¥ß¥»¥¹¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤È¡ÈËÜ²»¡É¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤ë¡ªMrs. GREEN APPLE¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë·èÄê
Mrs. GREEN APPLE¤Î¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN¡Ù¤È¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÈà¤é¤Î¡Öº£¡×¤È¡Ö¤½¤ÎÀè¡×¤òÄÉ¤¤¡¢½é¤á¤Æ¡ÈMrs. GREEN APPLE¡É¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Î2ºîÉÊ¤¬11·î28Æü¤è¤êÆ±»þ¸ø³«¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤ÎÀµ¼°¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Èà¤é¤¬¥ß¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¡È¸¶ÅÀ¡É¡¢ÁÏÂ¤¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤Î°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¡ÈORIGIN¡É
¡È2ºîÆ±»þ¸ø³«¡É¤ÏÆüËÜ¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾å½é¤Î²÷µó¡£ÆüËÜ¤Î²»³Ú³¦¤ò¾È¤é¤·Â³¤±¤ëÈà¤é¤¬¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¤È¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤é´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿ËÜºî¤Ï±Ç²è»Ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤º²»³Ú»Ë¤Ë¤â»Ä¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤ë¥Ð¥ó¥É¡¢Mrs. GREEN APPLE¡£2025Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢¥Ç¥Ó¥åー10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤¿Èà¤é¤ÎÁÇ´é¤È¡¢¿·¶Ê¡ÖVariety¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁÏºî²áÄø¤Ë´°Á´Ì©Ãå¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～¡Ù¡£
¡ÈORIGIN¡É¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¥ß¥»¥¹¤Ç¤¢¤ë¡È¸¶ÅÀ¡É¡¢ÁÏÂ¤¤Î¡È¸¶ÅÀ¡É¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÀÚÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Âç¿¹¤¬³Ú¶Ê¤ò¥¼¥í¤«¤éÁÏ¤ê¾å¤²¤ëÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤ò½é¸ø³«¡£Í£°ìÌµÆó¤Î²»³Ú¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ä¡¢Âç¿¹¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¡¢¤½¤·¤ÆMrs. GREEN APPLE¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë3¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢ÀÖÍç¡¹¤«¤ÄÀ¿¼Â¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤¼º£¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¡£ËÜºî¤ÎÀ½ºîÁí»Ø´ø¤âÃ´¤¦Âç¿¹¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç Mrs. GREEN APPLE ¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò²æ¡¹¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö¸ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢±ü¹Ô¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤¤¤È·Ý»ö¤È¤·¤ÆÅñÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡¢ËÜºî¤¬Ã±¤Ê¤ëµÇ°»ö¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ö¡Ø10¼þÇ¯¤À¤«¤é»£¤í¤¦¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Øº£»£¤ë¤Ù¤¤À¡£¤Á¤ç¤¦¤É10¼þÇ¯¤À¤·¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¡Öº£»£¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤¬Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢£²»³Ú¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦3¿Í¤òÂª¤¨¤¿¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÔË¾¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£ËÜÊÔ¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¾Ð´é¤¬¤Ê¤¤¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤Èà¤é¤À¤¬¡¢²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¦3¿Í¤Î¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤òÂª¤¨¤¿¶ÛÄ¥´¶°î¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥ß¥»¥¹¤òÃÎ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê³èÆ°¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ëÈà¤é¤ÎÁÏºî¤Ø¤Î¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»ÑÀª¤ä¡¢¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤¿¶ìÇº¤ä³ëÆ£¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¡¢ËÜÊÔ¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢Âç¿¹¤ò¼ç±é¤Ë·Þ¤¨º£Ç¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿ËÅç·½²ð¡£2020Ç¯¸ø³«¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡Ø»°ÅçÍ³µªÉ×vsÅìÂçÁ´¶¦Æ®～50Ç¯ÌÜ¤Î¿¿¼Â～¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¶ð¾ì¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊÆ¤ÏÀ²ñ¤ò¼´¤Ë¡¢»°ÅçÍ³µªÉ×¤È¤¤¤¦µ©Âå¤ÎÅ·ºÍºî²È¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤È¶»¤ÎÆâ¤ËÇ÷¤ê¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊËÅç´ÆÆÄ¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤â¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤ò²¿ËÜ¤«»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤âÌ©Ãå¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£º£²óÆÃ¼ì¤Ê¤Î¤Ï¡¢Èï¼ÌÂÎ¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ì©ÃåÂÐ¾Ý¤ÎÈï¼ÌÂÎ¤¬¤¤¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤Ë¤¤¤ÆÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÂç¿¹¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ê¡¢Èï¼ÌÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê´Ä¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Â¿Ê¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Èï¼ÌÂÎ¤Î¡ÈÇí¤½Ð¤·¤Î»Ñ¡É¤äÆâÌÌ¤ò¹îÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹¹½À®¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëËÅç´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤â°ä´¸¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Mrs. GREEN APPLE¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Á¡ºÙ¤Ê±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥¯¥êー¥ó¾å¤Ç¿¿Ùõ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£°µÅÝÅª¤Êµ±¤¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Èà¤é¤Î¡ÈÁÇ´é¡É¤È¡ÈËÜ²»¡É¤Ë¿¼¤¯Ç÷¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢3¿Í¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤â´ÑµÒ¤Î¿´¤ò¿¼¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤À¤í¤¦¡£
°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇÇ®¶¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN¡Ù¤È¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò¸£°ú¤¹¤ëÈà¤é¤Î¡Öº£¡×¤È¡Ö¤½¤ÎÀè¡×¤òÄÉ¤¤¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡ÉMrs. GREEN APPLE¡É¤òÃÎ¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～¡Ù¡£É½ÉñÂæ¤Îµ±¤¤È¡¢¤½¤Îµ±¤¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¸¶ÅÀ¡É ¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜ2ºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Mrs. GREEN APPLE¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN¡Ù
2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
¡ØMGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～¡Ù
2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
