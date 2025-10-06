Ê¡»³²í¼£¡¦ÂçÀôÍÎ¤È¶¦±é¡ªÊ¼Ìò¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥í¥¦¥ó¡¢±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Ë½Ð±é
Ê¼Ìò¤ò¹µ¤¨¤¿ÇÐÍ¥¤Î¥í¥¦¥ó¤¬ÆüËÜ±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥¦¥ó¡¢ÆþÂâ¹µ¤¨È±Äæ¡©
¥í¥¦¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡Ù¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÎTBS¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -Á´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±-¡Ù¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ºîÉÊ¤À¡£
Á´ÌÕ¤ÎFBIÆÃÊÌÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¡ÊÊ¡»³²í¼£¡Ë¤È¡¢¥×¥é¥¤¥É¤Î¹â¤¤·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤¬Æñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¡¢12·î24Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
·àÃæ¡¢¥í¥¦¥ó¤ÏFBIÁÜºº´±¥¯¥é¥¤¥É¡¦¥æ¥óÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
ÅìÃç·Ã¸ã¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥æ¥ó¤Ï³§¼Â¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¶¯¤¤¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¥í¥¦¥ó¤µ¤ó¤Ï¡¢±éµ»ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤È¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤Ç¿Í¡¹¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÇÐÍ¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÈà¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥í¥¦¥ó¤ÏËÜºî¤ÇÆüËÜ±Ç²è³¦¤Ë½é¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£Èà¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¸À¸ì¤ÈÊ¸²½·÷¤Ç¤â±éµ»¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤¿¥æ¥ó¤Ï¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¡¢À®¸ù¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊª¡£Èà¤¬¤³¤ÎÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¥í¥¦¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î±Ç²è½Ð±é¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥¦¥ó¤¬½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÀèÇÚ¡¢¤½¤Î¸ý¹ÈÅÉ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡ØÎøÊé¡Ù¡Ø¤³¤ÎÎø¤ÏÉÔ²Ä¹³ÎÏ¡Ù¤Ê¤É¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØÂùÎ®¡Ù¤â¡¢¸ø³«Ä¾¸å¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¤Î¡ÖÆüËÜ¤Îº£Æü¤ÎTOP10¡×¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥í¥¦¥ó¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¤·¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¿Íµ¤¤ò¼Â´¶¤µ¤»¤¿¡£10·î7Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÖExtraordinary Day¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¸òÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¥í¥¦¥ó¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥í¥¦¥ó¤ÏÅö½é7·î¤ËÆþÂâÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¸¡ºº¤ò·Ð¤ÆÆþÂâÆü¤Ï10·î27Æü¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡þ¥í¥¦¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1996Ç¯8·î7ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥½¥°¡£2016Ç¯¡¢SF9¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆFNC¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2023Ç¯¤ËÆ±»öÌ³½ê¤È¤Î1¼¡·ÀÌó¤¬Ëþ´ü¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤È¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¡£·ó¤Í¤Æ¤è¤ê³èÈ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£190cm¤Î¹â¿ÈÄ¹¤ÈÀµÅýÇÉ¤Ê¹¥ÀÄÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂåÉ½ºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤¿¥Ï¥ë¡Ù¡ØÀèÇÚ¡¢¤½¤Î¸ý¹ÈÅÉ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡ØÎøÊé¡Ù¤Ê¤É¡£