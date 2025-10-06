20À¤µª¤ÎÅÁÀâÅª±Ç²è¡Ø¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤ÎÎø¿Í¡Ù4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡¢12·î20Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«·èÄê
¡¡Í£°ìÌµÆó¤Î±ÇÁü»í¿Í¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂåÉ½ºî¤Ë¤·¤ÆºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤ÎÎø¿Í¡Ù¡Ê1991Ç¯¡Ë¤¬¡¢4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¤Ç12·î20Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Û¤«Á´¹ñ¤Ç·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸ø³«¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Î¥·¥å¤¬¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç¿å¾å¥¹¥¡¼¤ËÄ©¤ó¤ÀÅÁÀâ¤Î¥·¡¼¥ó¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç¥»¡¼¥ÌÀî¤Ç¿å¾å¥¹¥¡¼¤ËÄ©¤ó¤ÀÅÁÀâÅª¤Ê¥·¡¼¥ó
¡¡4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¤Î´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥´¥À¡¼¥ë¤ä¥È¥ê¥å¥Õ¥©¡¼ºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå°Ü¹Ô¤ò»Ù¤¨¤¿»£±Æ´ÆÆÄ¥¥ã¥í¥ê¡¼¥Ì¡¦¥·¥ã¥ó¥×¥Æ¥£¥¨¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë35¥ß¥ê¥Í¥¬¤ò´ð¤Ë¡¢´ÆÆÄ¼«¿È¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤Ç½¤Éü¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤ÈÎ×¾ì´¶¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ÉºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëá´¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Î¸ÉÆÈ¤ÈÎø¤ò1¥«¥Ã¥È1¥«¥Ã¥È¾×·âÅª¤Ê¤Þ¤Ç¤Î±ÇÁü¤È²»¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÎø°¦±Ç²è¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¥Ñ¥êºÇ¸Å¤Î¶¶¡Ö¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¡×¡£Å·³¶¸ÉÆÈ¤ÇÉÔÌ²¾É¤Ë¶ì¤·¤àÂçÆ»·Ý¿Í¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥É¥Ë¡¦¥é¥ô¥¡¥ó¡Ë¤Ï¡¢¼ºÎø¤ÎÄË¼ê¤È´ã¤Î´ñÉÂ¤Ë¤è¤ë¼ºÌÀ¤Î´íµ¡¤È¤¤¤¦ÄË¤ß¤òÊú¤¨¤¿²è³ØÀ¸¥ß¥·¥§¥ë¡Ê¥¸¥å¥ê¥¨¥Ã¥È¡¦¥Ó¥Î¥·¥å¡Ë¤È¶¶¤Î¾å¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤É÷·Ê²è¤Î¤è¤¦¤ÊÎø°¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÁÛ¤¤¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤º¡¢¥ß¥·¥§¥ë¤Ï²áµî¤Î½éÎø¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë¡£½ý¤À¤é¤±¤ÎÆó¿Í¤¬·ã¤·¤¯µá¤á¹ç¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢ºÆÀ¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡½¡½³¨²è¤ËÓÈ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢Èþ¤·¤¤É÷·Ê²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¨¥´¥ó¡¦¥·¡¼¥ì¤ÎÏÄ¤ó¤À¿ÍÊªÁü¤ä¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Ý¥í¥Ã¥¯¤ÎÃê¾Ý³¨²è¤Î¤è¤¦¤ÊÈóËÞ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡È·ã¾ð¡É¤Î±Ç²è¤À¡£
¡¡ËÜºî¤ÏÆñ»º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ê»Ô¤«¤é¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¶¶¤ò¼Ú¤êÀÚ¤Ã¤Æ»£±Æ¤ËÆþ¤ëÄ¾Á°¡¢¼ç±é¤Î¥É¥Ë¡¦¥é¥ô¥¡¥ó¤Î»×¤ï¤Ì¥±¥¬¤Ç»£±ÆÃæ»ß¤Ë¡£ºÆÅÙ¤Îµö²Ä¤Ï²¼¤ê¤º¡¢Ìë´Ö¥·¡¼¥óÍÑ¤À¤Ã¤¿¥â¥ó¥×¥ê¥¨¹Ù³°¥é¥ó¥µ¥ë¥°¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è»Ë¾åºÇÂç¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¶¶¤òºÆ¸½¡£¤·¤«¤·Äì¤Ê¤·¤Î»ñºà¤ÈÄ¹´ü¤Î¿Í·ïÈñ¤Ç2¤Ä¤Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÇË»º¡¢À½ºî¤ÏÃæÃÇ¤·¶¯É÷¤Ç¥»¥Ã¥È¤âÅÝ²õ¡¢À½ºîÈñ¤ÏËÄ¤é¤ßÂ³¤±¡¢º®ÌÂ¤ò¿¼¤á¤ë¾õ¶·¤ò¥Þ¥¹¥³¥ß¤¬¥¹¥¥ã¥ó¥À¥é¥¹¤Ë½ñ¤Î©¤Æ¡¢¡Ö¼ö¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡×¤È¤Þ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Àè¹Ô¤¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ø¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤ÎÎø¿Í¡Ù¤¬´°À®¤µ¤»¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë±Ç²è¤À¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¬¥ì¥ë¤é±Ç²è´ÆÆÄ¤äÊ¸²½¿Í¤ò»î¼Ì¼¼¤Ë¸Æ¤Ó¡¢Ì¤ÊÔ½¸¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò¾å±Ç¡£¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤Ï¸å¤Ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ï·ã¤·¤µ¤äÈþ¤·¤µ¡¢ÁÛÁüÎÏ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¾Î»¿¡£Â¾¤Ë¤â¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤«¤é±Ç²è¤Î´°À®¤òË¾¤àÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»¿Æ±¼Ô¤Î¸å²¡¤·¤ò¼õ¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡Ø¥«¥ß¡¼¥æ¡¦¥¯¥í¡¼¥Ç¥ë¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Õ¥§¥·¥å¥Í¡¼¥ë¤¬À½ºî¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤â¥«¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌÁÍ§¡¦ËÙ±Û¸¬»°¡Ê¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹ÂåÉ½¡Ë¤Ë¤è¤ë½Ð»ñ¤Ç´°À®¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£À½ºîÈñ¤Ï¥»¥Ã¥È¤À¤±¤Ç6²¯±ß¶á¤¯¡¢¹ç·×30²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï1992Ç¯¤Î½é¸ø³«»þ¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥·¥Í¥Þ¥é¥¤¥º¤Ç27½µ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥í¥ó¥°¥é¥ó¤òµÏ¿¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤â¸À¤¨¤ëÇ®¶¸¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯°Ê¾å¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÁÉ¤ë¡Ø¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤ÎÎø¿Í¡Ù¡£º£¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤³¤½´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢±Ç²è»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿º²¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¢£Ì¾¾¢¤¿¤Á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ø¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ø¤Î»¿¼
¡Ö¥é¥Ã¥·¥å±ÇÁü¤«¤é¤Ï¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤È¤®¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÏ¢Â³¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡×¡½¡½ ¥¢¥ó¥ê¡¦¥¢¥ë¥«¥ó¡Ê»£±Æ´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤Ï³¥¤Î²¹¤â¤ê¤ò»Ä¤·¤¿¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÆ¤Ó²Ð¤òÅô¤¹¤Ù¤ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡×¡½¡½ ¥¸¥ã¥ó¡¦¥ë¡¼¥·¥å¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö±Ç²è°¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ëÉ¬Í×À¤È¶ÛµÞÀ¤ò¡¢º£¤Ê¤ª¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ö¤Ù¤¤À¡×¡½¡½¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¬¥ì¥ë¡Ê±Ç²è´ÆÆÄ¡Ë
¡ö½ÐÅµ¡Ö¥ì¥ª¥¹¡¦¥«¥é¥Ã¥¯¥¹ ±Ç²è¤ÎÆó½½°ìÀ¤µª¤Ø¸þ¤±¤Æ¡×¡ÊÃø¡§ÎëÌÚÉÛÈþ»Ò¡¿ÃÞËà½ñË¼¡Ë
