤µ¤Û¤ÉÀ®ÀÓ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Âç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÍè¤ëÁ°¤«¤éÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÂè1ÀïÆ±ÍÍ¡¢¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¥¹¥¿¥á¥óÊá¼ê¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¹¥ß¥¹¤¬ÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»î¹ç¤Î¶¯ÅÙ¤âÄ¹¤µ¤â°ã¤¦¡£¡Ê¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥È¤¬¡Ë4¥¤¥Ë¥ó¥°¤Û¤É¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤È¤¤¤¦·Á¤ÏÍ¸ú¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤Ç¥¹¥ß¥¹¤Î±¦¼ê¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥¹¥ß¥¹¡ËËÜ¿Í¤¬¡ÈËüÁ´¡É¤È¸À¤¨¤Ð¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½Ð¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÊ³¬Åª¤Êµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï½½Ê¬²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç½ù¡¹¤Ë»î¹ç´ª¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤¬ºÇÁ±¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£