ZEROBASEONE¡¢¡ÈÁ´ÀÊ´°Çä¡É¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖHERE & NOW¡×³«Ëë¡ª¥Õ¥¡¥ó3Ëü¿Í¤¬Ç®¶¸
ZEROBASEONE¤¬¥½¥¦¥ë¤Ç2025Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎËë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡¢¡È¶âÈ±¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡É¤¬ÏÃÂê¡ª
ZEROBASEONE¤Ï¡¢10·î3Æü¡Á5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ3Æü´Ö¡¢¥½¥¦¥ë¡¦KSPO DOME¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡Ö2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ¡ÆHERE & NOW¡Ç¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ìó3Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡ÖHERE & NOW¡×¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ÖTIMELESS WORLD¡×¤«¤é¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿·Á¤Ç¿·¤¿¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¥½¥¦¥ë¸ø±é3Æü´Ö¤ÏÁá¡¹¤ËÁ´ÀÊ´°Çä¡£»ë³¦À©¸ÂÀÊ¤Þ¤ÇÄÉ²ÃÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ZEROBASEONE¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
4¤Ä¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖHERE & NOW¡×¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ZEROBASEONE¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢ZEROBASEONE¤È¥Õ¥¡¥ó¡ÖZEROSE¡×¤À¤±¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡È±§Ãè¶õ´Ö¡É¤òºÆ¸½¤·¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç´ÑµÒ¤ÎÌÜ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
Èà¤é¤Ï¡ØICONIK¡Ù¡ØGOOD SO BAD¡Ù¡ØCRUSH¡Ù¡ØIn Bloom¡Ù¡ØBLUE¡Ù¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂåÉ½¶Ê¤òÌÖÍå¤·¡¢²»³ÚÅªÀ®Ä¹¤òÁ´¿È¤ÇÂÎ¸½¤·¤¿¡£¥¥å¡¼¥È¤Ç»þ¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÈZEROBASEONE¤é¤·¤¤¡É´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Î»ëÀþ¤ò°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹
³Æ¶Ê¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼¸ÂÄê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ä¥À¥ó¥¹¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¸«±þ¤¨¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¡£
¡ØSWEAT¡Ù¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿²¤½¤Ù¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢¡ØDear ECLIPSE¡Ù¤Ç¤Ï¥í¡¼¥×¤ò»È¤Ã¤¿¿¶¤êÉÕ¤±¤ÇÃ×Ì¿Åª¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥æ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¥¥à¡¦¥¸¥¦¥ó¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡¢¥¥à¡¦¥Æ¥ì¡¢¥ê¥Ã¥¡¼¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡ØLong Way Back¡Ù¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿´¤Îµ÷Î¥¤ò¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÄ´ÏÂ¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ò´¶Æ°¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
°ìÊý¡¢¥½¥ó¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡¢¥½¥¯¡¦¥Þ¥·¥å¡¼¡¢¥¥à¡¦¥®¥å¥Ó¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥´¥Ì¥¯¡¢¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¤Ï¡ØEXTRA¡Ù¤ÇZEROBASEONE¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃæÆÇÀ¤¢¤ëÌ¥ÎÏ¤ò¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¾º²Ú¤·¡¢´ÑµÒ¤Î´¶Ã²¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤Ç´°À®¤·¤¿¡ÖHERE & NOW¡×
º£²ó¤Î¸ø±é¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
ZEROBASEONE¤Ï¡¢³ÆÊý¸þ¤Ë¿¤Ó¤ë²ÖÆ»¤ä¥È¥í¥Ã¥³¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶á¤¯¤Þ¤Ç¿Ê¤ß¸òÎ®¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´ê¤¤¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³ð¤¨¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Netflix¡ØKPOP¥¬¡¼¥ë¥º¡ª¥Ç¡¼¥â¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¤ÎOSTÈäÏª¤ä¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¤Û¤«¡¢°¦ÕÈ¤ä¥Ý¡¼¥º3Ï¢È¯¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤È¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤òºÇ¹âÄ¬¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ZEROBASEONE¤Ï¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤âËÍ¤¿¤Á¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëZEROSE¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡£ZEROSE¤ÏËÍ¤¿¤Á¤¬¡Èº¬¤Î¿¼¤¤¿Í¡É¤Ç¤¤¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ZEROSE¤Î¤¿¤á¤Ë²Î¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËºÇ½ªÆü¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¹á¹Á¸ø±é¤Î1²óÄÉ²Ã³«ºÅ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¡£
Á´ÀÊ´°Çä¤Î¥½¥¦¥ë¸ø±é¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖHERE & NOW¡×¤Î²Ú¡¹¤·¤¤Ëë¤ò³«¤±¤¿ZEROBASEONE¤Ï¡¢º£¸å10·î18Æü¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢10·î29¡Á30Æü¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¡¢11·î8Æü¤Ë¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¢11·î15Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢12·î6Æü¤ËÂæËÌ¡¢¤½¤·¤Æ12·î19¡Á21Æü¤Ë¹á¹Á¤Ç¡¢Á´7ÅÔ»Ô12¸ø±é¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þZEROBASEONE¡ÊZB1¡Ë¤È¤Ï¡©
Kep1er¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Mnet¡ØGirls Planet 999¡§¾¯½÷º×Åµ¡Ù¤ÎÃËÀÈÇ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS PLANET¡Ù¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿´Ú¹ñ½Ð¿È6¿Í¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È2¿Í¡¢¥«¥Ê¥À½Ð¿È1¿Í¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿9¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Î¡ÖZB1¡áZEROBASEONE¡×¤Ë¤Ï¡¢0¤«¤é1¤Ø¸þ¤«¤¦¼«Í³¤ÊÎ¹¡¢¤½¤·¤Æµ±¤¯»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯7·î10Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYOUTH IN THE SHADE¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤Ï¡Ø¤æ¤é¤æ¤é -±¿Ì¿¤Î²Ö-¡Ù¤ÇÀµ¼°¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£³èÆ°´ü´Ö¤Ï2Ç¯6¥«·î¤òÍ½Äê¡£