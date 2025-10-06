¥¯¥Þ¤È¼Ö¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬2·ï¡¡¹âÂ®Æ»Ï©¤ä¸©Æ»¡¡¤¤¤º¤ì¤â±¿Å¾¼ê¤Ë¤±¤¬¤Ê¤·¡¡5Æü¡¡½©ÅÄ
¸©Æâ¤Ç¤Ï5Æü¤â¼Ö¤È¥¯¥Þ¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬2·ïÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¸òÄÌ·Ù»¡Ââ¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸áÁ°4»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ÅìËÌ¼«Æ°¼ÖÆ»¾å¤êÀþ¤ÎÅòÀ¥PA¤«¤éÆîÅì¤ËÌó1.1¥¥í¤Î¼¯³Ñ»ÔÈ¬È¨Ê¿»úÅòÀ¥µï·§°æ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÄ¿¹¸©¤Î30Âå¤Î½÷À¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹¤¬Ìó70¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Âç´Û·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È5Æü¸á¸å6»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Âç´Û»ÔÀãÂô»ú¿åÂô¤Î¸©Æ»¤ò¾®ºäÄ®Êý¸þ¤«¤éÂç´Û»ÔÆâÊý¸þ¤ØÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¡¢º¸¤«¤é±¦¤ËÆ»Ï©¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¤¤¿ÂÎÄ¹Ìó50¥»¥ó¥Á¤Î¥¯¥Þ1Æ¬¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Âç´Û»Ô¤Î60Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£