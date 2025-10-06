²æ¤¬»Ò»¦¤á¤¿½÷À¤¬¹öÃæ¤«¤é¤¦¤Ã¤¿¤¨¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤Ï¸ÉÆÈ¤ÊÊì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍê¤ì¤ë¾ì½ê¡×¡ÖÀ¸Êª³ØÅªÉã¿Æ¤Ï²¿¤âÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
À¾ÆüËÜ¤Ë½»¤à½÷À¤Ï¿ôÇ¯Á°¡¢4¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤É¤â¤ò»º¤ó¤À¸å¡¢·ÐºÑÅª¤Ê»ö¾ð¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤ËÍÂ¤±¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¼«Âð¤ÎÅÅµ¤¤¬»ß¤á¤é¤ì¡¢¥Ý¥¹¥È¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤ò¤Þ¤«¤Ê¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£»×¤¤Çº¤ó¤ÀËö¡¢ÊìÆý¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¥¿¥ª¥ë¤ò´é¤Ë¤«¤±¤ÆÃâÂ©»à¤µ¤»¤¿¡£
º£Ç¯3·î¡¢·§ËÜ»Ô¤ËÂ³¤¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¡£¼õ·º¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ïº£¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ë²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£½÷À¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÊÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦°ìµÜ½Ó²ð¡Ë
¡ü¥¤¥ó¥¹¥¿¤ÇÃÎ¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È
¨¡¨¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤ÎÂ¸ºß¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡©
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥ê¡¼¥ë¤Ç¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ò¸«¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡·§ËÜ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©
¤¢¤Þ¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ÍÀÒ¤Î¤Ê¤¤»Ò¡¢°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤ò¤¢¤º¤«¤Ã¤Æ»ÜÀß¤Ç°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÈÊë¤é¤¹¤è¤ê¤Ï¹¬¤»¤Ç²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤¬¤É¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤±¤¿¡©¡¡
»Ä¤Ã¤¿¤ª¶â¤Ç... ¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÃæ¹ñÃÏÊý¤Ê¤é¹Ô¤±¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡Åìµþ¤Ç¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡©
ÍøÍÑ¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡Ù ¡ØÍê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¤¿¤³¤È¤ò¤Û¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ê¤ó¤ÇÏ¢¤ì¤ÆÍè¤¿¤Î?¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÈÝÄê¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¤«¤±¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡ÖÀ¸Êª³Ø¾å¤ÎÉã¿Æ¤Ë²¿¤âÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¨¡¨¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö°é»ùÊü´þ¤ò½õÄ¹¤¹¤ë¡×¡Ö¡Ø»Ò¶¡¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤¦»×¤¦
Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ÈãÈ½¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÈãÈ½¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ²ò·è°Æ¤Ï½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡Ä¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤Ï¸ÉÆÈ¤ÊÊì¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½ªÅª¤ÊÍê¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¸ÉÎ©½Ð»º¤Ë¤·¤í¡¢ÉÂ±¡¤Ç½Ð»º¤·¤¿¤Ë¤·¤í¡¢¸ÉÆÈ¤ÊÊì¿Æ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÊì¿Æ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ù¡ØÊì¿Æ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
»ä¤âºÛÈ½Ãæ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ï»ä¤Ï·ù¤¤¤Ç¤¹¡£
Ç¥¿±¤Ï1¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£À¸Êª³ØÅªÉã¿Æ¤Ï²¿¤âÀÕÇ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤Ë»ùÁê¤Î¿Í¤È¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë»ùÁê¤Î¿Í¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»Ò¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢¼Â²È¤ÇÄ¹½÷¡¦Ä¹ÃË¤Î°é»ùÃæ¡¢¿Æ¤äÃ¶Æá¤Ë¿§¡¹ÀÕ¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸ý¤À¤±½Ð¤·¤Æ¼ê¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÅö»þ¤Î»ä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Ã¶ÆáËô¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Î¾¿Æ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ä¶¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÈãÈ½¤¹¤ëÂ¦¤Î¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¤ËÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é1¿Í¤Ç°é»ù¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬¼«Âð¤Ë»Ò¤É¤â¡ÊÅö»þ2ºÍ¡Ë1¿ÍÃÖ¤¤¤Æ²¿Æü¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Ä¹½÷Ç¥¿±Á°¤Ëµï¸õ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
Åö»þ²ð¸î¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç»ä¤¬°é»ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤Ï24»þ´Ö¤ÎÂ÷»ù½ê¤Ø¤¢¤º¤±¤¿¤ê¡¢Æü¶Ð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿¦¾ì¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¡¢¤½¤Î»Ò¤Ï°ìÀÚÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬µï¸õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä ¤Èº£¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
1½µ´ÖÄø¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å»Ò¤É¤â¤Ï»ÜÀß¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï°ú¤¼è¤ê°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Í§¿Í¤Ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»Ò¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½Í¾·×¤Ë¤½¤¦»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£Íê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡üÅìµþ¤Ë¥Ý¥¹¥È¿·Àß¡ÖÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤Îµß¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¨¡¨¡ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö½Ð¼«¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¡×¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
»ä¸Ä¿Í¤Î¹Í¤¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤ë¸¢Íø¤ò¤¦¤Ð¤¦É¬Í×¤Ï»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡£
¤¿¤À¡¢Êì¿Æ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï½Ð»º¼«ÂÎÈëÌ©¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Î»ö¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦É¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡°ìÉô¤ÎÉÂ±¡¿¦°÷°Ê³°¤Ë¿È¸µ¤òÌÀ¤«¤µ¤º¤Ë½Ð»º¤¹¤ë¡ÖÆâÌ©½Ð»º¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
ÆâÌ©½Ð»º¤Ï¤Á¤é¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡ÊÂáÊá»þ¡Ë¡£¤Û¤È¤ó¤ÉÌµÃÎ¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤ò¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡ÆâÌ©½Ð»º¤ÎÈñÍÑ¤¬¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
½Ð»ºÈñÍÑ¼«ÂÎºî¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½Ð»º°ì»þ¶â¤¬¸©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ï¾å2¿Í¤Ï½Ð»º°ì»þ¶âÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤Î¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿µ²±¤Ç¤¹¡£
¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ì¤ÐÍøÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£M¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡ÄÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÈñÍÑ¤¬ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£
½÷À¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤Î³«Àß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤ß¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼«¤éÏÃÂê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·Àè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2026Ç¯ÅÙÃæ¤ËÂçºå¤Ë¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥È¤ÎÀßÃÖ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¿·Ê¹¤Ç¤Á¤é¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤ÀÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¹ÔÀ¯¤Î¤È¤«¡Ä¡£
¾ì½êÅª¤Ë¤ÏÅìËÌ¤¢¤¿¤ê¤Ë¤â¤Ç¤¤ì¤Ðµß¤ï¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹Ô¤¤ä¤¹¤µ¤âÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£¡×
¡ÖÅìµþ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ý¥¹¥ÈÀßÃÖ¡¢¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿·Ê¹¤È¥é¥¸¥ª¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Î¤Ï¤¤¤Î¤Á¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤À¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¤³¤ì¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¤Îµß¤¤¤È¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¡×