¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤¬¡ÖÎ¾¿Æ¤È¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±é¡×¡õ¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼17Ç¯¤Ö¤ê½¸·ë¡¡º£Ìë¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù
¡¡¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤¬¡¢¤¤ç¤¦6ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±óÆ£·û°ì¤ò¥®¥å¥Ã¤È¤¹¤ëÂç¶¶ÏÂÌé
¡¡º£²ó¤Ï¡¢±óÆ£·û°ì¤ÈÂç¶¶¤¬¥²¥¹¥È¡£¥³¥ï¥â¥Æ¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¥«¥ï¥¤¥¤ÃË»Ò¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¿¿µÕ¤Î2¿Í¤À¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃçÎÉ¤·¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¤¹¤ë¡£
¡¡ÊªÍß¤¬¤Ê¤¤±óÆ£¤ËÂÐ¤·¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤·¤¿¤¤¤Î¤ÇÎ¾¿Æ¤Ë¼Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡×¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿±óÆ£¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¿¿¿´¤¬°ìÈÖ¡×¤È¥Ö¥ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤ÎÂç¶¶¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë°Õ¼±¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢Ï¢ÍíÀè¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¤¡¢¤±¤¤¤³¤òÍýÍ³¤Ë³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¤Û¤È¤ó¤É»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡¢Îø°¦¶Ø»ß¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ë¡¼¥ë¤ò¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤¤Ë´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï´Ø¿´¤·¤¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¶¶¤Ï¾®5¤Ç¡Ö¤ä¤¤½¤Ð¡úSOUL¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥«¥Ú¥é¥°¥ë¡¼¥×¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ë°ì½ï¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥Ü¥¤¥ÑÃ´Åö¤À¤Ã¤¿Âç¶¶¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥À¥á½Ð¤·¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç¶¶ÏÂÌé¤¬Î¾¿Æ¤È¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±éSP¡×¤È¤âÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
