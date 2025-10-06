22ºÐ¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¾¾ÅÄÈ»É÷¡¢¥ß¥¹¤òÈÔ²ó¤¹¤ë2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¡ª¡Ö¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë¥·¥å¡¼¥È¡×¤È¸½ÃÏ»æ¾Î»¿
¥É¥¤¥Ä2Éô¤Î¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¾¾ÅÄÈ»É÷¡£
U-20ÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤â¤¢¤ëº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢10·î2Æü¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Èà¤Ï¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ËÄó·ÈÀè¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¡¢º£²Æ¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3-4-3¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¦¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢5Æü¤Î¥°¥í¥¤¥¿¡¼¡¦¥Õ¥å¥ë¥ÈÀï¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¸åÈ¾16Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥Ñ¥¹¤ò±¦Â¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ÇÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ØSky¡Ù¤Ï¡Ö¾¾ÅÄ¤Ï9¥á¡¼¥È¥ë¤Îµ÷Î¥¤«¤é¥Ë¥¢¥Ý¥¹¥È¤Ë¥¢¥ó¥¹¥È¥Ã¥Ñ¥Ö¥ë¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤¿¡×¡¢³¤³°¼Â¶·¤â¡Ö¥é¥Ö¥ê¡¼¥¿¥Ã¥Á¡¢¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¥´¡¼¥ë¡ª¡×¤È¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾¾ÅÄ¤ÏÁ°È¾24Ê¬¤Ë¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤«¤é¼ºÅÀ¤ò¾·¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ØSportschau¡Ù¤Ï¡Ö¡Ê¼ºÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ç¡Ë¾¾ÅÄ¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¥Ñ¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥ß¥¹¤òÈÔ²ó¤·¤¿¡×¤È»¾¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï¸åÈ¾38Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¡¢2-2¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ç»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£¥Ï¥Î¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ï8»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤Ç5°Ì¤Ê¤¬¤é¡¢3°Ì¤ÈÆ±¾¡ÅÀ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£