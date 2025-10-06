¡Ö½Ü¤Î¤Ö¤É¤¦¡×¤Ï´Å¤µ¡¦¹á¤ê¤ÇÁª¤Ü¤¦¡ªÃíÌÜÉÊ¼ï¡õÌ£¤ï¤¤¥Á¥ã¡¼¥È
º£¤¬½Ü¤ÎÉÊ¼ï¤¬¥Ù¥¹¥È¡ª¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¤Ö¤É¤¦¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦
ÈþÌ£¤·¤¤¤Ö¤É¤¦¤òÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¤¬½Ü¤Ç¿©¤Ù¤´¤í¤ÎÉÊ¼ï¤òÁª¤Ó¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤³¤Î½Ü¤Î»þ´ü¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Á¥ã¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤ÉÊ¼ï¤È¡¢¿©¤Ù¥Á¥ç¥¯¤Ö¤É¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¤ÎÍÍ»Ò¤â¸ò¤¨¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö
ÉÊ¼ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÉÊ¼ï¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È
¶áÇ¯¤Ö¤É¤¦¤Î¿Íµ¤No.1¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½Ü¤Ï7·î²¼½Ü¤«¤é10·î²¼½Ü¤´¤í¤Þ¤Ç¡£
Èé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¡¢¤·¤«¤â¼ï¤¬¤Ê¤¤¼ê·Ú¤µ¤È¹âµé´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¶áÇ¯Âç¿Íµ¤¤ÎÀÄ·Ï¤Ö¤É¤¦¡£¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈË¤«¤Ê¹á¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÉÊ¼Á¤ÇÂ£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¯Èþ¤·¤¤²«ÎÐ¿§¤ÎÂçÎ³¤¬¡¢Ë¼¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ°¤Ã¤Æ¼Â¤ë»Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¤Ö¤É¤¦¤Î²¦ÍÍ¡É¡£
¸ý¤Ë´Þ¤à¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤¬¸å¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£»ÀÌ£¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
シャインマスカット
¥Þ¥¹¥«¡¦¥µ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ï¡¢¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥í¥¶¥ê¥ª¥í¥Ã¥½¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Î®ÄÌÎÌ¤Î¾¯¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¤Ö¤É¤¦¡£
8·î²¼½Ü¤«¤é10·îÃæ½Ü¤´¤í¤Þ¤Ç¤¬½Ü¤Ç¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê²«ÎÐ¿§¤Î²ÌÈé¤ËÂçÎ³¤Î¼Â¤¬Ï¢¤Ê¤ê¡¢¿©Âî¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ö¤É¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤µÉôÌç ¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¹á¤ê¤ÈÇ»¸ü¤Ê´Å¤µ¤¬¹¤¬¤ê¡¢²Ì½Á¤¬ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Èé¤ÏÇö¤¯½Â¤ß¤â¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èé¤´¤Èµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤è¤ê¤â¹á¤ê¤¬Ë¤«¤Ç¡¢´Å¤µ¤È¹á¤ê¤Î¡È¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡É¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ò¤È¸ý³ú¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¶¯¤¤¹á¤ê¤È´Å¤µ¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤¬¡È¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥ê¥Ô¡¼¥È¤¹¤ëÊý¤â¡ý¡£
クイーンニーナ
¥¯¥¤¡¼¥ó¥Ë¡¼¥Ê¤Ï¡¢µðÊö·Ï¤Î·ì¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÀÀÖ·Ï¤Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ËµðÊö¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£8·î²¼½Ü¤«¤é10·î²¼½Ü¤¬½Ü¤Ç¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÀÖ»ç¿§¤Î²ÌÈé¤Ë¡¢¤Ò¤ÈÎ³¤Ò¤ÈÎ³¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¼Â¤ê¡¢Ë¼Á´ÂÎ¤âÇ÷ÎÏËþÅÀ¡ª¡¡¥®¥Õ¥ÈÍÑ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¤Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ö¤É¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë´Å¤µÉôÌç ¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¹âÅüÅÙ¤Ç»ÀÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È´Å¤ß¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ê²ÌÆù¤¬ËþÂ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÎäÅà¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
クイーンニーナ
¥¯¥¤¡¼¥ó¥ë¡¼¥¸¥å®¡¡
¥¯¥¤¡¼¥ó¥ë¡¼¥¸¥å®¡¡¤Ï¡¢Ä¹Ìî¸©¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¼ï¡£¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¿Æ¤Ë»ý¤ÄÀÖ·Ï¤Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¡£9·î²¼½Ü¤«¤é10·î²¼½Ü¤¬½Ü¤Ç¡¢¾åÉÊ¤ÊÀÖ¿§¤È´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Î³¤¬¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢Ë¼¤Î·Á¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥®¥Õ¥È¤äÂ£ÅúÍÑ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö¡¡¡Ö¤Ö¤É¤¦¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤µÉôÌç ¤È¼¡À¤Âå¤ÎÉÊ¼ï¾Þ¤ÎW¼õ¾Þ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¸ý¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Î´Å¤µ¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¼ï¤Ê¤·¤ÇÈé¤¬¤È¤Æ¤âÇö¤¯¡¢½Â¤ß¤â¾¯¤Ê¤¤¤¿¤áÈé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢ìÔÂô¤ÊÀÖ¤Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö´Å¤ß¤¬¸ý¤Ë¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡×¡ÖÌª¤Î¤è¤¦¤Ê´Å¤ß¤È¡¢Èé¤ò³ú¤ó¤Ç¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¡¢¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¡ª¡¡
サンシャインレッド
¸«»ö¡ÖÁí¹çÂç¾Þ¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥ì¥Ã¥É¡×¡£2022Ç¯¤Ë¿·¤·¤¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼¡À¤ÂåÉÊ¼ï¤Ç¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê´Å¤ß¤ÈÈþ¤·¤¤²Ì¼Â¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ë¡¼¥É¥ë¥Á¥§¤È¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÃíÌÜ¤ÎÀÖ¤Ö¤É¤¦¤Ç¡¢9·î¾å½Ü¤«¤é10·îÃæ½Ü¤¬½Ü¡£¥ë¥Ó¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¤ÂçÎ³¤Î¼Â¤ÏÈé¤´¤È¿©¤Ù¤é¤ì¡¢¶¯¤¤´Å¤ß¤ÈË§½æ¤Ê¹á¤ê¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÄ¤ê¤ó¤´¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ¤ä¤«¤µ¤¬¾åÉÊ¤Ê¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö´Å¤ß¤È»ÀÌ£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¡£
サンシャインレッド
º£¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤½Ü¤Î¤Ö¤É¤¦¤ò³Ú¤·¤â¤¦
²¦Æ»¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ä¼¡À¤Âå¤ÎÉÊ¼ï¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Ö¤É¤¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¿©¤ÙÈæ¤Ù¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¢ö
¤ª¼è¤ê´ó¤»¤·¤Æ²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¼êÅÚ»º¤Ê¤É¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÉÊ¼ï¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
