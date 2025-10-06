¡Ö¤Ü¤¯¤Î¥·¥§¥Õ¡×¤Û¤«»Ò¤É¤â¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Î3ºý¡¡ÎÁÍý¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×
¡¡ÍÌ¾¤Ê¥·¥§¥Õ¤ÎÂ©»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥·¥ã¡¼¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤ï¤ê¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤Ë´Å¤ä¤«¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¿´ÇÛ¤·¤¿Éã¿Æ¤Ï£±£³ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â©»Ò¤ò»üÁ±ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë¡£ÉÏÌ±³¹¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÏ¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬½»¤à¥¨¥ê¥¢¤Ç¥·¥ã¡¼¥ë¤¬¥¹¡¼¥×¤òºî¤ê¡¢ÊÂ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¡¢¤¤¿¤Ê¤¤³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¾¯Ç¯¥¢¥º¥ì¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þ¡¢Èà¤Î¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤«¤é¥¢¥º¥ì¤ÎÅ·ºÍÅª¤ÊÎÁÍý¤ÎºÍÇ½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥·¥ã¡¼¥ë¤ÏÈà¤ËÎÁÍý¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤Ï¤¸¤á¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²¿Í¤Î´Ø·¸¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥¢¥º¥ì¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£
¡¡Î©¾ì¤Î°ã¤¦£²¿Í¤¬¤ª¤¤¤·¤¤ÎÁÍý¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Î¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯ÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£´¬Ëö¤ËÏ»¤Ä¤ÎÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢ÆâÍÆ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÎÁÍý¿Í¤ÏÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Ä¤Å¤±¤ë·Ý½Ñ²È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ð¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£
¡¡ºî¼Ô¤Ï¥ä¥ó¥°¥¢¥À¥ë¥ÈÊ¸³Ø¤Î¿·¤·¤¤½ñ¤¼ê¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÏÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¡Ú¤Á¤¤¤µ¤¤¤ª¤¦¤Á½ñÅ¹Å¹Ä¹¡¡±Û¹â°ìÉ×¤µ¤ó¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡Ä¹Ã«Àî¤Þ¤ê¤ëºî¡¢À¾Â¼¥Ä¥Á¥«Áõ²è¡¦ÁÞ³¨¡¢¤¯¤â¤ó½ÐÈÇ¡¢£±£¶£µ£°±ß¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤«¤é¡ÖÇ¯É½¤Ç¤¿¤É¤ë¡¡À¤³¦¤Þ¤ë¤´¤È¥¢¡¼¥È¿Þ´Õ¡×
¡¡£·ËüÇ¯°Ê¾åÁ°¤ÎÀÐ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿ÌÏÍÍ¤«¤é¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÈþ½ÑÉÊ£µ£°£°ÅÀ°Ê¾å¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊÐ½Å¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÈþ½ÑÉÊ¤ò¶ÑÅù¤Ë»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¡¢¤½¤ì¤òÇ¯É½·Á¼°¤Ç»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¶¦¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£ÆüËÜÈþ½Ñ¤â¡¢ÆìÊ¸ÅÚ´ï¤ä¾ýÎØ¡Ê¤Ï¤Ë¤ï¡Ë¤«¤éÁð´Ö×½À¸¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤¬¡¢Æ±»þÂå¤ÎÀ¤³¦¤ÎÈþ½ÑÉÊ¤È¶¦¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¼´¤òÎ¥¤ì¤Æ¸Åº£ÅìÀ¾¤ÎºîÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡Ö·Ý½Ñ¤Î¤Ê¤«¤Î»Ò¤É¤â¡×¡Ö¿ÀÏÃ¤È¿ÀÀ»¤ÊÊª¸ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«³«¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡£¡ÚËÝÌõ²È¡¡¤µ¤¯¤Þ¤æ¤ß¤³¤µ¤ó¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¥É¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¥ó¥À¡¼¥¹¥ê¡¼¼ÒÊÔ½¸Éô´ë²è¡¦ÊÔ½¸¡¢¿åÅç¤Ñ¤®¤¤Ìõ¡¢µÜ²¼µ¬µ×Ï¯´Æ½¤¡¢£Â£Ì½ÐÈÇ¡¢£´£¹£µ£°±ß¡¢¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤«¤é¡Ö¤¦¤Ã¤«¤ê¤¯¤Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¡¡¤ª¤«¤·¤Ê¤ª¤ó¤¬¤¯¤«¤¤¡×
¡¡¤Þ¤Á¤Ë¤Þ¤Ã¤¿²»³Ú²ñ¤ÎÆü¡£±éÁÕ¼Ô¤Î¤¯¤Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï³Ú´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤¬¡¢¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¼¤ó¤¼¤ó¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡¢¤Á¤¬¤¦¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê¤¯¤Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤¦¤í¤¿¤¨¤Þ¤»¤ó¡£³Ú´ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤«¤Þ¤¨¤Æ¡¢Æ²¡¹¤È±éÁÕ²ñ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Á¤¤¤Á¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢¥Ø¥ó¤¹¤®¤ë¡£¤Ê¤Ë¤«¤é¤Ê¤Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ü¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Î¤½¤Î¡£Æ²¡¹¤È¤ä¤êÀÚ¤ë¤¦¤Ã¤«¤ê¤¯¤Þ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¥Ý¥ó¥³¥Ä´¶¤Ë¿´¤âÂÎ¤â°ìµ¤¤Ë´Ë¤à¡¢¿·´¶³Ð¤Î³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£¡Ú´ÝÁ±´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹¡¡·ó¿¹Íý·Ã¤µ¤ó¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¤Ø¤ó¤ß¤¢¤ä¤«ºî¡¦³¨¡¢£Ç£á£ë£ë£å£î¡¢£±£¶£µ£°±ß¡¢£³ºÐ¤«¤é¡áÄ«Æü¿·Ê¹2025Ç¯9·î27Æü·ÇºÜ