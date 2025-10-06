µÚÀî¸÷Çî¡ß¼ê±ÛÍ´Ìé¡ßÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤Î³Ú¶Ê¤ò¥«¥Ðー
¡¡10·î12Æü¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢ÇòÄ»¶Ìµ¨¤Î3¿Í¤¬²Î¤¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤Î¥«¥Ðー¶Ê¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§µÚÀî¸÷Çî¤Ï¤Ê¤¼20Ç¯¤â¤Î´ÖÏ¢¥É¥é¼ç±é¤ò±é¤¸¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡µ©Âå¤ÎÀ³ÊÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤ë¡È¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡É¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¥Ûー¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¿´Í¥¤·¤¥²¥¤¤ÎÆ°Êª»ô°é°÷¡¦ÇÈÂ¿Ìî¸¼°ì¤ò¼ç±é¤ÎµÚÀî¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥²¥¤¤ÎÃæ³Ø¹»¶µ»Õ¡¦ºîÅÄº÷Ìò¤ò¼ê±Û¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¥Èー¥è¥³¾¯½÷¡¦Æï¤Û¤¿¤ëÌò¤òÇòÄ»¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÃËÜ¥Ò¥í¥Èºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Ë¤è¤ë¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¡£º£²ó¤Î¥«¥Ðー¤Î°ìÃ¼¤¬¤ï¤«¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ò½ª¤¨¤¿3¿Í¤Ï¡Öº£²ó¡Ø¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¸¶¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÒ²ÎÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Þ¤º¤Ë³Ú¤·¤¯²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊµÚÀî¡Ë¡¢¡Ö3¿Í¤Ç¤É¤ó¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ê¼ê±Û¡Ë¡¢¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ëµÚÀî¤µ¤ó¤È¼ê±Û¤µ¤ó¤Î°Â¿´¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È³Ú¤·¤¯Ä©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª2¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÇòÄ»¡Ë¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Î²ÏÌî±ÑÍµ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡Ù¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ë¡Ø·Á¡Ù¤Î²Î¤Ç¤¹¡£´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡Ø·Á¡Ù¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥É¥é¥Þ¤Î²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¼çÂê²ÎÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤¤·¤¡ÊÅìÀî°¡´õ»Ò¡¢¿ÀÃ«ÞÊ¿¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤µ¤ó¤Î¸¶¶Ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ïー¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÄ´ÏÂÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥ïー¤òµÚÀî¤µ¤ó¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤Î²Î¤ÈÄ´ÏÂ½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµÚÀî¤È¼ê±Û¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿ÇòÄ»¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÌò¤òÅê±Æ¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¥Ðー¤·¤¿¤Î¤«¡£
¢£¥³¥á¥ó¥È¡¦µÚÀî¸÷Çîº£²ó¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¤Ï¸¶¶Ê¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÒ²ÎÅª¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎÏ¤Þ¤º¤Ë³Ú¤·¤¯²Î¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¶Ì¤Á¤ã¤ó¡ÊÇòÄ»¶Ìµ¨¡Ë¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°Á°Æü¤Ë¶Ì¤Á¤ã¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡ª¡¡ËÍ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë·ë¶É¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤´¤á¤ó¤Í¶Ì¤Á¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¼ê±Û¤¯¤ó¤Ï´ïÍÑ¤Ê¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê¤³¤Î¹ÃËÜ¥Ò¥í¥ÈÀèÇÚ¤Î³Ú¶Ê¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥«¥Ðー¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¡Ö¿ÍÀ¸²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÃËÜÀèÇÚ¤È»ä¤Ï²¿ÅÙ¤«ÀÜÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£ÅÙÀèÇÚ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹ÃËÜ¥Ò¥í¥ÈÀèÇÚ¤¤¤ï¤¯¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Áー¤Ï¤È¤Æ¤â¼Ò¸òÅª¤À¤±¤É¡¢Í§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥ª¡ù
¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé3¿Í¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ±´¤ò²Î¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£3¿Í¤Ç¤É¤ó¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤µ¤Ë»£±ÆÃæ¤Î¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°Åª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨¼çÂê²Î¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¡¢¥Öー¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ²Î¤òÏ¿¤ë¤³¤È¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ëµÚÀî¤µ¤ó¤È¼ê±Û¤µ¤ó¤Î°Â¿´¤Ç¤¤ë²ÎÀ¼¤ËÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È³Ú¤·¤¯Ä©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª2¿Í¤¬¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤äÆ°¤¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Á³¤È¶ÛÄ¥¤â²ò¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª2¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤â¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë³§¤µ¤ó¤Ø¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï¥Û¥Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²¹¤«¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤Ç¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¦²ÏÌî±ÑÍµ¡Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¥Ò¥í¥È¤È¥Þー¥·ー¤Îºî¤ë²Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´Éô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËËÍ¤Î¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿ÀÍÍ¤Î¶Ê¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ¸å¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡¡¤½¤ì¤âµÚÀî¤µ¤ó¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¡¢£³¿Í¤Î¥«¥Ðー¤Ç¡ª¡¡¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¤Ï¤³¤ÎÀ¤³¦¤òºî¤ë¡Ö·Á¡×¤Î²Î¤Ç¤¹¡£´ë²è½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡Ö·Á¡×¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¤½¤ó¤Ê·Á¡×¤È²Î¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤É¤ó¤Ê·Á¤Ê¤Î¤«¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Ë¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢Ä°¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡¦ÀÖ¤¤·¤¡Ê²»³ÚÃ´Åö¡¿¼çÂê²Î¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×ÊÔ¶Ê¡Ë¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Î·àÈ¼²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤Î¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¤ò¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤ªÏÃ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ²æ¡¹¤Ë½ÐÍè¤ë¤Î¤«!?¡¡¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òºÇ½é¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¶¡¦¥Ï¥¤¥í¥¦¥º¤µ¤ó¤Î¸¶¶Ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢³Ú¶Ê¤Î»ý¤Ä¥Ñ¥ïー¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÎÄ´ÏÂÀ¤òÍý²ò¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬Í¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ðー¥à¥¯ー¥Ø¥ó¡×¤Î²Î»ì¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤ÎÉ÷·ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä³Ú¶Ê¤Î¥Ñ¥ïー¤òµÚÀî¤µ¤ó¡¢¼ê±Û¤µ¤ó¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤Î²Î¤ÈÄ´ÏÂ½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë!!
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë