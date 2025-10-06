¸µAKBÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡Ö¥¼¥¹¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡×¿·»öÌ³½ê¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤È¿·HP¡õ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö³«ÀßÈ¯É½
¸µAKB48¤ÎÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡Ê36¡Ë¤¬6Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä¡¡ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¤Ï¡¢2025Ç¯10·î6Æü¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥¹¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÁÒ»ý¤Ï9·î28Æü¤Ë¡¢15Ç¯´Ö¡¢½êÂ°¤·¤¿¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÒ»ý¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡ÖËÜÆü¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡³èÆ°¾ðÊó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¡¢¿·¤¿¤Ë³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£