ÅÄºê»ËÏº»á¡¢ËãÀ¸»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¿ä»¡¡¡ÍýÍ³¤Ï£²¤Ä¤«
¡¡À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£¶Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¥«¥®¤ò°®¤Ã¤¿ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¤ò»Ù±ç¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÎ¢Â¦¤Ê¤É¤òÆÃ½¸¡£ºÇ¸å¤ÏËãÀ¸»á¤¬Î¨¤¤¤ëËãÀ¸ÇÉ¤ÎÆ°¤¤¬·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÄºê»á¤Ï¹â»Ô¿Ø±Ä¤ò»Ù±ç¤·¤¿ËãÀ¸»á¤Ï¤³¤ì¤Ç¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¸å¸«¿Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Íê¤ì¤ë¤Î¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤À¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤Ï¡¢µÕ¤Ë¡¢ËãÀ¸»á¤¬¾®Àô»á¤Ë¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÄºê»á¤Ï¡Ö£±¤Ä¤Ï¥¹¥Æ¥Þ¤Î½èÍý¤¬¡¢ËÜÅö¤ËËÒÅç¤«¤ì¤ó¤µ¤ó£±¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿Ø±Ä¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Î½èÍý¤ò»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÅÞ°÷É¼¤¬£¸£´É¼¡£¤â¤Ã¤È¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤Îº¹¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡×¤È¡¢¾®Àô¿Ø±Ä¤ÎÅÞ°÷É¼¤¬»×¤¤¤ÎÂ¾¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£