¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡¦¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÂÇµå¤¬»°ÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Åê¼ê¤òÄ¾·â
¡¡¡Ö¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¦ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ý¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡×¡Ê£µÆü¡¢¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡»°²ó¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î£Ê¡¦£Ð¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎÂÇµå¤¬»°ÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤ËÆþ¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ñ¥À¥Ã¥¯Åê¼ê¤Î¶»¤ËÅö¤¿¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤¬¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤ÎºÇÁ°Îó¤ËÎ©¤Ã¤ÆÀï¶·¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥À¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤òÈò¤±¤¤ì¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¶»¤òÄ¾·â¡£¥Ñ¥À¥Ã¥¯¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Î¸åÊý¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢Âç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ÆÁ°Êý¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡£Í£Ì£Â¸ø¼°¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÃ´Åö¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥Þ¡¼µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤½¤Î¾ìÌÌ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤Î£¹£¶¡¦£¶¥Þ¥¤¥ë¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥Ñ¥À¥Ã¥¯Åê¼ê¤Î¶»¤òÄ¾·â¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢Èà¤ÏÂç¾æÉ×¤½¤¦¤À¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥À¥Ã¥¯¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼³°¡£