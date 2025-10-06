¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ç¤â¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÏÈó¾ï¤ËÃ»¤¤¡£±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢µÓÎÏ¤È·ì´ÉÎÏ¤ÎÎ¾Êý¤¬É¬Í×¡£Êâ¹ÔÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤¬¡¢Æ°Ì®¹Å²½¤ÎÁý²Ã¤Ë¡Ú2025ÊÔ½¸Éô¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
2024Ç¯²¼È¾´ü¡Ê7·î¡Á12·î¡Ë¤Ë¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ.jp¡Ù¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿µ»ö¤«¤é¡¢º£¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÆÉ¤ßÄ¾¤·¤¿¤¤1ËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2024Ç¯11·î22Æü¡Ë¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ ¹ñÌ±·ò¹¯¡¦±ÉÍÜÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20ºÐ°Ê¾å¤Î1Æü¤ÎÊâ¿ô¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÏÃËÀ¤¬6465Êâ¡¢½÷À¤¬5820Êâ¤Ç¡¢Ä¾¶á10Ç¯´Ö¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ê¤«¡¢°¦É²Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¹³²ÃÎð¡¦Í½ËÉ°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Î°Ë²ìÀ¥Æ»ÌéÀèÀ¸¤Ï¡ÖÊâ¤«¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢°Ë²ìÀ¥ÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡ØÉ´ºÐ¤Þ¤ÇÊâ¤±¤ë¿Í¤Î½¬´· µÓÎÏ¤È·ì´ÉÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡Ù¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊâ¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¿´¤¬¤±¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¹³²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¡¢°ìÀ¸Êâ¤±¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¿´¤¬¤±¤ò¾Ò²ð¡£°Ë²ìÀ¥Æ»Ìé¡ØÉ´ºÐ¤Þ¤ÇÊâ¤±¤ë¿Í¤Î½¬´· µÓÎÏ¤È·ì´ÉÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡Ù
¤Ê¤¼¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«
Ä¹Ç¯¤ÎÊâ¤«¤Ê¤¤À¸³è½¬´·¤¬¸µ¶§
ÆüËÜ¿Í¤Î¼÷Ì¿¤ÏÇ¯¡¹±ä¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸£±£°£°Ç¯»þÂå¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢¤¿¤ó¤Ë¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ð¸î¤¬ÉÔÍ×¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¡×¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¼÷Ì¿¤È¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¤ÇÆü¾ïÀ¸³è¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë´ü´Ö¡×¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£±£¹Ç¯¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¡¢ÃËÀ72.68ºÐ¡¢½÷À75.38ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÍÀ¸£±£°£°Ç¯¤ËÂÐ¤·Èó¾ï¤ËÃ»¤¤¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÌÅÝ¤¬¼«Ê¬¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤´ü´Ö¤âÄ¹¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¼÷Ì¿¤Ï¡¢¡Ö¿©»ö¤ò¼«Ê¬¤Ç¤È¤ì¤ë¡×¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬¼«Ê¬¤Ç»È¤¨¤ë¡×¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¼«Ê¬¤ÇÆþ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤È¤¤¤¤¤«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÊâ¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇµÓÎÏ¤¬É¬Í×
¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ê¤¼¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤È¼«Ê¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ìÈÌ¤ËÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²ÃÎð¡ÊÇ¯¤ò¤È¤ë¤³¤È¡Ë¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°Ê³°¤ÎÀ¸³è½¬´·¤È¤·¤Æ¡¢
¡Ö£±ÆüÃæ¡¢ºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¢¤ë¡×
¡Ö³°½Ð¤·¤Æ¤â¼Ö¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤ÆÊâ¤«¤Ê¤¤¡×
¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Êâ¤«¤Ê¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ç¯¤ò¤È¤ë¤ÈÊâ¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Êâ¤¯¤¿¤á¤ÎÎÏ¤Ï¡¢¡ÖµÓÎÏ¡×¤È¤¤¤¤¤«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÊâ¤¯¡×¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê²¼¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿²¤¿¤êºÂ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ÇµÓÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤«¤éµÓÎÏ¤òÃÃ¤¨¤Æ¡¢À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤êÅ¾ÅÝ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òËÉ¤°¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÓÎÏ¤È·ì´ÉÎÏ¤Ë¤Ï¿ÆÌ©¤Ê´ØÏ¢¤¬¤¢¤ë
