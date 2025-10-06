¸¶½É¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇOPEN¤¹¤ë¡Ö¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼ ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤¬Ì´¶õ´Ö¤¹¤®¤ë¡ª¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¹ë²ÚÆÃÅµ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç
¥Õ¥é¥ó¥¹È¯¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPAUL & JOE¡Ê¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅ¡£
10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§426¤Ë¡¢¡ÖPAUL & JOE GARDEN¡Ê¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼ ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ë¡×¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¥³¥¹¥á¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨²ß¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë¡Ö¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼ ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤¬´ü´Ö¸ÂÄêOPEN¡ª
¥Ý¡¼¥ë¡õ¥¸¥ç¡¼ÁÏÀß30¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë2026SS¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÇÅ¸³«¡£½À¤é¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ä¥Ö¥ë¡¼¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤ÆÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î²Ö¡¹¤äÄí±à¡¢É÷·ÊÈþ½Ñ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¸¶½É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡Ö¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼ ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸¸ÁÛÄí±à¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿À¤³¦¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥ê¥ó¥´¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÊõÀÐ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤ï¤¤¤µ¡Ä
¥«¥Õ¥§¤Ë¤Ï¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¡Ö¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼ ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡ÖPAUL & JOE GARDEN ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¡ÊÀÇ¹þ715±ß¡Ë¤Ï¡¢Á´3¼ï¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿±Ç¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¥ê¥ó¥´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¤ä¥¿¥ë¥È¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡ý
¡ÖPAUL & JOE GARDEN ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡×¡ÊÀÇ¹þ605¡Á825±ß¡Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
»ÙÊ§¤¤¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼¤Î¡Ö¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥¹¥á¡×¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡ª
Âç¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆSNSÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
³ÆÆü¤È¤â¤Ë¡¢ÀèÃå½ç¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íß¤·¤¤¿Í¤ÏÁá¤á¤Î»þ´Ö¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Í½ÌóÀ©¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡Ö½©¤Î¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼¤Î½©¤Î¿·ºî¥³¥¹¥á¤ò»È¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð¹ç¤¨¤½¤¦¡Ä¡ª
¤³¤Á¤é¤Ï1Æü5Ì¾¸ÂÄê¤Ç¡¢Æ±È¼¼Ô¤Ï1¿Í¤Þ¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤â¥²¥Ã¥È¤·¤Æ
¥³¥¹¥á¤ò´Þ¤àÀÇ¹þ6600±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼ ¥Ü¡¼¥Æ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¹çÈé¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤·¤¿¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼ ¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¡£
ÌóW18cm¡ßD9cm¡ßH19cm¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¡£µ®½ÅÉÊ¤òÆþ¤ì¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Íè¾ìÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼¿·ºî¤Î¥Ù¡¼¥¹¥á¥¤¥¯¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡£
¥µ¥ó¥×¥ë¤Ï¡¢¡Ø¥â¥¤¥¹¥Á¥å¥¢¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥×¥é¥¤¥Þ¡¼ 01¡Ê0.4ml¡Ë¡Ù¡Ø¥µ¥Ö¥é¥¤¥à ¥¯¥ê¡¼¥à ¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó 101¡Ê0.3g¡Ë¡Ù¡Ø¥¤¥É¥é ¥×¥ë¥ß¥¨¡¼¥ë¡Ê1ml¡Ë¡Ù¤Î3¤Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡Ù¤ÏÁ´3¼ïÎà¤«¤é1Ëç¡¢¥é¥ó¥À¥à¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ö¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼ ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó
¡Ö¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼ ¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Ï¡¢Í½ÌóÉÔÍ×¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¡¢ÀèÃå½ç¤Ç³ÆÆü300¸ÄÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»É½«¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡×¤â¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ý¡¼¥ë & ¥¸¥ç¡¼ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¤Î¥Õ¥©¥È»£±Æ¤¬³Ú¤·¤á¤ë³Ú¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¡£»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
PAUL & JOE GARDEN
¾ì½ê¡§¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¥«¥Õ¥§426¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°4-26-18¸¶½É¥Ô¥¢¥¶¥Ó¥ë¡Ë
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á14Æü¡Ê²Ð¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á19:00¡ÊºÇ½ªÆü¤Î¤ß18:00¤Þ¤Ç¡Ë
½©¤Î¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³Í½Ìó¥Ú¡¼¥¸
https://www.paul-joe-beaute.com/
ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.paul-joe-beaute.com/
»²¾È¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
