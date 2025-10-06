¡Öµì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤é¤âÍ×¿¦¤Ë½¢¤¯¤À¤í¤¦¡×¡Ä¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ö¿Í»ö¡×¡Ä¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×ÅÄºê»ËÏº»á¤¬²òÀâ¡ÖËãÀ¸ÇÉ¡¢µìÌÐÌÚÇÉ¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¥«¥é¡¼¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£¶Æü¡¢ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î¸åÇ¤¤òÁª¤Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤¬£´Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤¬Âè£²£¹ÂåÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÅÞÌò°÷¡¢³ÕÎ½¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤¬´´»öÄ¹µ¯ÍÑ¤ÇÄ´À°¡£ËãÀ¸ÇÉ¥È¥Ã¥×¤ÎËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤¬ÉûÁíºÛµ¯ÍÑ¤Ç¸¡Æ¤¡£µìÌÐÌÚÇÉ¤ÎÌÚ¸¶ÌÁ°ËÉ±ÒÁê¤¬´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤É¤ÎÍ×¿¦µ¯ÍÑ¤¬ÍÎÏ¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬½Ð±é¡£ÅÄºê»á¤Ï¡¢¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁíºÛÁª¤Ç¹â»Ô»á¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡ÖËãÀ¸ÇÉ¡¢µìÌÐÌÚÇÉ¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Î¥«¥é¡¼¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤·¡ÖÉÔµºÜÌäÂê¤Ç³èÌö¤Îµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤é¤âÍ×¿¦¤Ë½¢¤¯¤À¤í¤¦¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁªµó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¾¡¤ÁÁÈ¤¬Í¥¶ø¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¾¡¤ÁÁÈ¤ÏÃ¯¤«¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏµìÌÐÌÚÇÉ¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£