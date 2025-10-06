ÌðÌî¥¢¥±¥ß¤µ¤ó¤Î³¨ËÜ¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡¡»Ø¤Ç¤°¤ë¤°¤ë¡¢¸Þ´¶¤ÈÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã
¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤è¤ê¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¿ÍÌðÌî¥¢¥±¥ß(¤ä¤Î¡¦¤¢¤±¤ß)³¨ËÜºî²È
1973Ç¯¡¢°¦ÃÎ¸©À¸¤Þ¤ì¡£É´²ßÅ¹¶ÐÌ³¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢27ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é³¨ËÜ¤Å¤¯¤ê¤ò»Ï¤á¤ë¡£»Ò¤É¤â¤ÎËÜ¤ÎÀìÌçÅ¹¡Ö¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡×¡Ê»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¡Ë¼çºÅ¤Î³¨ËÜ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö³¨ËÜ½Î¡×¤Ë»²²Ã¤·¡¢2009Ç¯¤Ë¡Ø¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¤¢¡¼¤Ê ¤¢¡¼¤Ê¡Ù¡ÊÂçÆüËÜ¿Þ½ñ¡Ë¤Ç³¨ËÜºî²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶á´©¤Ë¡Ø¤Õ¤¤Õ¤ ¤Ñ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ö¡¼¤Ö¡¼¡Ù¡ÊÆ¸¿´¼Ò¡Ë¡¢¡Ø100¤Ô¤ ¤Ä¤Ê¤Ò¤¡Ù¡ÊÎëÌÚ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
--¤Þ¤¢¤ë¤¤¤«¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë¤ê¤ó¤´¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤ß¤«¤ó¤òÆþ¤ì¤Æ¡Ä¡ÄµíÆý¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢¤°¤ë¤°¤ë¤°¤ë¤°¤ë¡ª¡¡¤µ¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï--¡©¡¡ÌðÌî¥¢¥±¥ß¤µ¤ó¤Î¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë»²²Ã·¿¤Î³¨ËÜ¤À¡£Âè1ºî¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥«¥ì¡¼¡Ù¤ËÂ³¤¯¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¤»¤ó¤¿¤¯¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÂè3ºî¤Î¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃåÁÛ¤Ï¤É¤³¤«¤éÆÀ¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º3ºîÌÜ¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¥ß¥¥µ¡¼¤ò¿¿¾å¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¡Ö¤Þ¤ë¤¤¤«¤¿¤Á¡×¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¤¤¤í¤ó¤Ê²ÌÊª¤òÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤»¤Ð¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¤°¤ë¤°¤ëº®¤¶¤Ã¤Æ¥¸¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î²áÄø¤òÌÌÇò¤¯´¶¤¸¤Æ¡¢³¨ËÜ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿È¤Î²ó¤ê¤Ç¤°¤ë¤°¤ë²ó¤¹¤â¤Î¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â²¿¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤ÈÃµ¤·»Ï¤á¤Æ¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬ÀöÂõµ¡¡£³¨ËÜ¤Î¥À¥ß¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¼Ô¤Î¾¾ÅÄÁÇ»Ò¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ºî¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö»°Éôºî¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¸¥å¡¼¥¹¡¢ÀöÂõ¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤¹¤°¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÆñ¹Ò¡£¡Ö¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³¨¤Î¶ñ¤ò¤°¤ë¤°¤ëº®¤¼¤Æ¤¤¤¯¤È¤É¤ó¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×¤È¤«¡¢¡Ö¸ø±à¤Ë¤¢¤ëµå·Á¤Î²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï¸¤¤äÇ¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¤ËÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é´©¹Ô½ç¤Ë¡¢¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥«¥ì¡¼¡Ù¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¤»¤ó¤¿¤¯¡Ù¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¡Ö¤°¤ë¤°¤ë³¨ËÜ¡×»°Éôºî¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥ê¥¹´Û¡ËÆÉ¼Ô¤ÎÁÛÁü¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡Ö¤Þ¤ë¡×
--¥·¥ê¡¼¥º¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤¢¤ë¤¤¡¡¤«¤¿¤Á¡¢¤Ê¤Ë¡¡¤¤¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Æ³ÆþÉô¡£¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÀþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡Ö¤Þ¤ë¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ´¶¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤è¤ê
¡¡¤°¤ë¤°¤ë¤«¤º®¤¼¤ëÍÆ¤ìÊª¤Î¤ªÆé¤äÀöÂõµ¡¡¢¥ß¥¥µ¡¼¤Ê¤É¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤«¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¤è¤ê¤â¡Ö¹õ¤¤¤Þ¤ë¡×¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êÁÛÁü¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¥·¥ó¥×¥ë¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤¬³¨ËÜ¤Å¤¯¤ê¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤¬¼«Í³¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡ÖÍ¾Çò¡×¤ÎÉôÊ¬¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢2ºîÌÜ¤Î¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¤»¤ó¤¿¤¯¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¤Þ¤ë¡×¤¬ÀöÂõµ¡¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢´Ý¤¤Âç¤¤Ê¥¿¥é¥¤¤ò»È¤Ã¤ÆÀöÂõ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤ë¡×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¿§¤Å¤«¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ê¤ó¤´¤ä¥Ð¥Ê¥Ê¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¤¤¤Á¤´¡¢¤Ö¤É¤¦¡¢¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤È¼¡¡¹¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÌÊª¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤ËÈþÌ£¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÉÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
--²ÌÊª¤ò¡Ö¥Ý¥ó¡ª¡×¤ÈÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¡Ä¡Ä¡×¤È»Ø¤ò²ó¤·¤¿¤ê¡£»Ò¤É¤â¤È¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¡£
¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤è¤ê
¡¡¼Â¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¥é¥Õ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³¨ËÜ¤ÎÍ·¤ÓÊý¤òÄó°Æ¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢³Ñ¤ò´Ý¤¯²Ã¹©¤·¡¢¾æÉ×¤Ê¤Ä¤¯¤ê¤Î¥Ü¡¼¥É¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ³¨ËÜ¼«ÂÎ¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦°Æ¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¥À¥ß¡¼¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿³¨ËÜ¤òÊÔ½¸Éô¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡Ö»Ø¤Ç¤°¤ë¤°¤ë¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ö¡Ø³¨ËÜÁ´ÂÎ¤ò²ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Èºî¼Ô¤¬»ØÄê¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¡¢¤¹¤°¤ËÆ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ÐÈÇ¤·¤Æ¤«¤é¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤ë¤È¡¢³§¤µ¤ó»Ø¤Ç³¨¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤°¤ë¤°¤ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¾²¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢³¨ËÜÁ´ÂÎ¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤â¡£Åö½é¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤â¼«Á³¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤ï¤º¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÎË¤«¤µ¡¢³Ú¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤
--Ì¤½¢³Ø»ù¤Ê¤É¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î³¨ËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¡¢¤È¤¤¤¦ÌðÌî¤µ¤ó¡£¡Ø¤É¤¦¤Ö¤Ä¥É¥É¥É¡Ù¡ÊÎëÌÚ½ÐÈÇ¡Ë¤ä¡Ø¤Ú¤Ã¤¿¤ó¤³ ¤×¤Ã¤¯¤é¤³¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤Ê¤É¡¢¼ê¤¬¤±¤ë³¨ËÜ¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ç¤â¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï³¨¤ÈÊ¸¤òÆ±»þ¤Ë¹Í¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È°ì½ï¤ËºÇ½é¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Î°Æ¤¬¼«Á³¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹½À®¤ä¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÔ½¸¼Ô¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤È¥¢¥ê¥¹´ÛÊÔ½¸Ä¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÎý¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²ÌÊª¤òÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢Èé¤ò¤à¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Îµ¼²»¸ì¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤À¤±»Â¿·¤ÇÌÌÇò¤¤¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¤Ç¤â¡¢²ÌÊª¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢À¼¤Ë½Ð¤·¤ÆÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆÉ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¼²»¸ì¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤«¤ó¡×¤È¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤ß¤«¤ó¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤ËÈé¤ò¤à¤¯¤È¤¡¢¡Ö¤¶¤Ö¤¶¤Ö¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÇºÇ½é¤Ï¡Ö¤¶¤Ö¤ê ¤¶¤Ö¤ê¡×¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤²»¤¬¤¤¤¤¤È¡¢¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇË¬¤ì¤¿ÍÄÃÕ±à¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤âÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ö¤ê¤ê¡¡¤Ö¤ê¤ê¡×¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¸ì´¶¤òÎÉ¤¯¡×¤È¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¤×¤ê¤ê¡¡¤×¤ê¤ê¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥¸¥å¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥¢¥ê¥¹´Û¡Ë¤è¤ê
¡¡¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤òÀÚ¤ë²»¤â¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¹¤¯¤ó¡¡¤¹¤¯¤ó¡×¡£ÆÉ¼Ô¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¿Æ»Ò¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤òÀÚ¤ë¤È¤¤Ë¤½¤ó¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢Æ±¤¸ºàÎÁ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¡Ø¤¹¤¯¤ó¡¡¤¹¤¯¤ó¡Ù¤À¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¡ª¤È¤¤¤¦µ¼²»¸ì¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤âÎý¤êÄ¾¤·¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³¨ËÜ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÇä¤ë¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤
--ÍÄÃÕ±à¤Î¤³¤í¤ÎÌ´¤Ï¡¢¡Ö³¨ËÜ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÇä¤ë¿Í¡×¡£¡Ö¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇËÜ²°¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«ºî¤Î³¨ËÜ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¡Ö³¨ËÜºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¸¶ÅÀ¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡ÍÄÃÕ±à¤Î¡Ö¤ªÅ¹²°¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¡×¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸ýÎö¤±½÷¡×¤Î³¨ËÜ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ç¤âÍÄÃÕ±à»þÂå¤Ë´¶¤¸¤¿¡Ö¼«Ê¬¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿³¨ËÜ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤º¤Ã¤È¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ä¾®¤µ¤Ê»Ò¤¬ºÇ½é¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ê³¨ËÜ¡£ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç³¨ËÜ¤ÎÀ¤³¦¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
¡ü¡Ö¤ª¤Ï¤Ê¤·²ñ¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¡×
Æü»þ¡§11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë14:00¡Á
¾ì½ê¡§ÀµÊ¸´Û½ñÅ¹¥·¥Ó¥³Å¹¡¡2³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥³¡¼¥Ê¡¼
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ÀµÊ¸´Û½ñÅ¹¥·¥Ó¥³Å¹¡Ê°¦ÃÎ¸©²¬ºê»Ô¹¯À¸ÄÌÀ¾2ÃúÌÜ20-2¡¢ÅÅÏÃ 0564-24-8173¡Ë
¡ü¡Ö¼ê¤Å¤¯¤ê³¨ËÜ¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡Ø¥¸¥§¥ê¡¼¤Î ¤¢¡¼¤Ê¤¢¡¼¤Ê¡ÙÈÖ³°ÊÔ¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¡ª¡×
Æü»þ¡§12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë14:00¡Á
¾ì½ê¡§²¬ºê»Ô¿Þ½ñ´Û¸òÎ®¥×¥é¥¶ ¤ê¤Ö¤é ²ñµÄ¼¼301¹æ
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§°¦ÃÎ»Ò¤É¤â¤ÈËÜ¤ÈÊ¸²½¤Î²ñ»öÌ³¶É¡Ê¥á¡¼¥ë yatamayuchan@kjc.biglobe.ne.jp¡Ë