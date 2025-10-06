¥È¥è¥¿¡Ö¡È¥é¥ó¥¯¥ë¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×!? ¹ë²Ú¤¹¤®¡ÈÆâÁõ¡É¡õ´éÌÌÀ°·Á¤Î¥È¥è¥¿¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¡ª ÁöÇËÀ¤Ï¤¤Ã¤È³§Ìµ¤ÊB-DASH¡Ö¥²¥Ä¥¨¡¼¥¹¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ÎÌÌ±Æ¤¬¤Ê¤¤¡Äµæ¶Ë¤Î¥ï¥ó¥ª¥Õ¥«¥¹¥¿¥à
¡Ö¥²¥Ä¥¨¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©ÁÙº¼»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖB-DASH¡×¤¬À½ºî¤·¡¢Åìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2024¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥ï¥ó¥ª¥Õ¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î³Ë¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ÎÌÌ±Æ¤ò´°Á´¤Ë¾Ã¤·µî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÌî¿´Åª¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¡È¥é¥ó¥¯¥ë¡É¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×!?¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê32Ëç¡Ë
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300¡×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò´°Á´¤Ë°Ü¿¢¤·¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡WALDÀ½¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤äSTINGERÀ½¤Î¥ê¥¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¤À¤¿¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ë¼Ö¼ï¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë´°àú¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ÀÚºï¡¦À®·Á¡¦ÀÜ¹ç¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê¥ï¥ó¥ª¥Õºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²Ã¹©¡×¤Î»ºÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¹ë²Ú¤Ç¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Ë¤Ï¥ì¥«¥íÀ½¥·¡¼¥È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤äÅ·°æ¡Ê¥ë¡¼¥Õ¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥«¥é¡¼¤ÈÄ´ÏÂ¤¹¤ë·Á¤ÇÄ¥¤êÂØ¤¨¤¬»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÃæ³Ë¤Ë¤Ï¥«¥í¥Ã¥Ä¥§¥ê¥¢À½¥Ê¥Ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ç¼Ö³°¤ÎÄ°½°¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç²»ÎÌ¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó»ÅÍÍ¤Î¡È³°¸þ¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡É¤¬DIECOCKÀ½¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À2.7¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¡£Â²ó¤ê¤Ë¤Ï¥Ü¥ë¥É¥ï¡¼¥ë¥ÉÀ½¤Î¥¨¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢Å¸¼¨»þ¤Ë¤ÏÃÏÌÌ¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¶ËÄã¼Ö¹â¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥²¥Ä¥¨¡¼¥¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿B-DASH¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÂçÎÌÈÎÇä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Ç¤Ï¿¿»÷¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê¥ï¥ó¥ª¥Õºî¶È¤Ê¤É¡¢¿¦¿Íµ»¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼çÍ×¤Ê¾¦ÉÊ¤È¤¹¤ë¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥²¥Ä¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËB-DASH¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´éÌÌ°Ü¿¢¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥ï¡¼¥¯µ»½Ñ¤ò¡¢Èþ¤·¤¤ÅÉÁõ¤ÏÅÉÁõµ»½Ñ¤ò¡¢DIECOCK¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Ï²»¶Áµ»½Ñ¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÎ¸½¤·¡¢¼ÖÎ¾Á´ÂÎ¤¬B-DASH¤ÎÃæ³Ëµ»½Ñ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤È¤·¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£