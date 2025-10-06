¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷22¹æ¡Ê¥Ï¡¼¥í¥ó¡Ë¤Ï8Æü(¿å)¤´¤í¤«¤éÆüËÜ¤ËºÇÀÜ¶á¤Î¸«¹þ¤ß À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¶¯É÷¤Ê¤É¤ËÃí°Õ¤ò ¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤È±«¤ÈÉ÷¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÂæÉ÷22¹æ¤Ï¡¢ËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ßÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢9Æü(ÌÚ)¤´¤í¤«¤éÆüËÜÎóÅç¤Ë¶á¤Å¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÎÀÜ¶á¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢À¾ÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï7Æü(²Ð)¤«¤é8Æü(¿å)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶¯É÷¤ä¤¦¤Í¤ê¤ò¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¹âÇÈ¡¢ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¡¢µÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂæÉ÷22¹æ¤Ï¡¢6Æü(·î)¸áÁ°6»þ¸½ºßÉãÅç¤ÎÆî¤ª¤è¤½250¥¥í¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈËÌËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´µ¤°µ¤Ï994¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï23¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£
ÂæÉ÷¤ÏËÌÀ¾¤Ë¿Ê¤ßÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢9Æü¸áÁ°3»þ¤Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤êµª°ËÈ¾Åç¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤ò¿Ê¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿ÊÏ©¤òÅì¤è¤ê¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢Åì³¤¤ä´ØÅì¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤ò¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Î±«¤ÈÉ÷¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢8Æü¤´¤í¤«¤éÂæÉ÷¤ÏËÌ¤Ø¤È¿Ê¤ßµª°ËÈ¾Åç¤Ë¶á¤Å¤¯¤è¤¦¤Ê¿ÊÏ©¤ò¤¿¤É¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£8Æü¤Ï¶áµ¦¤Çµª°ËÈ¾Åç¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
9Æü¤Ï¡¢Åì³¤ÃÏÊý¤ä´ØÅì¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤òÄÌ¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ê¤É¤·¡¢±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åì³¤¤ä´ØÅì¤Î±è´ß¤Ç¤ÏÉ÷¤â¶¯¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂæÉ÷¤ÎÍ½Êó±ß¤Ï¡¢Àè¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½Êó±ß¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤ÎÃæ¿´¤¬70¡ó¤Î³ÎÎ¨¤ÇÆþ¤ëÈÏ°Ï¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¤âËÌ¤è¤ê¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¤¿¤É¤ë¤ÈÆüËÜÎóÅç¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔ³Î¼Â¤Ê¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£