¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤Ë¡¢£µ¡½£³¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£Í£Ì£Â»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë½éÅÐÈÄ½é¾¡Íø¡£ºÇ¸å¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬¥×¥í½é¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤¦ÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤ÇÂç¹õÃì¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤«¤é¡È¥ê¥ê¡¼¥Õ¥¨¡¼¥¹¡Éº´¡¹ÌÚ¡¢¼é¸î¿À¡¦ÂçÃ«¤Ø¤Î»ê¶Ë¤Î²«¶â¥ê¥ì¡¼¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Î°ìÀï¤ÇÀ¤³¦°ì·³ÃÄ¤¬ÄìÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¡Ö£±ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡Ê£Ä£È¡Ë¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï£´ÂÇÀÊÏ¢Â³»°¿¶¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£¶²ó£³°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡¢£¹Ã¥»°¿¶¤ÈÌöÆ°¤·¤¿¡££²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤«¤é¤Ï£´ÈÖ¼ê¤Çº´¡¹ÌÚ¤¬½é¤á¤Æ¥»¡¼¥Ö¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅÐÈÄ¤·¡¢£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£±Ã¥»°¿¶¤ÇÆüÊÆ¤òÄÌ¤¸¤Æ½é¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡£³¾¡Àè¼è¤ÎÃÏ¶è£Ó¤Ç¤Þ¤º¤Ï£±¾¡¤òµó¤²¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¡Ê»î¹çÁ°¤Î¡Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤á¤¿¡£Á´ÂÎÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¤Ç¡¢µÞ¤¤ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö²¿¤È¤«¡Ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡Ë¥¾¡¼¥ó¤Ë¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤Æ·ë²ÌÅª¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤¿¡£¤â¤¦£±¾¡¤·¤Æ£Ì£Á¤Ëµ¢¤ì¤¿¤é¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Î£¹·î¤Ëµß±ç¿Ø¤¬Êø²õ¡£¼é¸î¿À¤À¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¤ÏÄÌ»»£±£°ÅÙ¤Î¥»¡¼¥Ö¼ºÇÔ¤Ç»ö¼Â¾å¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤âÇØ¿®Åêµå¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ØÀèÈ¯¤«¤éÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬¸«»ö¤Ë¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢º£¤äµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬Äù¤á¤¿Å¸³«¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃåÌÜ¡£ÆüËÜÅê¼ê¤¬£Ð£Ó¤ÎÆ±°ì»î¹ç¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤È¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£²£°£±£³Ç¯¤Î¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£¶Àï°ÊÍè¤Ç¡¢Åö»þ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÄÂô½ã°ì¤Ë¾¡¤Á¡¢¾å¸¶¹À¼£¤Ë¥»¡¼¥Ö¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀèÈ¯¾¡Íø¡õ¥»¡¼¥Ö¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡Ö£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡×¤¬¡ÖÆüËÜÁª¼ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¤Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥Ä¡×¤â¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬£Í£Ì£Â»Ë¾å¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤ËÂç¤¤Ê´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë·Ù²ü´¶¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥µ¥¤¥È¡Ö£Á£ì£Â£á£ô¡×¤Ï¡Ö°ìÊý¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÏÀï¤¤¤ËÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤ò»ß¤á¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤À¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÆüËÜÁª¼ê¤Ï¤Þ¤À¤¤¤ë¡£³«Ëë¤«¤éÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ìÅÙ¤â³°¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£±£²¾¡¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÆ¬¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¡¼¥°£²°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨£²¡¥£´£¹¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»³ËÜ¤À¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Èº´¡¹ÌÚ¤Î´Ø·¸¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Î¾Áª¼ê¤Ï»³ËÜÍ³¿¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤«¤é£Í£Ì£Â¤ËºÍÇ½¤ò¤Ä¤®¹þ¤ß¡¢Ìîµå³¦¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÂÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÅÁÀâ¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ñÌ±¤Ë¸Ø¤ê¤òÍ¿¤¨¤¿¡££Ì£Á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤òÌ´¸«¤ë½½Ê¬¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ð£Ó¤Ç¤ÎÂçÃ«¤ÏÀèÈ¯¤¬´ðËÜÀþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¼é¸î¿À¤Ç¤ÎÁªÂò»è¤ò´°Á´¤Ë¤ÏÇÓ½ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µß±çÅê¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤Ë¹ßÈÄ¤¹¤ì¤Ð¡¢£Ä£È¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤³¤¾¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ëÊý¤¬¸½¼ÂÅª¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ö»³ËÜ¡½º´¡¹ÌÚ¡½ÂçÃ«¡×¤Îµæ¶Ë¤Î¥ê¥ì¡¼¤¬¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿»êÊõ¤¿¤Á¤Îº£¸å¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£