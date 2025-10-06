OPEC¥×¥é¥¹Í»Ö8¤«¹ñ¤¬11·î¤â¸¶ÌýÁý»º¡¡10·î¤ÎÁý»ºÎÌ¤ÈÆ±¿å½à
OPEC=ÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¤È¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤Î»ºÌý¹ñ¤Ç¹½À®¤¹¤ëOPEC¥×¥é¥¹¤ÎÍ»Ö8¤«¹ñ¤¬¡¢11·î¤Î¸¶Ìý¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò1Æü¤¢¤¿¤ê13Ëü7000¥Ð¥ì¥ëÁý¤ä¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
OPEC¥×¥é¥¹¤Î¤¦¤Á¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ä¥í¥·¥¢¤Ê¤É¤ÎÍ»Ö8¤«¹ñ¤Ï5Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢11·î¤Î¸¶Ìý¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò1Æü¤¢¤¿¤ê13Ëü7000¥Ð¥ì¥ëÁý¤ä¤¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤ÎÁý»ºÎÌ¤ÈÆ±¤¸µ¬ÌÏ¤Ç¡¢Èæ³ÓÅª¾®Éý¤ÊÁý»º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÂÄê¤·¤¿À¤³¦·ÐºÑ¤Î¸«ÄÌ¤·¤È¡¢¸½ºß¤Î·òÁ´¤Ê»Ô¾ì¤Î¾ò·ï¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î·èÄê¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯3·î¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿1Æü¤¢¤¿¤ê220Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Î¼«¼çÅª¤Ê¸º»º¤ò9·î¤Þ¤Ç¤Ë²ò¾Ã¤·¡¢10·î¤«¤é¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î»Üºö¤Ç¤¢¤ë165Ëü¥Ð¥ì¥ëÊ¬¤Î²ò¾Ã¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¹ñ¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç»Ô¾ì¤Î°ÂÄê¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤·¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Ê¤É»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¡µë³ÈÂç¤ÎÄä»ß¤äÅ±²ó¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
