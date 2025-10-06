¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÄºÇ°¦¤ÎºÊ¡¢µýÇ¯67ºÐ¤ÇÀÂµî¡£É×¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î°äÂ²Ç¯¶â¡×
50Âå¤ÇºÆº§¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¹¬¤»¡½¡½¡£ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯ºÊ¤ÈÎ¹¹Ô¤ä¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤àÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬Èà¤ò½±¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¿ÍÀ¸¡¢¸·¤·¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡Ä¡×¡£É×ÉØ¤Î´Ø·¸¤È¤ª¶â¡¢2¤Ä¤ÎÍî¤È¤··ê¤ò»öÎã¤È¶¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
50Âå¤ÇºÆº§¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎµÞÅ¾Ä¾²¼
»°±ºÏÂÉ§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦Åö»þ66ºÐ¡Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸Ç¯¤ÎºÊ¡¦ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¡£½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¤Ï¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Î¹¹Ô¤ä¼ñÌ£¤ò³Ú¤·¤àÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤È¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¤âÁ¢¤Þ¤·¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï54ºÐ¤Î¤È¤¡£¼ñÌ£¤ÎÆ«·Ý¶µ¼¼¤Ç¶öÁ³ÎÙÆ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¸òºÝ¤«¤é¤ï¤º¤«2¥õ·î¤Ç·ëº§¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°ºÊ¤È¤Ï20Âå¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÆº§¤Ê¤ó¤ÆÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÂÉ§¤µ¤ó¡£·ëº§¸å¤ÏÃù¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤ÆÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¶¦Æ¯¤¤Î¼ýÆþ¤Ç¼ñÌ£¤äÎ¹¹Ô¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¡£65ºÐ¤ÇÆó¿Í¤È¤âÂà¿¦¤·¡¢Ç¯¶âÀ¸³è¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÏÂÉ§¤µ¤ó¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ï·î15Ëü±ß¡¢ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï·î11Ëü±ß¤Û¤É¡£É×ÉØ¤Ç·î26Ëü±ß¤ÎÇ¯¶â¤Ç¡¢¿µ¤Þ¤·¤¯¤â½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ÏÆÍÁ³Êø¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ»Ò¤µ¤ó¤¬¿©ÍßÉÔ¿¶¤ä·ñÂÕ´¶¤òÁÊ¤¨¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥¥ë¥¹°ß¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÇÃÇ¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¸å¡¢67ºÐ¤ÇÌÀ»Ò¤µ¤ó¤ÏÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÏÂÉ§¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¸³è¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£¡ÖºÊ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà½÷¤ÎÇ¯¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤½¤¦»×¤¤Ç¯¶â»öÌ³½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë´¤ºÊ¤ÎÇ¯¶â¡¢¸º¤ë¤É¤³¤í¤«¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤Ë°¢Á³
ÏÂÉ§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖºÊ¤ÎÇ¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¤Ï°ìÀÚ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ç¤·¤¿¡£
°äÂ²Ç¯¶â¤Ë¤Ï¡Ö°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¡×¤È¡Ö°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï¤½¤â¤½¤âÂÐ¾Ý³°¡£¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÏÂÉ§¤µ¤ó¤Ï¤¹¤Ç¤ËÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º¹³ÛÄ´À°¤Î·ë²Ì¡¢ºÊ¤Î°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÇ¯¶âÊ¬¤Î·î15Ëü±ß¤À¤±¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢ÏÂÉ§¤µ¤ó¤ÏÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö15Ëü±ß¡Ä¡Ä¡¢¿©Èñ¤È¸÷Ç®Èñ¤ÈÄÌ¿®Èñ¡¢½¤Á¶ÀÑÎ©¶â¤ä´ÉÍýÈñ¡¢¼Ö¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃù¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤¬²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÇ¼¤á¤Æ¤¤¿ÊÝ¸±ÎÁ¤Ã¤Æ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤à¤Ê¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¶âÁ¬Åª¤ÊÉÔ°Â¡£ÏÂÉ§¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÎí¤·¤Þ¤¹¡£
Ï·¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤É×ÉØ¤Ç¤â¡¢»à¤ÏÍ½´ü¤»¤Ì¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇË¬¤ì¤Þ¤¹¡£°äÂ²Ç¯¶â¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢ÏÂÉ§¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼õµë¤Ç¤¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¬¤»¤Î»þ´Ö¤¬µÞÅ¾Ä¾²¼¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿ÏÂÉ§¤µ¤ó¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¸½¼Â¤Î°ìÎã¡£°¦¤¹¤ë¿Í¤ÈÃÛ¤¤¤¿»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·ÐºÑÌÌ¤ÎÈ÷¤¨¤ÈÀ©ÅÙ¤ÎÍý²ò¤Ï¡¢Ï·¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤¶µ·±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£