Í¢½Ð¤Ë´Ñ¸÷¡Ä¤â¤Ï¤äÁí¹ç¾¦¼Ò¡ª¡©¡¡KBC¤Ï¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ú´ë¶ÈÃµË¬¥í¥°¡¦ÆÃÊÌÊÔ¡Û
¥¬¥¯¥ß¥«¼èºàÈÉ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ö¥ß¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡×¤Ç¤¹¡ª¡¡À¾ÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼ÔÂÎ¸³´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤µ¤ó¤¬¼èºà¤Èµ»ö¤Î¼¹É®¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´ë¶ÈÃµË¬¥í¥°¡×¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¥ê¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô¤Î»Å»ö¤ò»Ö¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤ÎÌðÌîÑÛ¹á¤Ç¤¹¡ª¡¡ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤òÁÛÁü¤·¤Þ¤¹¤«¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
º£²ó¡¢µ¼ÔÂÎ¸³´ë²è¤È¤·¤Æ¡Ö¥¢¥µ¥Ç¥¹¡£¡×¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëKBC¶å½£Ä«ÆüÊüÁ÷¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤ËÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤éÌµ±ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ö¶È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÀ©ºî¤äÊüÁ÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤½ÀÆð¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê²ñ¼Ò¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊ¡²¬¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬KBC¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï2013Ç¯Æþ¼Ò¤ÎÃæ´ÖÍºÂç¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢±Ä¶ÈËÜÉô¥Ç¥¹¥¯¡¢¼ÒÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖGlocal K¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏKBC¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹·Ð±ÄÀïÎ¬¼¼¤Ç¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÏÃÏ¸µ¤Î»ºÉÊ¤ò¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ØÍ¢½Ð¤¹¤ë»ö¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢¶å½£¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ç®°Õ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
KBC¤Ï¡¢¸Å¤¯¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¤ÎÂç²ñ¤«¤é¡¢º£¤ä´Ñ¸÷»ö¶È¤Ë¤â¿Ê½Ð¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î»Å»ö¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ´Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊüÁ÷¶É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤òÌÌÇò¤¯¤Ç¤¤ë»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2010Ç¯Æþ¼Ò¤ÎÃÝ²¼Í¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ñ¼Ò¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤È¤ÏÊóÆ»¤Î¸½¾ì¤Ç»ö·ï¤äºÒ³²¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È»ëÌî¤ò¹¤²¡¢»×¹Í¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿ÃÝ²¼¤µ¤ó¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Ï¤«¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ÎPRÃ´Åö¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï´ÉÍýËÜÉô¡Ê¿Í»ö¡Ë¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1953Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿KBC¡£Ï·ÊÞ´ë¶È¤À¤±¤Ë¡ÖÊ¡Íø¸üÀ¸¤â½¼¼Â¤·¡¢²ñ¼Ò¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷°ì¿Í°ì¿Í¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ë½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¤Ä¤¯¤í¤¦¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¤Íè¡×¡£ÃÝ²¼¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê½ÀÆð¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¡¢Ãæ´Ö¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤¬ÀÑ¤á¤ë²ñ¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤ó¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤â¡¢¤â¤Ï¤äÁí¹ç¾¦¼Ò¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£KBC¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼ÂºÝ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ä°ìÈÌÅª¤Ê¸ÇÄê´ÑÇ°¤À¤±¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÇÀâÌÀ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ß¡¼¥¥ã¥Ã¥×
▶³ØÀ¸¤Î¥ß¥«¥¿LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¡Ö¥¬¥¯¥ß¥«¤Ç¥¬¥¯¥Á¥«¤ò¡×Í§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
³¤,
ÆÁÅç,
Åìµþ,
Áòº×,
Áòµ·,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
³ùÁÒ