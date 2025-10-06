ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþÎó¼Ö¾×ÆÍ»ö¸Î ²óÁ÷Îó¼Ö¤Ï¡È¸«½¬¤¤¡É¤¬±¿Å¾¡¡¸½ºß¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¡¢ÄÌ¶Ð¤Ø¤Î±Æ¶ÁÂ³¤¯
¤¤Î¤¦Ìë¡¢Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Ç¡¢ÉáÄÌÎó¼Ö¤¬Ää¼ÖÃæ¤Î²óÁ÷Îó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢²óÁ÷Îó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«½¬¤¤±¿Å¾»Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¡¦³á¤¬Ã«±Ø¤ËÅþÃå¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½ÂÃ«¹Ô¤¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬²óÁ÷Îó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢²óÁ÷Îó¼Ö¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾èµÒ¤ä±¿Å¾»Î¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤â°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑµÒ
¡ÖÄ«¡¢¤³¤Á¤é¤ËÍè¤Æ¤«¤éÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀäË¾¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤âº®¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¡Ê»Å»ö¤Ï¡Ë7»þÈ¾¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÃÙ¹ï¤Ç¤¹¡×
¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ïº£¸å¡¢¸½ÃÏ¤Ç»ö¸Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤«¤é¤Ï²óÁ÷Îó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«½¬¤¤±¿Å¾»Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤Ï»ö¸ÎÅö»þ¡¢²óÁ÷Îó¼Ö¤ÎÄä¼Ö°ÌÃÖ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£