Êâ¹ÔÂ®ÅÙ¤¬Íî¤Á¤ë¤ÈÆ°Ì®¹Å²½¤¬Áý¤¨¤ë
¤Ç¤â¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤ËÊâ¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤¿¤Á°¦É²Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¹³²ÃÎð¡¦Í½ËÉ°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢£²£°£°£¶Ç¯¤«¤é¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¡Ê¹³²ÃÎð¡Ë¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ç¾Â´Ãæ¤äÇ§ÃÎ¾É¤Ê¤É¡¢Ï·²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤ÆÁý¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¤ÎÈ¯¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂµ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¾ÅÝ¡¢¹üÀÞ¤Ê¤É¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëµÓÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÓÎÏ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÂçÀÚ¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡Ö·ì´ÉÎÏ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÓÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼»è¤Î£Ã£Ô¡Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿ÃÇÁØ»£±Æ¡Ë²èÁü¤òÍÑ¤¤¤ÆÂ¤ÎÉÕ¤±º¬¡ÊÁÍ·Â¡ã¤½¤±¤¤¡äÉô¡Ë¤ÈÂÀ¤â¤â¡ÊÂçÂÜ¡ã¤À¤¤¤¿¤¤¡äÉô¡Ë¤Î¶ÚÆù¤ÎÌÌÀÑ¤òÂ¬Äê¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÆù¤ÎÌÌÀÑ¤¬Âç¤¤±¤ì¤Ð¡¢¶ÚÎÏ¤â¹â¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢·ì´ÉÎÏ¤Ï¡¢·ì´ÉÇ¯Îð¤È¤¤¤¤¤«¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·ì´ÉÇ¯Îð¤Ï¡¢¤ª¤â¤Ë·ì´É¤Î½ÀÆðÀ¤äÃÆÎÏÀ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¸¡ºº¤È¤·¤Æ¤ÏÌ®ÇÈÅÁÇÅÂ®ÅÙ¸¡ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¹³²ÃÎð¥É¥Ã¥¯¤Î¸¡ºº¹àÌÜ¤È¤·¤Æ¤âÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹³²ÃÎð¥É¥Ã¥¯¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ì®ÇÈÅÁÇÅÂ®ÅÙ¸¡ºº¤Ç¡Ö·ì´ÉÎÏ¤¬Äã¤¤¡×¡Ê·ì´ÉÇ¯Îð¤¬¹â¤¤¡Ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµÓÎÏ¤¬¼å¤¤¡×¡ÊÂÀ¤â¤â¤Î¶ÚÌÌÀÑ¤¬¾®¤µ¤¤¡Ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤òÃÃ¤¨¤Æ¤âË¾¤à·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤
¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤âµÓÎÏ¤È·ì´ÉÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬µÓÎÏ¤È·ì´ÉÎÏ¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¤ò¼¡¡¹¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¡¢µÓÎÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¡ØÉ´ºÐ¤Þ¤ÇÊâ¤±¤ë¿Í¤Î½¬´· µÓÎÏ¤È·ì´ÉÎÏ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÊâ¤¯ÎÏ¡×¤òÄ¾ÀÜÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡ÖÊâ¹ÔÂ®ÅÙ¡×¤ÎÄã²¼¤¬¡¢·ì´ÉÎÏ¤ÎÄã²¼¡ÊÆ°Ì®¹Å²½¤Î¿ÊÅ¸¡Ë¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹âÎð¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢65¡Á96ºÐ¤Þ¤Ç¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢£´£¹£²¿Í¤ÎÃÏ°è½»Ì±¤Ë¤ª¤±¤ëÊâ¹ÔÂ®ÅÙ¤È·ì´ÉÎÏ¤Î´Ø·¸¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ì´ÉÎÏ¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¤ÈÆ±ÍÍ¤Î·ì´ÉÇ¯Îð¸¡ºº¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊâ¹ÔÂ®ÅÙ¤ÎÄã²¼¤¬¡¢¤È¤¯¤Ë²¼»è¤ÎÆ°Ì®¹Å²½¤ÎÁý²Ã¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢µÓÎÏ¤È·ì´ÉÎÏ¤Î¿ÆÌ©¤Ê´ØÏ¢¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥ä¡¼¥º¡¦¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥³¥í¥¸¡¼¡×£²£°£²£°Ç¯11·î23Æü¡Ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸Êâ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎµÓÎÏ¤È·ì´ÉÎÏ¤Ë¤ÏÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤À¤±¤òÃÃ¤¨¤Æ¤âË¾¤à¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤È¤â¤Ë¡×½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢µÓÎÏ¤È·ì´ÉÎÏ¤òÆ±»þ¤ËÃÃ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
※本稿は、『百歳まで歩ける人の習慣 筋力と血管力を強くする』(PHP研究所)の一部を再編集したものです。