¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡¢¡È¥Þ¥Þ¥Õ¥¡¥ó¡É¤Ë½õ¸À¤·¸òÎ®¡¡2022Ç¯¤Ë2ÅÙ¶¦±é¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤È·ëº§¡¦½Ð»º
½÷Í¥¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤¬¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯3ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤Î°é»ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤¬Â©»Ò¤ò½é¸ø³«
¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï10·î4Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡Ë¤Ë¤Ï±Ç²è´Û¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ØNo Other Choice¡Ù¤òÉ¬¤º´Ñ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¥³¥á¥ó¥È¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¥É¥é¥Þ¤â±Ç²è¤âÁ´Éô´Ñ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤«¤é½Ð»º¤È°é»ù¤Ç±Ç²è´Û¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡È¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ó¥¹¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ç¤âº£²ó¤Î±Ç²è¤Ï´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë°é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤âÂ©»Ò¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªºÇ½é¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤¿¡£¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤Ï2022Ç¯3·î¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤ä±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯11·î¤ËÂ©»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö´¥ÇÕ¤¹¤ë·»¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¡×¤Ç9·î21Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥·¥ó¡¦¥É¥ó¥è¥×¤¬¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¥Ï¥ó¥µ¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¢¤ó¤Ê¤ËÀ°¤Ã¤¿´éÎ©¤Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÉã¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤Ï¡ÖºÊ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¾Ú¸À¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¤ÎÂ©»Ò¡£ÂçÊªÇÐÍ¥É×ÉØ¤Î»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤Ï¤½¤Î¾Íè¤Ë¤âÂç¤¤Ê´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1982Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²½¾ÑÉÊ¤ÎCM¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ1999Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2001Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¤¤¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø²Æ¤Î¹á¤ê¡Ù¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Î¾Ã¤·¥´¥à¡Ù¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡£2020Ç¯¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Ç¹¥±é¡£2021Ç¯1·î¤Ë¥Ò¥ç¥ó¥Ó¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢2022Ç¯3·î¤Ë·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£