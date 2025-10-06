¡ÖÂ¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡×VS¡ÖÄ¶Äã¶âÍø¤À¤«¤éÉÔÍ×¡×¡Ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹ØÆþ»þ¤Î¡ÖÆ¬¶â¡×¤Ï¤¤¤¯¤é¤¬Àµ²ò¡©¡ÚÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬²òÀâ¡Û
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë¡¢Æ¬¶â¤ò¤¤¤¯¤éÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¹ØÆþ²Á³Ê¤Î2³ä°Ê¾å¡×¡ÖÂ¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¤è¤¤¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ä¶Äã¶âÍø¤Êº£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡ÖÆ¬¶â¤Ê¤·¡×¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¸åÆ£°ì¿Î»á¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡ØÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇã¤¤Êý¡¦Çä¤êÊý¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¡¢Æ¬¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é¤ÇÂß¤»¤ë¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
Äã¶âÍø¤Î¸½ºß¡¢¼ê¸µ¤Ë¸½¶â¤¬¤¢¤Þ¤ê»Ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Þ¤ÇÆ¬¶â¤òÂ¿¤¯Æþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ëè·î»ÙÊ§¤¨¤ë³Û¤ä¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¶â³Û¤ò»»½Ð¤·¡¢Áí¹çÅª¤Ë¡¢Æ¬¶â¤ò¤¤¤¯¤éÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ¬¶â¤Î¶â³Û¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÂß¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÄÂÎÁ¤òÄ´¤Ù¡¢¡Ö¼þÊÕ¤ÎÄÂÎÁÁê¾ì¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤Î¡ÖÁÛÄêÄÂÎÁ¡×¤¬¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥óÊÖºÑ³Û¡Ü´ÉÍýÈñ¡¦½¤Á¶ÀÑÎ©¶âÅù¤Î³Û¡Ü¸ÇÄê»ñ»ºÀÇÅù¤Î·î³äÊ¬¤Î¹ç·×³Û¡×¤òÀäÂÐ¤Ë²¼²ó¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Æ¬¶â¤ò¤¤¤¯¤éÆþ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡©
¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é¤â¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÄÂÎÁÁê¾ì¤Ï¡¢Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ö²Á³ÊÁê¾ì¡×¤ËÈæ¤Ù¡¢Â¿¾¯¤ÎÁý¸º¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢³¹¤¬ºÆ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤ê¿·±Ø¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤Î¾å¾ºÍ×°ø¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¡¢¶â³Û¤ÎÁÛÄê¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤ì¤ë¤«¡©¡×¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯
ÄÂÎÁ¤ÎÁÛÄê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¡ÖÇä¤ë¤È¤¤Ï¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Çä¤Ã¤¿¤È¤¤Î²Á³Ê¤ÎÁÛÄê¤Ï¡¢¤È¤¯¤Ë¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÀ®Ìó»öÎã¤Ê¤É¤¬¤¢¤Þ¤ê»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Ê¤É¤Î²Á³ÊÁÛÄê¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¾å¾º´ü¤Ï¡¢ÄÂÎÁ¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¤¡¢ÇäµÑÁÛÄê²Á³Ê¤Ï·ø¼Â¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Ç¯¿ô¤ò·Ð²á¤·¤Æ¤âÊÝ¤¿¤ì¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤ò²¼²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊª·ï¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤â¤·¡¢¤½¤³¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¸«Á÷¤ëÈ½ÃÇ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¾ò·ï¤¬¤è¤¯¡¢¤½¤ÎÊª·ï¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Æ¬¶â¤Î³Û¤òÁý¤ä¤·¤Æ¥í¡¼¥ó¼ÚÆþ³Û¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÅ¬Àµ¤ÊÆ¬¶â³Û¤Ï¡¢°ìÎ§¤Ë¡Ö2³ä¡×¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤Ê¤·¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¿Í¤Î»ñ¶â¾õ¶·¤ä»ñ»º¾õ¶·¡¢º£¸å¤Î¼ýÆþ¤Î¸«ÄÌ¤·¡¢¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÄÂÎÁÁê¾ì¤ä»ñ»º²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¸åÆ£ °ì¿Î
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¹¥¿¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼èÄùÌò